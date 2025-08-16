Chi tiết tuyến đường diễu binh, diễu hành ở đại lễ 2/9

|
Theo trang web chính thức của chuỗi sự kiện A80 của TP Hà Nội, lộ trình của các diễu binh, diễu hành ngày 2/9 tại quảng trường Ba Đình được chia sẻ. Theo đó, các khối sẽ có đường tập kết vào khác nhau và tỏa ra các hướng sau khi diễu hành qua lễ đài. Có 6 điểm tập kết của các khối gồm quảng trường Cách Mạng Tháng Tám, công viên Thống Nhất, SVĐ Quần Ngựa, công viên Bách Thảo, SVĐ Hàng Đẫy và sở chỉ huy Bộ Quốc phòng.
Sau khi diễu hành qua lễ đài, khối nghi trượng sẽ rẽ từ đường Nguyễn Thái Học sang Tràng Thi, Tràng Tiền và tập kết tại quảng trường Cách Mạng Tháng 8. Người dân có thể theo dõi lộ trình để tìm được vị trí đứng phù hợp nhất, theo dõi khi các khối đi qua.
Khối đi bộ Quân đội, Quân đội nước ngoài; Dân quân tự vệ, Công an có 4 hướng di chuyển sau khi diễu binh. Hướng thứ nhất là từ Nguyễn Thái Học sang Tràng Thi, Tràng Tiền và tập kết tại quảng trường Cách Mạng Tháng 8.
Hướng thứ 2, khối sẽ di chuyển từ Nguyễn Thái Học sang đường Lê Duẩn và tập kết tại công viên Thống Nhất. Đây là tuyến di chuyển khá xa, gần 4 km. Người dân có thể chọn nhiều điểm đứng theo dõi để tránh sự đông đúc của khu vực quảng trường.
Hướng thứ 3, khối ra khỏi lễ đài, rẽ phải vào Lê Hồng Phong, đi sang phố Ngọc Hà và tập kết tại công viên Bách Thảo. Công viên Bách Thảo cách quảng trường Ba Đình khoảng 1,2 km, dự kiến đây là lộ trình có đông người dân tập trung theo dõi nhất.
Hướng thứ 4, khối đi từ Lê Hồng Phong sang Đội Cấn, Giang Văn Minh, Kim Mã, Liễu Giai và tập kết tại sân vận động Quần Ngựa, với quãng đường di chuyển khoảng 3 km.
Khối Hồng kỳ có lộ trình tập kết giống với hướng thứ 4 của khối đi bộ Quân đội, Quân đội nước ngoài; Dân quân tự vệ, Công an. Sau khi rẽ phải vào Lê Hồng Phong, khối chuyển đội hình thành 8 hàng dọc và về vị trí tập kết tại SVĐ Quần Ngựa.
Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh sẽ tập kết tại công viên Bách Thảo sau khi diễu binh. Đây là khối được nhiều người dân chờ đón. Tại lễ diễu binh, diễu hành dịp 30/4 ở TP.HCM, khối kỵ binh đặc biệt gây ấn tượng với màn điều khiển ngựa diễu hành xuất sắc của các chiến sĩ.
Sau khi đi qua lễ đài, khối Quần chúng, Văn hóa thể thao đi thẳng theo ngõ Hàng Cháo về vị trí tập kết tại sân vận động Hàng Đẫy. Xe mô hình biểu tượng các khối rẽ phải đi theo đường Nguyễn Thái Học về vị trí tập kết tại đường Trịnh Hoài Đức.
Tuyến Xe tăng, bánh xích sẽ đi thẳng theo đường Hùng Vương, rẽ trái vào Trần Phú, sang Nguyễn Tri Phương và tập kết tại Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng. Những người dân muốn chiêm ngưỡng các khí tài quân sự có thể chọn điểm đứng dọc lộ trình này.
Sau khi diễu binh, diễu hành, Tuyến xe bánh lốp sẽ có hai lộ trình di chuyển về tập kết tại Trường đua F1 (cách quảng trường Ba Đình hơn 11 km). Hướng thứ nhất là từ Nguyễn Thái Học sang Giảng Võ - Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.
Hướng di chuyển thứ hai, Tuyến xe bánh lốp đi theo hướng Cửa Bắc sang Nghi Tàm - Âu Cơ - Võ Chí Công - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo và về Trường đua F1. Trước lễ diễu binh, diễu hành chính thức, người dân có thể xem trước toàn bộ chương trình trong lễ sơ duyệt vào tối 27/8 và lễ tổng duyệt vào sáng 30/8.
