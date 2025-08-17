Chi tiết MINI John Cooper Works hiệu suất cao, giá hơn 2,5 tỷ đồng

|
MINI John Cooper Works là nhánh xe cao cấp, hiệu năng cao của MINI. Phiên bản trên ảnh là chiếc MINI JCW 3-Cửa thế hệ mới vừa ra mắt ở Việt Nam.
|
Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt hình bát giác, cùng khe hút gió cỡ lớn. Cặp đèn mắt ếch dáng tròn cổ điển quen thuộc trên những mẫu xe cùng nhà MINI. Mẫu xe trên ảnh xuất hiện thêm sọc thể thao màu đỏ, một trang bị tùy chọn đi cùng màu sơn trắng Nanuq White.
|
Bản 3-Cửa sở hữu mâm 18 inch JCW phay 2 tone màu, lấp ló phía sau là cùm phanh hiệu năng cao JCW màu đỏ.
|
Đuôi xe nổi bật với cánh gió lớn.
|
Cặp đèn hậu Union Jack thiết kế mới trên các mẫu MINI từ năm 2018. Đặc biệt ở cản sau là phần ốp đen với ống xả đơn đặt giữa với kích thước lớn nhất từ trước đến nay của MINI.
|
Bên trong xe vẫn giữ nguyên phong cách như cabin chuyên cơ với các nút chức năng vật lý, tông màu đen-đỏ thể thao cùng ghế bọc da Vescin.
|
Trung tâm táp lô là màn hình OLED 9,5 inch tràn viền, ngay bên dưới dải phím chức năng, chuyển số. Một số trang bị tiêu chuẩn trên MINI JCW 3-Cửa gồm 12 loa Harman Kardon, HUD, cửa sổ trời toàn cảnh, đế sạc không dây...
|
Bên dưới nắp capo là máy xăng I4 2.0L cho công suất 231 mã lực, mô men xoắn 380 Nm, cho khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 6,1 giây, đạt tốc độ tối đa 250 km/h,
|
Xe có giá khởi điểm 2,529 tỷ đồng. Một số cái tên cùng tầm giá có thể kể đến như BMW 116i hay Mercedes-Benz A250 AMG.
|
Ngoài bản 3-Cửa, MINI cũng giới thiệu bản nâng cấp của chiếc xe thể thao 4 cửa JCW Countryman ALL4. Xe sở hữu động cơ 317 mã lực, có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 5,4 giây, tốc độ tối đa 250 km/h. Giá của mẫu xe này từ 2,789 tỷ đồng.
