Chi tiết Yamaha PG-1 mới - phanh ABS là nâng cấp đáng tiền

Yamaha Motor Việt Nam vừa giới thiệu bản nâng cấp của Yamaha PG-1. Xe được bán với 3 phiên bản, chiếc trong bài là bản Cao cấp với giá 34,364 triệu đồng.
Phiên bản Cao cấp có 3 tùy chọn màu sắc gồm Đỏ-Đen, Xám-Đen và Xanh-Đen. Các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 1.980 x 805 x 1.055 mm, khoảng cách giữa 2 trục bánh xe là 1.280 mm.
Cụm đèn chiếu sáng phía đầu xe Yamaha PG-1 vẫn ở dạng hình tròn kiểu cổ điển, đặt gần khung sườn. Đèn xi-nhan thiết kế tách rời.
Yên xe đôi, có tích hợp hệ thống damper phía dưới nhằm giảm độ rung và hấp thụ chấn động từ mặt đường. Chiều cao yên tại vị trí người lái đạt 795 mm.
Ốp hông Yamaha PG-1 có các họa tiết kẻ mang hơi hướm cổ điển.
Tương tự phần đầu xe, đèn hậu Yamaha PG-1 cũng có thiết kế dạng tròn cổ điển, khá gọn gàng. Các đèn xi-nhan tách rời nhưng được đặt ngang hàng với đèn hậu.
"Dàn chân" của Yamaha PG-1 là bánh căm đường kính 16 inch.
Bộ lốp được nâng cấp thành lốp địa hình IRC GP-22S, vẫn giữ nguyên thông số 90/100-16 nhưng gai lốp được tối ưu hình dạng, mở rộng diện tích tiếp xúc.
Giảm xóc trước của Yamaha PG-1 dạng phuộc ống lồng, tạo hình chữ H với ti phuộc 30 mm, hành trình phuộc 130 mm. Phuộc sau dạng đôi với toàn bộ cơ cấu đặt lộ ra ngoài.
Nâng cấp đáng giá nhất trên Yamaha PG-1 là hệ thống chống bó cứng phanh ABS trang bị cho bánh trước. Ở bản Cao cấp và Giới hạn, đường kính đĩa phanh cũng tăng lên thành 245 mm.
Yamaha PG-1 có thay đổi lớn ở cụm đồng hồ, nay được thiết kế lại thành một màn hình LCD dạng tròn duy nhất. Người cầm lái có thể quan sát các thông tin quan trọng từ đồng hồ này như tốc độ, vòng tua, cấp số, mức xăng, tiêu thụ nhiên liệu và cảnh báo ABS.
Chiếc xe máy scrambler của Yamaha vẫn sử dụng chìa khóa cơ. Phần đầu xe và nắp công tắc ở 2 phiên bản Cao cấp, Giới hạn được làm mới, tối ưu không gian và thẩm mỹ.
Cận cảnh cùm công tắc Yamaha PG-1. Xe có nút bật/tắt đèn cảnh báo, nút khởi động điện.
Công tắc đèn passing được trang bị ở cùm công tắc bên trái người cầm lái.
Yamaha PG-1 được trang bị bình xăng dung tích 5,1 lít, nắp bình bố trí dưới yên xe. Hãng xe máy Nhật Bản công bố mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của Yamaha PG-1 đạt 1,76 lít/100 km.
"Trái tim" của Yamaha PG-1 là động cơ 4 kỳ, một xy-lanh dung tích 113,7 cc, 2 van, phun xăng điện tử, làm mát bằng không khí. Động cơ này cung cấp công suất tối đa 8,85 mã lực tại 7.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 9,5 Nm tại 5.500 vòng/phút.
Yamaha cho biết động cơ này sở hữu hiệu suất mô-men xoắn cao, phù hợp đa dạng mục đích sử dụng. Yamaha PG-1 được trang bị hộp số 4 cấp với bộ ly hợp ly tâm tự động.
Phiên bản giới hạn của Yamaha PG-1 có màu Xanh Camo là lựa chọn màu sắc độc quyền. Tương tự bản Cao cấp, PG-1 bản Giới hạn cũng có đĩa phanh lớn và ABS trên bánh trước, màn hình LCD dạng tròn...
Ở đợt nâng cấp này, Yamaha PG-1 vẫn có bản Tiêu chuẩn và được bán với giá 30,928 triệu đồng. Phiên bản Cao cấp của xe có giá 34,364 triệu đồng còn bản Giới hạn sở hữu giá bán ở mức 34,855 triệu đồng. Yamaha PG-1 dự kiến bàn giao cho khách hàng trong tháng 9.
