Chi tiết Lambretta G350 - xe tay ga Italy giá gần 170 triệu đồng

  • Thứ sáu, 10/10/2025 13:27 (GMT+7)
Thương hiệu xe tay ga từ Italy đã quay lại Việt Nam, mở màn với sản phẩm đầu bảng thuộc dòng G-Series, giá gần 170 triệu đồng.

Lambretta G350 anh 1

Lambretta, thương hiệu xe máy từ Italy, vừa quay lại thị trường Việt sau nhiều năm vắng bóng. Trong đó, mẫu xe G350 là sản phẩm mở bán đầu tiên, bên cạnh chiếc X300 và X125.

Lambretta G350 anh 2Lambretta G350 anh 3

Đầu xe mang phong cách thiết kế khá quen thuộc của những mẫu tay ga Italy với đèn chiếu sáng dạng lục giác đặt trên cùng. Cặp đèn xi nhan đặt dọc cỡ nhỏ ở 2 bên. Đặc biệt, đây là mẫu tay ga hiếm hoi được trang bị đèn hazzard.

Lambretta G350 anh 4

Màn hình TFT ở trung tâm có kích thước khá bé, hỗ trợ kết nối bluetooth.

Lambretta G350 anh 5Lambretta G350 anh 6

Tay lái được trang bị các nút chức năng quen thuộc. Tay lái bên phải có thêm phím đèn Hazzard.

Lambretta G350 anh 7Lambretta G350 anh 8

Hộc trước được trang bị cổng USB tích hợp, có đế giữ điện thoại.

Lambretta G350 anh 9Lambretta G350 anh 10

Xe trang bị mâm 12 inch cùng bộ lốp Pirelli. Bánh trước và sau đều được trang bị phanh đĩa ABS.

Lambretta G350 anh 11Lambretta G350 anh 12

Cốp xe cỡ lớn, để vừa 1-2 nón bảo hiểm. Dung tích bình xăng 9,5 lít.

Lambretta G350 anh 13

Đuôi xe mang phong cách hầm hố, đèn hậu dạng ngang cùng cặp đèn xi nhan đặt dọc.

Lambretta G350 anh 14

Lambretta G350 trang bị động cơ 330 cc, xi lanh đơn 4 van, cho công suất tối đa 25 mã lực, mô men xoắn cực đại 25,5 Nm. Đi cùng với khối động cơ là hộp số tự động CVT.

Lambretta G350 anh 15

Xe được bán với giá khởi điểm 169,2 triệu đồng. Đây được kỳ vọng trở thành đối thủ mới cạnh tranh cùng Vespa GTS (126,5-158 triệu) hay Honda SH 125i (82,9-83,4 triệu), SH 320i (145,9-147,5 triệu đồng).

