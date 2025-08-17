Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Ôtô

Chi tiết MINI John Cooper Works hiệu suất cao, giá hơn 2,5 tỷ đồng

  • Chủ nhật, 17/8/2025 19:42 (GMT+7)
  • 21 phút trước

Phiên bản hiệu suất cao của MINI JCW vừa được giới thiệu tại thị trường Việt Nam với các nâng cấp về cả thiết kế và động cơ.

MINI JCW 3-cua anh 1

MINI John Cooper Works là nhánh xe cao cấp, hiệu năng cao của MINI. Phiên bản trên ảnh là chiếc MINI JCW 3-Cửa thế hệ mới vừa ra mắt ở Việt Nam.

MINI JCW 3-cua anh 2MINI JCW 3-cua anh 3

Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt hình bát giác, cùng khe hút gió cỡ lớn. Cặp đèn mắt ếch dáng tròn cổ điển quen thuộc trên những mẫu xe cùng nhà MINI. Mẫu xe trên ảnh xuất hiện thêm sọc thể thao màu đỏ, một trang bị tùy chọn đi cùng màu sơn trắng Nanuq White.

MINI JCW 3-cua anh 4MINI JCW 3-cua anh 5

Bản 3-Cửa sở hữu mâm 18 inch JCW phay 2 tone màu, lấp ló phía sau là cùm phanh hiệu năng cao JCW màu đỏ.
MINI JCW 3-cua anh 6

Đuôi xe nổi bật với cánh gió lớn.

MINI JCW 3-cua anh 7MINI JCW 3-cua anh 8

Cặp đèn hậu Union Jack thiết kế mới trên các mẫu MINI từ năm 2018. Đặc biệt ở cản sau là phần ốp đen với ống xả đơn đặt giữa với kích thước lớn nhất từ trước đến nay của MINI.

MINI JCW 3-cua anh 9

Bên trong xe vẫn giữ nguyên phong cách như cabin chuyên cơ với các nút chức năng vật lý, tông màu đen-đỏ thể thao cùng ghế bọc da Vescin.

MINI JCW 3-cua anh 10MINI JCW 3-cua anh 11MINI JCW 3-cua anh 12

Trung tâm táp lô là màn hình OLED 9,5 inch tràn viền, ngay bên dưới dải phím chức năng, chuyển số. Một số trang bị tiêu chuẩn trên MINI JCW 3-Cửa gồm 12 loa Harman Kardon, HUD, cửa sổ trời toàn cảnh, đế sạc không dây...
MINI JCW 3-cua anh 13

Bên dưới nắp capo là máy xăng I4 2.0L cho công suất 231 mã lực, mô men xoắn 380 Nm, cho khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 6,1 giây, đạt tốc độ tối đa 250 km/h,

MINI JCW 3-cua anh 14

Xe có giá khởi điểm 2,529 tỷ đồng. Một số cái tên cùng tầm giá có thể kể đến như BMW 116i hay Mercedes-Benz A250 AMG.

MINI JCW 3-cua anh 15

Ngoài bản 3-Cửa, MINI cũng giới thiệu bản nâng cấp của chiếc xe thể thao 4 cửa JCW Countryman ALL4. Xe sở hữu động cơ 317 mã lực, có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 5,4 giây, tốc độ tối đa 250 km/h. Giá của mẫu xe này từ 2,789 tỷ đồng.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Porsche 911 GT3 sở hữu phối màu lấy cảm hứng từ xe đua

Mẫu xe thể thao Porsche 911 GT3 phiên bản nâng cấp giữa vòng đời được bổ sung tùy chọn 911 Design Wrap lấy cảm hứng từ mẫu xe đua Porsche 935-L "Andial".

2 giờ trước

Honda bị kiện vì động cơ i-VTEC

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Honda bị kiện tập thể tại Mỹ vì động cơ i-VTEC.

4 giờ trước

CEO Xiaomi khuyen khach mua xe Tesla hinh anh

CEO Xiaomi khuyên khách mua xe Tesla

14 giờ trước 06:29 17/8/2025 Xe EV

0

Trước lượng đơn đặt hàng khổng lồ, CEO của Xiaomi gợi ý khách hàng có thể mua các mẫu xe cùng phân khúc, kể cả Model Y.

Đan Thanh

MINI JCW 3-cửa jcw mini cooper JCW 3-Cửa BMW MERCEDES-BENZ A250

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý