Chi tiết Mercedes-Benz GLC EQ hoàn toàn mới vừa ra mắt

Sau khi thay thế GLK từ năm 2015, Mercedes-Benz GLC luôn dẫn đầu trong top những mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu tại nhiều thị trường, trong đó có Việt Nam.
Nhằm tái cấu trúc danh mục sản phẩm, hãng xe sang đến từ Đức vừa giới thiệu mẫu Mercedes-Benz GLC EQ Technology, vốn thay thế cho EQC, với hy vọng tăng sức cạnh tranh cho phân khúc SUV thuần điện cỡ nhỏ trên toàn cầu.
Mercedes-Benz GLC EQ áp dụng ngôn ngữ thiết kế Sensual Purity ở một tầm cao mới, kết hợp đường nét tinh giản, bề mặt căng tràn và chi tiết hiện đại để tạo nên diện mạo vừa sang trọng vừa giàu cảm xúc.
Cụm đèn pha của GLC EQ sở hữu họa tiết ngôi sao ba cánh, sử dụng DIGITAL LIGHT thế hệ mới với công nghệ micro-LED, cho độ sáng cao hơn, tiết kiệm năng lượng và có khả năng chiếu sáng động theo từng góc cua.
Tùy chọn lưới tản nhiệt phát sáng gồm 942 điểm sáng polycarbonate độc lập, tạo nên hiệu ứng pixel công nghệ cao có thể hiển thị hình ảnh chuyển động độc đáo.
Xe có kích thước 4.845 x 1.913 x 1.644 mm, trục cơ sở dài 2.972 mm. So với phiên bản máy xăng, mẫu SUV thuần điện này dài hơn tận 129 mm và trục cơ sở dài hơn 84 mm.
Thiết kế khí động học của mẫu SUV này cũng được trau chuốt cứng cáp hơn so với mẫu xe tiền nhiệm EQC, giúp chiếc xe có chỉ số cản gió Cd chỉ ở mức 0,26.
Tương tự cụm đèn trước, cụm đèn hậu của Mercedes-Benz GLC EQ được thiết kế với 2 cụm với họa tiết ngôi sao ba cánh, kết nối trực tiếp với logo trên nền đen.
Nội thất của Mercedes-Benz GLC EQ là cuộc "cách mạng" mới trong thiết kế của thương hiệu, với tùy chọn màn hình MBUX Hyperscreen kích thước lên đến 39.1 inch.
Ghế ngồi được chế tác với chất liệu da tiêu chuẩn Softtorino, tùy chọn da Nappa cao cấp màu nâu Tagua Brown và họa tiết "Twisted Diamond", hoặc tùy chọn AMG Line thể thao.
Mặc dù là một mẫu xe điện, GLC EQ có dung tích khoang hành lý tiêu chuẩn 570 L, và có thể mở rộng lên mức 1.740 L. Khoang hành lý phía trước có dung tích khoảng 128 L.
Xe cũng được trang bị nhiều tiện nghi như cửa sổ trời Panorama Sky Control có thể thay đổi độ sáng cùng họa tiết trang trí ngôi sao, hệ thống âm thanh cao cấp Burmester 3D...
Tại thời điểm ra mắt, xe chỉ có duy nhất phiên bản Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC EQ với cấu hình 2 động cơ điện PSM được trang bị tại cầu trước và cầu sau.
Hiệu suất tối đa của mẫu xe này lên đến 489 mã lực. GLC 400 4MATIC EQ có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 4,3 giây, tốc độ tối đa giới hạn ở 210 km/h.
Thậm chí, xe còn được trang bị hệ thống treo AIRMATIC thừa hưởng từ dòng S-Class có khả năng tự điều chỉnh dựa trên dữ liệu định vị Google Maps, tùy chọn đánh lái bánh sau...
Mẫu SUV thuần điện này được trang bị bộ pin lithium-ion dung lượng 94 kWh, hỗ trợ khả năng sạc nhanh DC công suất tối đa 330 kW và chỉ mất 22 phút để sạc đầy từ 10-80%.
GLC 400 EQ có khả năng di chuyển tối đa 713 km trong một chu kỳ sạc. Xe cũng được trang bị chức năng sạc ngược cho lưới điện (V2G) hay các thiết bị gia dụng (V2H).
Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC EQ dự kiến sẽ có mặt tại các showroom vào cuối năm 2026. Trong khi đó, phiên bản GLC 300+ EQ dự kiến sẽ ra mắt vào đầu năm 2027.
