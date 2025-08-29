Chi tiết Mercedes-Benz EQB 250+ FL nâng cấp, giá hơn 2,3 tỷ đồng

|
Mercedes-Benz vừa ra mắt bản nâng cấp của chiếc EQB 250+ FL, đây là một trong 7 mẫu xe trong dải sản phẩm thuần điện của thương hiệu ngôi sao 3 cánh tại Việt Nam. Xe được giữ nguyên kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4685 x 1834 x 1693 mm, khối lượng không tải 2,105 kg.
|
Nhìn từ đầu xe, EQB 250+ FL sở hữu mặt ca-lăng Black Panel với hoạ tiết ngôi sao, đèn LED nối liền cụm đèn trước. Xe tiếp tục sở hữu đèn pha LED High Performance với tính năng chiếu sáng thích ứng. Có thể thấy so với bản tiền nhiệm, EQB 250+ FL mới không có nhiều sự thay đổi về thiết kế.
|
Bên trong xe được bổ sung chi tiết ốp trang trí với họa tiết ngôi sao ba cánh kết hợp đèn LED ẩn, cùng cổng USB-C cho cả hai hàng ghế. Toàn bộ ghế ngồi hàng trước trang bị tính năng chỉnh điện, nhớ vị trí.
|
Ở trung tâm táp lô là màn hình đôi với kích thước 10,25 inch mỗi bên. Các trang bị quen thuộc như hệ thống âm thanh 10 loa, điều hòa 2 vùng độc lập tiếp tục xuất hiện.
|
Sức mạnh của EQB 250+ FL đến từ motor điện cho công suất 190 mã lực và mô men xoắn cực đại 385 Nm, đi cùng hệ dẫn động cầu trước. So với bản tiền nhiệm, mẫu xe mới có phạm vi hoạt động tốt hơn, khoảng 468-537 km/lần sạc nhờ sử dụng kèm lốp có lực cản lăn thấp.
|
EQB 250+ FL được nhập khẩu từ Đức hoặc Hungary, giá bán 2,309 tỷ đồng. Một số mẫu xe cùng tầm giá với mẫu xe này có thể kể đến như Volvo XC40 Recharge, Audi Q4 e-tron.
