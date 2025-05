Chi tiết coupe thể thao BMW M2 CS hoàn toàn mới

Khối lượng của BMW M2 CS chỉ còn 1.710 kg, nhẹ hơn 44 kg so với M2 bản tiêu chuẩn và nhẹ hơn 27 kg so với M4. Với những thay đổi này, mẫu coupe thể thao có khả năng tăng tốc 0-97 km/h trong 3,7 giây, nhanh hơn 0,2 giây so với trước đây.