Chi tiết Golf R Performance - hot-hatch châu Âu đối đầu Civic Type R

  • Thứ bảy, 1/11/2025 06:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Volkswagen Golf R Performance có giá bán 1,898 tỷ đồng và sẽ cạnh tranh trực tiếp với một mẫu hot-hatch khác trên thị trường là Honda Civic Type R.

Volkswagen Golf R Performance anh 1

Volkswagen Golf vừa chính thức ra mắt thị trường Việt Nam với tổng cộng 6 phiên bản, giá bán khởi điểm 798 triệu đồng. Nổi bật trong dòng sản phẩm Golf là phiên bản Golf R Performance 4Motion, được xem là biểu tượng hiệu năng cao của thương hiệu ôtô nước Đức.
Volkswagen Golf R Performance anh 2

Các kích thước dài x rộng x cao của Volkswagen Golf R Performance lần lượt 4.296 x 1.789 x 1.458 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.630 mm.
Volkswagen Golf R Performance anh 3

Ở đầu xe, Volkswagen Golf R Performance được trang bị cụm đèn chiếu sáng IQ.Light Matrix LED với khả năng tự động điều chỉnh vùng chiếu. Trên lưới tản nhiệt mỏng là biểu tượng R.
Volkswagen Golf R Performance anh 4

Đuôi xe gọn gàng với cánh lướt gió phía trên.
Volkswagen Golf R Performance anh 5

Cản sau có cụm ống xả kép đặt đối xứng, cùng với các chi tiết khuếch tán gió.
Volkswagen Golf R Performance anh 6

Nằm ngay giữa cửa hậu là logo thương hiệu - cũng là vị trí mở cửa - cùng với biểu tượng R đặt phía dưới.
Volkswagen Golf R Performance anh 7

Dù là một mẫu hot-hatch thể thao, Volkswagen Golf R Performance vẫn được bố trí một khoang hành lý khá rộng rãi.
Volkswagen Golf R Performance anh 8Volkswagen Golf R Performance anh 9

Mâm đúc hợp kim đa chấu kích thước 19 inch, có biểu tượng R và đi kèm kẹp phanh hiệu năng cao R-peformance màu xanh.

Volkswagen Golf R Performance anh 10

Khoang lái của Volkswagen Golf R Performance có nhiều chi tiết nhấn mạnh yếu tố thể thao.
Volkswagen Golf R Performance anh 11Volkswagen Golf R Performance anh 12Volkswagen Golf R Performance anh 13Volkswagen Golf R Performance anh 14

Vô lăng thể thao R-Performance với nút R có đèn nền màu xanh, biểu tượng R ở đáy vô lăng cùng với lẫy chuyển số lớn.
Volkswagen Golf R Performance anh 15

Hàng ghế trước trang bị bộ ghế thể thao, tích hợp tựa đầu và logo R trên lưng ghế.
Volkswagen Golf R Performance anh 16

Ở bệ trung tâm là cần số điện tử, phanh tay điện tử và nút kích hoạt Auto Hold.
Volkswagen Golf R Performance anh 17

Bên dưới nắp ca-pô của Volkswagen Golf R Performance là động cơ 2.0 TSI tăng áp, cung cấp công suất tối đa 320 mã lực, mô-men xoắn cực đại 420 Nm.
Volkswagen Golf R Performance anh 18

Hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Motion kết hợp R Performance Torque Vectoring, giúp phân bổ mô-men xoắn linh hoạt đến từng bánh. Chiếc hot-hatch của Volkswagen có thể đạt đến tốc độ tối đa 270 km/h.
Volkswagen Golf R Performance anh 19

Với giá bán 1,898 tỷ đồng, Volkswagen Golf R Performance sẽ cạnh tranh trực tiếp Honda Civic Type R, hiện có giá 2,999 tỷ đồng. Tuy nhiên, mẫu xe hiệu năng cao của Honda được xác nhận sẽ sớm ngừng kinh doanh tại Việt Nam.

