Chi tiết Mercedes-Benz EQB 250+ FL nâng cấp, giá hơn 2,3 tỷ đồng

Mercedes-Benz vừa ra mắt bản nâng cấp của chiếc EQB 250+ FL, đây là một trong 7 mẫu xe trong dải sản phẩm thuần điện của thương hiệu ngôi sao 3 cánh tại Việt Nam. Xe được giữ nguyên kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4685 x 1834 x 1693 mm, khối lượng không tải 2,105 kg.