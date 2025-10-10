Chi tiết Lambretta G350 - xe tay ga Italy giá gần 170 triệu đồng

Lambretta, thương hiệu xe máy từ Italy, vừa quay lại thị trường Việt sau nhiều năm vắng bóng. Trong đó, mẫu xe G350 là sản phẩm mở bán đầu tiên, bên cạnh chiếc X300 và X125.

Đầu xe mang phong cách thiết kế khá quen thuộc của những mẫu tay ga Italy với đèn chiếu sáng dạng lục giác đặt trên cùng. Cặp đèn xi nhan đặt dọc cỡ nhỏ ở 2 bên. Đặc biệt, đây là mẫu tay ga hiếm hoi được trang bị đèn hazzard.

Xe trang bị mâm 12 inch cùng bộ lốp Pirelli. Bánh trước và sau đều được trang bị phanh đĩa ABS.

Lambretta G350 trang bị động cơ 330 cc, xi lanh đơn 4 van, cho công suất tối đa 25 mã lực, mô men xoắn cực đại 25,5 Nm. Đi cùng với khối động cơ là hộp số tự động CVT.

Xe được bán với giá khởi điểm 169,2 triệu đồng. Đây được kỳ vọng trở thành đối thủ mới cạnh tranh cùng Vespa GTS (126,5-158 triệu) hay Honda SH 125i (82,9-83,4 triệu), SH 320i (145,9-147,5 triệu đồng).

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

