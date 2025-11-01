Chi tiết Golf R Performance - hot-hatch châu Âu đối đầu Civic Type R

Với giá bán 1,898 tỷ đồng , Volkswagen Golf R Performance sẽ cạnh tranh trực tiếp Honda Civic Type R, hiện có giá 2,999 tỷ đồng . Tuy nhiên, mẫu xe hiệu năng cao của Honda được xác nhận sẽ sớm ngừng kinh doanh tại Việt Nam.