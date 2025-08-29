Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe EV

Chi tiết Mercedes-Benz EQB 250+ FL nâng cấp, giá hơn 2,3 tỷ đồng

  • Thứ sáu, 29/8/2025 07:29 (GMT+7)
  • 28 phút trước

Mẫu xe điện cỡ vừa của Mercedes-Benz vừa được nâng cấp thiết kế và tinh chỉnh phạm vi hoạt động.

Mercedes-Benz EQB 250+ anh 1

Mercedes-Benz vừa ra mắt bản nâng cấp của chiếc EQB 250+ FL, đây là một trong 7 mẫu xe trong dải sản phẩm thuần điện của thương hiệu ngôi sao 3 cánh tại Việt Nam. Xe được giữ nguyên kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4685 x 1834 x 1693 mm, khối lượng không tải 2,105 kg.

Mercedes-Benz EQB 250+ anh 2

Nhìn từ đầu xe, EQB 250+ FL sở hữu mặt ca-lăng Black Panel với hoạ tiết ngôi sao, đèn LED nối liền cụm đèn trước. Xe tiếp tục sở hữu đèn pha LED High Performance với tính năng chiếu sáng thích ứng. Có thể thấy so với bản tiền nhiệm, EQB 250+ FL mới không có nhiều sự thay đổi về thiết kế.

Mercedes-Benz EQB 250+ anh 3Mercedes-Benz EQB 250+ anh 4

Bên trong xe được bổ sung chi tiết ốp trang trí với họa tiết ngôi sao ba cánh kết hợp đèn LED ẩn, cùng cổng USB-C cho cả hai hàng ghế. Toàn bộ ghế ngồi hàng trước trang bị tính năng chỉnh điện, nhớ vị trí.

Mercedes-Benz EQB 250+ anh 5

Ở trung tâm táp lô là màn hình đôi với kích thước 10,25 inch mỗi bên. Các trang bị quen thuộc như hệ thống âm thanh 10 loa, điều hòa 2 vùng độc lập tiếp tục xuất hiện.

Mercedes-Benz EQB 250+ anh 6

Sức mạnh của EQB 250+ FL đến từ motor điện cho công suất 190 mã lực và mô men xoắn cực đại 385 Nm, đi cùng hệ dẫn động cầu trước. So với bản tiền nhiệm, mẫu xe mới có phạm vi hoạt động tốt hơn, khoảng 468-537 km/lần sạc nhờ sử dụng kèm lốp có lực cản lăn thấp.

Mercedes-Benz EQB 250+ anh 7

EQB 250+ FL được nhập khẩu từ Đức hoặc Hungary, giá bán 2,309 tỷ đồng. Một số mẫu xe cùng tầm giá với mẫu xe này có thể kể đến như Volvo XC40 Recharge, Audi Q4 e-tron.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Gần 1.000 người tham dự sự kiện BYD Technology Week tại Tây Nguyên

Sự kiện BYD Technology Week tại Buôn Ma Thuột quy tụ các mẫu xe mới nhất của BYD, trở thành cầu nối để khách hàng trải nghiệm thực tế.

12 giờ trước

Cận cảnh Lạc Hồng 900 LX, xe chống đạn đưa đón nguyên thủ

Đây là mẫu xe đặc biệt, có cả phiên bản chống đạn, mìn và được ốp, mạ gỗ quý, vàng thật chỉ dành riêng cho nguyên thủ quốc gia.

15 giờ trước

Đan Thanh

Mercedes-Benz EQB 250+ mercedes eqb 250+ Audi Q4

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý