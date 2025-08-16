Chi tiết tuyến đường diễu binh, diễu hành ở đại lễ 2/9

Theo trang web chính thức của chuỗi sự kiện A80 của TP Hà Nội, lộ trình của các diễu binh, diễu hành ngày 2/9 tại quảng trường Ba Đình được chia sẻ. Theo đó, các khối sẽ có đường tập kết vào khác nhau và tỏa ra các hướng sau khi diễu hành qua lễ đài. Có 6 điểm tập kết của các khối gồm quảng trường Cách Mạng Tháng Tám, công viên Thống Nhất, SVĐ Quần Ngựa, công viên Bách Thảo, SVĐ Hàng Đẫy và sở chỉ huy Bộ Quốc phòng.