Chi tiết Yamaha PG-1 mới - phanh ABS là nâng cấp đáng tiền

  • Chủ nhật, 14/9/2025 17:46 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Hai phiên bản Cao cấp và Giới hạn của Yamaha PG-1 được nâng cấp và bổ sung khá nhiều trang bị mới.

Yamaha PG-1 anh 1

Yamaha Motor Việt Nam vừa giới thiệu bản nâng cấp của Yamaha PG-1. Xe được bán với 3 phiên bản, chiếc trong bài là bản Cao cấp với giá 34,364 triệu đồng.
Yamaha PG-1 anh 2

Phiên bản Cao cấp có 3 tùy chọn màu sắc gồm Đỏ-Đen, Xám-Đen và Xanh-Đen. Các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 1.980 x 805 x 1.055 mm, khoảng cách giữa 2 trục bánh xe là 1.280 mm.
Yamaha PG-1 anh 3

Cụm đèn chiếu sáng phía đầu xe Yamaha PG-1 vẫn ở dạng hình tròn kiểu cổ điển, đặt gần khung sườn. Đèn xi-nhan thiết kế tách rời.
Yamaha PG-1 anh 4

Yên xe đôi, có tích hợp hệ thống damper phía dưới nhằm giảm độ rung và hấp thụ chấn động từ mặt đường. Chiều cao yên tại vị trí người lái đạt 795 mm.
Yamaha PG-1 anh 5

Ốp hông Yamaha PG-1 có các họa tiết kẻ mang hơi hướm cổ điển.
Yamaha PG-1 anh 6

Tương tự phần đầu xe, đèn hậu Yamaha PG-1 cũng có thiết kế dạng tròn cổ điển, khá gọn gàng. Các đèn xi-nhan tách rời nhưng được đặt ngang hàng với đèn hậu.
Yamaha PG-1 anh 7Yamaha PG-1 anh 8

"Dàn chân" của Yamaha PG-1 là bánh căm đường kính 16 inch.
Yamaha PG-1 anh 9

Bộ lốp được nâng cấp thành lốp địa hình IRC GP-22S, vẫn giữ nguyên thông số 90/100-16 nhưng gai lốp được tối ưu hình dạng, mở rộng diện tích tiếp xúc.
Yamaha PG-1 anh 10Yamaha PG-1 anh 11

Giảm xóc trước của Yamaha PG-1 dạng phuộc ống lồng, tạo hình chữ H với ti phuộc 30 mm, hành trình phuộc 130 mm. Phuộc sau dạng đôi với toàn bộ cơ cấu đặt lộ ra ngoài.
Yamaha PG-1 anh 12Yamaha PG-1 anh 13

Nâng cấp đáng giá nhất trên Yamaha PG-1 là hệ thống chống bó cứng phanh ABS trang bị cho bánh trước. Ở bản Cao cấp và Giới hạn, đường kính đĩa phanh cũng tăng lên thành 245 mm.
Yamaha PG-1 anh 14

Yamaha PG-1 có thay đổi lớn ở cụm đồng hồ, nay được thiết kế lại thành một màn hình LCD dạng tròn duy nhất. Người cầm lái có thể quan sát các thông tin quan trọng từ đồng hồ này như tốc độ, vòng tua, cấp số, mức xăng, tiêu thụ nhiên liệu và cảnh báo ABS.
Yamaha PG-1 anh 15

Chiếc xe máy scrambler của Yamaha vẫn sử dụng chìa khóa cơ. Phần đầu xe và nắp công tắc ở 2 phiên bản Cao cấp, Giới hạn được làm mới, tối ưu không gian và thẩm mỹ.
Yamaha PG-1 anh 16Yamaha PG-1 anh 17

Cận cảnh cùm công tắc Yamaha PG-1. Xe có nút bật/tắt đèn cảnh báo, nút khởi động điện.
Yamaha PG-1 anh 18

Công tắc đèn passing được trang bị ở cùm công tắc bên trái người cầm lái.
Yamaha PG-1 anh 19

Yamaha PG-1 được trang bị bình xăng dung tích 5,1 lít, nắp bình bố trí dưới yên xe. Hãng xe máy Nhật Bản công bố mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của Yamaha PG-1 đạt 1,76 lít/100 km.
Yamaha PG-1 anh 20

"Trái tim" của Yamaha PG-1 là động cơ 4 kỳ, một xy-lanh dung tích 113,7 cc, 2 van, phun xăng điện tử, làm mát bằng không khí. Động cơ này cung cấp công suất tối đa 8,85 mã lực tại 7.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 9,5 Nm tại 5.500 vòng/phút.
Yamaha PG-1 anh 21Yamaha PG-1 anh 22

Yamaha cho biết động cơ này sở hữu hiệu suất mô-men xoắn cao, phù hợp đa dạng mục đích sử dụng. Yamaha PG-1 được trang bị hộp số 4 cấp với bộ ly hợp ly tâm tự động.
Yamaha PG-1 anh 23Yamaha PG-1 anh 24

Phiên bản giới hạn của Yamaha PG-1 có màu Xanh Camo là lựa chọn màu sắc độc quyền. Tương tự bản Cao cấp, PG-1 bản Giới hạn cũng có đĩa phanh lớn và ABS trên bánh trước, màn hình LCD dạng tròn...
Yamaha PG-1 anh 25

Ở đợt nâng cấp này, Yamaha PG-1 vẫn có bản Tiêu chuẩn và được bán với giá 30,928 triệu đồng. Phiên bản Cao cấp của xe có giá 34,364 triệu đồng còn bản Giới hạn sở hữu giá bán ở mức 34,855 triệu đồng. Yamaha PG-1 dự kiến bàn giao cho khách hàng trong tháng 9.

Phúc Hậu

