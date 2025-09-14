Chi tiết Yamaha PG-1 mới - phanh ABS là nâng cấp đáng tiền

Ở đợt nâng cấp này, Yamaha PG-1 vẫn có bản Tiêu chuẩn và được bán với giá 30,928 triệu đồng. Phiên bản Cao cấp của xe có giá 34,364 triệu đồng còn bản Giới hạn sở hữu giá bán ở mức 34,855 triệu đồng. Yamaha PG-1 dự kiến bàn giao cho khách hàng trong tháng 9.