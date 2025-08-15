Chi tiết Ford Mustang Mach-E - xe điện bán chính hãng gần 2,6 tỷ đồng

Tại Việt Nam, Ford Mustang Mach-E Premium AWD được bán với giá 2,599 tỷ đồng , ưu đãi 100 triệu đồng cho 300 khách hàng đầu tiên. Mẫu crossover thuần điện dự kiến bàn giao từ tháng 10 tới đây. Giá bán này khiến Ford Mustang Mach-E gần như chỉ là một mẫu "xe chơi" nằm ở nhóm xe điện hạng sang, không dễ thuyết phục khách hàng phổ thông.