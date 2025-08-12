Chi tiết Infiniti QX80 Sport - mẫu SUV hạng sang thể thao từ Nissan

|
Sau một năm ra mắt, Infiniti QX80 thế hệ thứ 3 đã được bổ sung phiên bản mới với tên gọi QX80 Sport. Đây là lần đầu tiên mẫu SUV cỡ lớn được nâng cấp phong cách thể thao.
|
Infiniti QX80 chia sẻ cùng nền tảng với Nissan Patrol, tương tự cách Toyota làm giữa Land Cruiser LC300 và Lexus LX 600. Phiên bản Sport sẽ thay thế cho QX80 Sensory, vốn từng được giới thiệu vào thời điểm ra mắt năm ngoái.
|
Infiniti QX80 thế hệ mới đi theo ngôn ngữ thiết kế "Artistry in Motion" (Nghệ thuật trong Chuyển động). Cụm đèn trước LED được thiết kế tách biệt với đèn viền ban ngày.
|
So với các biến thể khác, QX80 Sport được trang bị lưới tản nhiệt dạng mắt cáo cá tính hơn, đồng thời cản trước được thiết kế cắt xẻ mang tính khí động học.
|
Infiniti QX80 Sport có các màu ngoại thất như đen Mineral Black, trắng Radiant White, xanh Grand Blue và bạc Dynamic Metal, kết hợp tùy chọn mui màu đen Black Obsidian.
|
Đi kèm là bộ mâm tối màu kích thước 22 inch với thiết kế dành riêng cho phiên bản thể thao. Các chi tiết ngoại thất khác như ốp gương, viền cửa sổ, logo... được sơn tối màu.
|
Cụm đèn hậu được thiết kế sắc sảo với 300 bóng LED độc lập, kéo dài theo bề ngang thân xe. Khuếch tán gió cản sau cũng được thiết kế lại năng động hơn và sơn tối màu.
|
Infiniti QX80 Sport thế hệ mới vẫn được trang bị bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm đồng kích thước 14.3 inch. Bên dưới là màn hình phụ 9 inch dùng để điều chỉnh hệ thống điều hòa, ghế ngồi và chế độ lái.
|
Xe chỉ có duy nhất phối màu ghế da Semi-Aniline màu xanh Dusk Blue với các đường chỉ may hình quả trám, đi kèm ốp gỗ nhám màu nâu Dark Brown và viền chrome tối màu.
|
Hàng ghế thứ hai được thiết kế 2 ghế độc lập cùng màn hình điều chỉnh các tính năng tiện nghi. Đặc biệt, xe có thêm hệ thống điều hòa 3 vùng với khả năng làm mát sinh trắc học tự động thông qua cảm biến hồng ngoại.
|
Infiniti QX80 Sport vẫn được trang bị động cơ V6 twin-turbo 3.5L, sản sinh công suất 456 mã lực và mô-men xoắn 700 Nm, đi kèm hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động 4WD.
|
Người lái có thể lựa chọn giữa các chế độ Standard, Eco, Sport, Sand, Rock và Personal. Hệ thống treo khí nén có thể tự động hạ thấp 30 mm khi ở tốc độ cao, hoặc 70 mm để hành khách có thể dễ dàng di chuyển ra vào xe. Ở chế độ địa hình, khoảng sáng gầm có thể tăng hơn 50 mm.
|
Mẫu SUV đầu bảng của Infiniti còn có nhiều tùy chọn tiện nghi như cửa sổ trời Panorama, đèn viền nội thất 64 màu và đặc biệt là hệ thống âm thanh cao cấp Klipsch 24 loa, công suất 1.200 W với khả năng phát thanh độc lập giữa các ghế...
|
Tại Mỹ, Infiniti QX80 được phân phối với 4 biến thể Pure, Luxe, Sport và Autograph cùng mức giá dao động từ 83.750 USD đến 111.500 USD.
|
Hai biến thể cao cấp nhất là Sport và Autograph chỉ được phân phối với cấu hình 4WD cùng mức giá khởi điểm lần lượt là 101.950 USD và 111.500 USD.
|
Với phong cách thể thao, Infiniti QX80 Sport sẽ cạnh tranh trực tiếp với BMW X7 xDrive40i M Sport, Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC AMG Line hay Lexus 600 F Sport, vốn có mức giá lần lượt là 89.600 USD, 93.600 USD và 114.450 USD.
