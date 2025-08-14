Chi tiết Deepal L07 2026 - mẫu xe 'anh em' với Mazda EZ-6

|
Ra mắt vào tháng 9/2024, Deepal L07 là bản nâng cấp của dòng liftback hạng D Deepal SL03 nhưng được bổ sung các công nghệ hỗ trợ lái của tập đoàn Huawei.
|
Mới đây, phiên bản 2026 của mẫu xe này vừa chính thức trình làng tại thị trường Trung Quốc với cả 2 tùy chọn động cơ thuần điện và cơ cấu EREV (xe điện có phạm vi mở rộng).
|
|
Về ngoại hình, Deepal L07 đời 2026 có kích thước 4.875 x 1.890 x 1.480 mm, trục cơ sở dài 2.900 mm. Xe được thiết kế tối ưu khí động học với chỉ số cản gió Cd chỉ 0,215.
|
Tùy theo từng phiên bản, thiết kế mâm cũng có sự thay đổi. Bản cao cấp nhất Deepal L07 660 Ultra có thiết kế Hurricane với 2 màu tương phản, kích thước 19 inch.
|
Với mức giá chỉ từ 20.000 USD, tuy nhiên Deepal L07 vẫn được trang bị các tính năng cao cấp như kính cửa sổ không viền hay tay nắm cửa điều khiển điện.
|
Khách hàng có thể lựa chọn các màu sơn ngoại thất bao gồm xanh Star Blue, trắng Comet White, đen Star Mine Black, xanh Nebula Blue và xám Moon Rock Ash.
|
|
Phần đuôi xe được trang trí bởi cụm đèn hậu kéo dài với 136 bóng LED độc lập dài 1,2 m. Bên trên chi tiết là này cánh gió sau khí động học điều khiển điện.
|
Nội thất của Deepal L07 mang phong cách tinh giản, không có quá nhiều sự khác biệt so với trước đây. Nổi bật là màn hình 15.6 inch độ phân giải 2.5K, được nghiêng khoảng 15° để tối ưu góc nhìn từ hai phía bởi tính năng split-view.
|
Điểm mới của phiên bản này là thiết kế vô lăng với các phím xoay, cho phép người lái sử dụng các tính năng mà không cần phải rời mắt khỏi quãng đường phía trước.
|
Thay thế cho bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số là tính năng HUD thực tế tăng cường kích thước 55 inch với hình ảnh giả lập cách mắt người lái khoảng 7,5 m.
|
Hàng ghế trước được thiết kế công thái học, điều khiển điện 16 hướng cho ghế tài và 12 hướng cho ghế phụ, bao gồm các tính năng làm mát, sưởi và massage 8 vùng.
|
Đặc biệt, hàng ghế trước còn có thêm tính năng "không trọng lực": Chỉ với một phím bấm, toàn bộ ghế được ngả về phía sau và kéo dài với góc 120°, bao gồm đệm bắp đùi.
|
Chủ sở hữu có thể lựa chọn các màu sắc nội thất và chủ đề đèn viền trang trí như trắng Đại Dương, cam Hoàng Hôn hay đen Thám hiểm Không gian và Thời gian.
|
|
Hàng ghế sau được trang bị 2 màn hình giải trí cảm ứng cỡ lớn và màn hình cảm ứng phụ cho phép điều chỉnh các tính năng tiện nghi như điều hòa, làm mát ghế...
|
Deepal L07 BEV phiên bản thuần điện được trang bị động cơ 268 mã lực/290 Nm, đi kèm bộ pin LFP dung lượng 56,12 kWh hoặc 68,82 kWh, cho ra quãng đường di chuyển tối đa 550 km hoặc 660 km/chu kỳ sạc theo chuẩn CLTC.
|
Deepal L07 EREV sở hữu động cơ xăng 1.5L, sản sinh năng lượng cho động cơ điện 235 mã lực/290 Nm cùng bộ pin LFP 28,39 kWh. Xe có quãng đường di chuyển tối đa 240 km với chế độ thuần điện, và lên đến 1.500 km với chế độ tổng hợp.
|
Cả 2 đều sử dụng hệ dẫn động cầu sau, được bổ sung chuẩn sạc nhanh 3C giúp dung lượng pin tăng từ 30% lên 80% chỉ trong 15 phút. Các thông số vận hành của 2 phiên bản BEV và EREV đều tốt hơn so với đời xe 2025.
|
Nhiều tính năng tiện nghi được bổ sung như cửa sổ trời toàn cảnh rộng 1,9 m² được làm từ kính Low-E, hệ thống âm thanh chuẩn 7.3.4 Dolby Atmos với 20 loa và công suất 1.632 W, hệ thống nước hoa 6 chủ đề mùi hương...
|
Đặc biệt, mẫu xe này được trang bị chip Qualcomm Snapdragon 8295P cùng các tính năng an toàn từ hệ thống hỗ trợ lái Huawei Qiankun ADS 4.0 SE, trợ lý ảo dựa trên trí tuệ nhân tạo Deepal AI...
|
Deepal L07 phiên bản thuần điện có các biến thể là 550 Max/Ultra và 660 Max/Ultra, với mức giá từ 20.300 USD đến 23.100 USD. Bản động cơ EREV 240 Max và 240 Ultra có giá từ 20.300 USD và 21.700 USD.
|
Dựa trên nền tảng Deepal L07, liên doanh Changan Mazda đã giới thiệu chiếc Mazda EZ-6 với 2 tùy chọn BEV và EREV. Mẫu xe này còn có tên là Mazda 6e tại thị trường châu Âu và chỉ có duy nhất lựa chọn động cơ điện.
