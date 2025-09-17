Chi tiết gây phẫn nộ vụ người đẹp tố bạn trai tung video nóng

"Tôi quá nổi tiếng để bận tâm về những chiêu trò hút sự chú ý như vậy", Beéle thản nhiên trả lời trước cáo buộc phát tán video nóng từ tình cũ. Phản ứng này đang bị chỉ trích dữ dội.

Isabella Ladera có 6,5 triệu follower trên Instagram. Ảnh: isabella.ladera/Instagram.

Ngày 15/9, Isabella Ladera (26 tuổi, người mẫu đến từ Venezuela) tuyên bố sẽ kiện bạn trai cũ vì hành vi phát tán video nóng của cả hai mà không có sự cho phép của cô.

"Chỉ có tôi và Beéle có được đoạn clip thân mật đấy. Tôi đã xóa và không bao giờ gửi cho bất kỳ ai. Chính anh ta đã làm điều này", Ladera nói và cho biết thêm bản thân vẫn còn thấy sốc trước tốc độ lan truyền của clip trên mạng.

Trước cáo buộc lần 2 từ bạn gái cũ, phản ứng của Beéle tạo ra luồng phản ứng dữ dội. Anh khẳng định bản thân vô tội và "quá nổi tiếng" để bận tâm những chuyện như vậy.

"Tôi không cần sự chú ý từ một cuốn băng sex", The New York Post dẫn lại câu nói của Beéle.

Beéle và tình cũ Isabella Ladera thời mặn nồng. Ảnh: Beéle/Instagram.

Nhiều người hâm mộ Ladera cho rằng nam ca sĩ không nên nói điều này. Bởi xét về lượng người theo dõi, Beéle chỉ có 3,9 triệu người theo dõi trên Instagram. Trong khi đó, bạn gái cũ sở hữu đến 6,5 triệu follower.

Trước đó, luật sự cá nhân của nam ca sĩ Colombia lên tiếng bảo vệ thân chủ trong một bài đăng nhưng xóa vội ngay sau đó.

Vị này cho biết: "Sự nghiệp nghệ thuật và uy tín quốc tế của thân chủ tôi sẽ không bị ảnh hưởng từ bất kỳ nhu cầu hay sự quan tâm nào đối với những cáo buộc như thế. Chúng tôi cũng bác bỏ việc lưu hành một video thân mật vi phạm quyền riêng tư và phẩm giá của cá nhân liên quan trên phương tiện truyền thông đại chúng".

Đoạn video ghi lại cảnh thân mật giữa Isabella Ladera và Beéle bị rò rỉ vào ngày 7/9. Cặp đôi bắt đầu hẹn hò vào khoảng năm 2023 sau khi cả hai đều kết thúc mối quan hệ lâu dài trước đó. Dựa trên tài liệu từ vụ kiện do Ladera, cô cho biết cả hai đã quay phim khi quan hệ tình dục "theo yêu cầu của Beéle", sau đó chia sẻ với nhau.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng những video này sẽ lọt vào tay người nào khác", Ladera chia sẻ trên Instagram.