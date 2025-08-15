Chi tiết Ford Mustang Mach-E - xe điện bán chính hãng gần 2,6 tỷ đồng

|
Ford Mustang Mach-E là ôtô điện đầu tiên của Ford, cũng là mẫu xe điện hóa đầu tiên mà nhà sản xuất ôtô Mỹ giới thiệu đến khách Việt.
Các kích thước dài x rộng x cao của Ford Mustang Mach-E lần lượt 4.713 x 1.881 x 1.627 mm, chiều dài cơ sở 2.984 mm.
Do là một mẫu xe thuần điện, Ford Mustang Mach-E không sở hữu lưới tản nhiệt kiểu truyền thống. Đầu xe thiết kế kín, logo con ngựa nổi bật ở trung tâm. Cụm đèn chiếu sáng chính dạng full LED.
Đuôi xe Ford Mustang Mach-E với cụm đèn hậu LED tạo hình 3 dải độc lập, lấy cảm hứng từ dòng xe cơ bắp Ford Mustang chạy xăng.
Cửa xe Ford Mustang Mach-E có thể mở khóa bằng nút bấm bố trí trên trụ B.
Khoang lái Ford Mustang Mach-E có một màn hình giải trí trung tâm kích thước 15,5 inch, tích hợp hệ thống SYNC4 thế hệ mới nhất
Phía sau vô lăng tròn 3 chấu là màn hình 10,2 inch, hiển thị các thông số quan trọng khi đang lái xe. Chiếc crossover thuần điện đầu tiên của Ford tại Việt Nam được trang bị chế độ lái một bàn đạp, hay One-Pedal Drive.
Cận cảnh cụm công tắc trên vô lăng Ford Mustang Mach-E, cho phép điều khiển hệ thống âm thanh hay thiết lập các tính năng trợ lái nâng cao.
Ford Mustang Mach-E có cấu hình 2 hàng ghế, 5 chỗ ngồi. Gói pin 376 cell đặt giữa 2 trục và bên dưới sàn xe. Khoang cabin được trang bị hệ thống âm thanh loa B&O, bố trí phía trên cửa gió điều hòa như bộ loa thanh.
Cửa sổ trời toàn cảnh trên Ford Mustang Mach-E.
Thiết kế đặc thù của một mẫu xe điện cho phép Ford Mustang Mach-E có thêm một khoang chứa đồ 81 lít nằm dưới nắp ca-pô, cùng với một khoang hành lý dung tích 402 lít phía đuôi xe, có thể mở rộng lên thành 1.420 lít khi gập hàng ghế sau.
Ford Mustang Mach-E ra mắt khách Việt với duy nhất phiên bản Premium AWD. Thiết lập motor kép trên mẫu crossover thuần điện sản sinh công suất đầu ra tối đa 395 mã lực, mô-men xoắn cực đại 676 Nm.
Gói pin dung lượng 88 kWh cho phép Ford Mustang Mach-E Premium AWD vận hành trên quãng đường tối đa 550 km sau mỗi lần sạc đầy. Sạc 10-80% dung lượng pin mất khoảng 6 giờ khi kết nối trụ sạc chậm. Khi sử dụng trụ sạc nhanh DC 150 kW, xe nạp lại 10-80% dung lượng pin trong khoảng 36 phút.
Tại Việt Nam, Ford Mustang Mach-E Premium AWD được bán với giá 2,599 tỷ đồng, ưu đãi 100 triệu đồng cho 300 khách hàng đầu tiên. Mẫu crossover thuần điện dự kiến bàn giao từ tháng 10 tới đây. Giá bán này khiến Ford Mustang Mach-E gần như chỉ là một mẫu "xe chơi" nằm ở nhóm xe điện hạng sang, không dễ thuyết phục khách hàng phổ thông.
