Chi tiết Golf R Performance - hot-hatch châu Âu đối đầu Civic Type R

Volkswagen Golf vừa chính thức ra mắt thị trường Việt Nam với tổng cộng 6 phiên bản, giá bán khởi điểm 798 triệu đồng. Nổi bật trong dòng sản phẩm Golf là phiên bản Golf R Performance 4Motion, được xem là biểu tượng hiệu năng cao của thương hiệu ôtô nước Đức.
Các kích thước dài x rộng x cao của Volkswagen Golf R Performance lần lượt 4.296 x 1.789 x 1.458 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.630 mm.
Ở đầu xe, Volkswagen Golf R Performance được trang bị cụm đèn chiếu sáng IQ.Light Matrix LED với khả năng tự động điều chỉnh vùng chiếu. Trên lưới tản nhiệt mỏng là biểu tượng R.
Đuôi xe gọn gàng với cánh lướt gió phía trên.
Cản sau có cụm ống xả kép đặt đối xứng, cùng với các chi tiết khuếch tán gió.
Nằm ngay giữa cửa hậu là logo thương hiệu - cũng là vị trí mở cửa - cùng với biểu tượng R đặt phía dưới.
Dù là một mẫu hot-hatch thể thao, Volkswagen Golf R Performance vẫn được bố trí một khoang hành lý khá rộng rãi.
Mâm đúc hợp kim đa chấu kích thước 19 inch, có biểu tượng R và đi kèm kẹp phanh hiệu năng cao R-peformance màu xanh.
Khoang lái của Volkswagen Golf R Performance có nhiều chi tiết nhấn mạnh yếu tố thể thao.
Vô lăng thể thao R-Performance với nút R có đèn nền màu xanh, biểu tượng R ở đáy vô lăng cùng với lẫy chuyển số lớn.
Hàng ghế trước trang bị bộ ghế thể thao, tích hợp tựa đầu và logo R trên lưng ghế.
Ở bệ trung tâm là cần số điện tử, phanh tay điện tử và nút kích hoạt Auto Hold.
Bên dưới nắp ca-pô của Volkswagen Golf R Performance là động cơ 2.0 TSI tăng áp, cung cấp công suất tối đa 320 mã lực, mô-men xoắn cực đại 420 Nm.
Hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Motion kết hợp R Performance Torque Vectoring, giúp phân bổ mô-men xoắn linh hoạt đến từng bánh. Chiếc hot-hatch của Volkswagen có thể đạt đến tốc độ tối đa 270 km/h.
Với giá bán 1,898 tỷ đồng, Volkswagen Golf R Performance sẽ cạnh tranh trực tiếp Honda Civic Type R, hiện có giá 2,999 tỷ đồng. Tuy nhiên, mẫu xe hiệu năng cao của Honda được xác nhận sẽ sớm ngừng kinh doanh tại Việt Nam.
