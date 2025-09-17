Chi tiết đến từng ngày lịch 'săn' lá mùa thu Nhật Bản, Trung Quốc

Các quốc gia Đông Bắc Á công bố bản đồ lá vàng, lá đỏ 2025, giúp du khách lên lịch trình khám phá vào mùa đẹp nhất trong năm.

Du khách check-in mùa thu vàng tại Hanok Cafe, Seonwungak. Ảnh: Phạm Trọng Nghĩa.

Sau cái nắng gay gắt của mùa hè, lá vàng, lá đỏ lần lượt chuyển màu tại nhiều nước Đông Bắc Á, mở đầu cho mùa du lịch "săn" thu tại các điểm đến như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc đại lục...

Để du khách dễ dàng lên lịch ngắm trọn khung cảnh mùa thu, tổng cục du lịch các nước công bố bản đồ lịch lá đổi màu dựa theo dự báo từ cơ quan khí tượng.

Hàn Quốc

Theo đại diện của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam, mùa lá vàng, lá đỏ 2025 sẽ bắt đầu ở núi Seoraksan từ ngày 30/9, tiếp đến là Jirisan vào 13/10, cả hai ngọn núi đạt đỉnh thu vào 23/10.

Núi Hallasan (Jeju) chuyển màu từ 14/10, rực rỡ nhất 30/10; Bukhansan bắt đầu ngả vàng 17/10 và đạt đỉnh 4/11; trong khi Naejangsan chính thức vào mùa 11/11.

Khung cảnh mùa thu rực rỡ tại Hàn Quốc trong mắt nhiếp ảnh gia Việt. Ảnh: Phạm Trọng Nghĩa.

Tại Seoul, du khách có thể ngắm lá phong chuyển màu trong Gyeongbokgung (Cảnh Phúc Cung), rừng Seoul, Công viên Olympic hay hồ Seokchonhosu. Con đường tường đá ở Deoksugung (Đức Thọ Cung) và khuôn viên Đại học Sungkyunkwan lại nổi bật với hàng bạch quả vàng rực.

Ngoài ra, đảo Nami, Vườn Morning Calm, đèo Bobaljae (Danyang) hay rừng bạch quả Hongcheon cũng là những điểm check-in mùa thu được yêu thích.

Bản đồ lá mùa thu tại Hàn Quốc và thời gian dự kiến. Ảnh: KTO.

Dưới tiết trời mát mẻ của mùa thu, nhiều lễ hội tôn vinh văn hóa truyền thống và cảnh quan với loạt trải nghiệm ẩm thực, trình diễn âm nhạc, pháo hoa, mang đến những giây phút đáng nhớ cho du khách.

Nổi bật như Lễ hội văn hóa Hoàng gia (8-12/10) diễn ra tại các cung điện Gyeongbokgung, Changdeokgung, Changgyeonggung, Deoksugung, Gyeonghuigung và đền Jongmyo.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Hanhwa Seoul (27/9) với màn trình diễn dài 90 phút dự kiến thu hút hơn một triệu khán giả. Ngoài ra, Gyeonggi-do cũng tổ chức loạt sự kiện như lễ hội Siheung Gaetgol (26-28/9), Anseong Namsadang Baudeogi (9-12/10) hay Suwon Hwaseong (27/9-4/10).

Nhật Bản

Thu về, lá phong, lá sồi, bạch quả và nhiều loài cây khác tại Nhật Bản sẽ lần lượt chuyển sang sắc vàng, cam, đỏ, tạo nên khung cảnh thiên nhiên lãng mạn, đây cũng chính là lúc du lịch Nhật Bản bước vào mùa cao điểm.

Theo Cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA) và Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO), mùa lá vàng và lá đỏ chính thức "đổ bộ" Sapporo và Aomori vào 6/11; Kochi từ 17/11 (lá vàng) và 10/12 (lá đỏ); Tokyo đón mùa vàng từ 26/11, đỏ từ 30/11; Osaka vào 24/11 (lá vàng) và 4/12 (lá đỏ). Tuy nhiên, thời gian đổi màu thực tế có thể thay đổi tùy theo tình hình thời tiết.

Mùa thu cũng là lúc Nhật Bản bước vào mùa cao điểm du lịch. Ảnh: Thạch Long.

Đến với Hokkaido, du khách có thể ghé thăm Công viên Quốc gia Daisetsuzan hay Hồ Aka - nơi sở hữu khung cảnh núi rừng rực rỡ, khám phá suối nước nóng onsen, tận hưởng không khí yên bình, thư giãn. Đặc biệt, du khách còn có cơ hội thưởng thức nhiều loại hải sản tươi đặc sắc của miền Bắc Nhật Bản.

Tại Tokyo, du khách có thể dạo bước dưới hàng bạch quả ở đại lộ Icho Namiki, tham quan công viên Shinjuku Gyoen, Yoyogi hay vườn Rikugien. Đặc biệt, mùa thu ở hồ Kawaguchiko mang đến khung cảnh núi Phú Sĩ soi bóng trên mặt hồ cùng rừng phong đỏ thắm.

Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản công bố lịch ngắm lá vàng, lá đỏ năm 2025. Ảnh: JNTO.

Để tránh tình trạng đông đúc, Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) khuyến nghị du khách khám phá thêm các điểm ít người biết như vùng Chugoku, Shikoku hay các khu vườn Ritsurin, Yuushien.

Bên cạnh cảnh sắc, mùa thu Nhật cũng là mùa lễ hội sôi động: Jidai Matsuri (Kyoto, 22/10), Takayama Autumn Festival (Gifu, đầu tháng 10), Kawagoe Festival (Saitama, giữa tháng 10) và lễ hội hóa trang tại Tokyo, Osaka.

Trung Quốc

Bên cạnh Hàn Quốc và Nhật Bản, Trung Quốc đại lục và đảo Đài Loan cũng là những điểm đến sở hữu khung cảnh mùa thu hấp dẫn du khách Việt.

Lá phong và bạch quả bắt đầu chuyển màu tại các vùng núi phía Bắc và núi cao tại Trung Quốc từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10. Ở Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc... thời điểm ngắm thu đẹp nhất thường rơi vào giữa tháng 10 đến đầu tháng 11.

Phía Nam Trung Quốc lá chuyển màu sang thu muộn hơn, đỉnh mùa lá đỏ thường rơi vào cuối tháng 11.

Cửu Trại Câu (Trung Quốc) là một trong những điểm đến mùa thu hấp dẫn du khách Việt. Ảnh: Đặng Thùy Dương.

Đài Loan cũng bước vào mùa lá đỏ vào khoảng đầu tháng 11, thu hút du khách với những con đường núi, công viên quốc gia và cảnh quan thiên nhiên hoang sơ.

Với cảnh sắc lãng mạn, mùa thu Đông Bắc Á đang trở thành lựa chọn hàng đầu của du khách Việt. Theo BestPrice Travel, lượng khách Việt chọn tour Đông Á - Đông Bắc Á dịp này tăng 30-40% so với cùng kỳ năm trước, tập trung ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và Trung Quốc.

Để có chuyến đi trọn vẹn, du khách nên thường xuyên cập nhật dự báo lịch lá vàng lá đỏ và đặt tour sớm, bởi các hành trình này mang tính mùa vụ cao và nhanh chóng kín chỗ.