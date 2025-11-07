Chi vài chục tỷ đồng xây biệt thự 800 m2 để nghỉ dưỡng

Đam mê nghệ thuật, chị Thân Xuân tự lên ý tưởng thiết kế và giám sát thi công ngôi nhà thứ hai ở vùng ven Hà Nội.

Toàn cảnh ngôi nhà nghỉ dưỡng ở ngoại ô của gia đình chị Xuân.

Ở tuổi 37, chị Thân Xuân (sống tại Hà Nội) là mẹ của 4 em bé. Vợ chồng chị sở hữu căn nhà nghỉ dưỡng rộng 800 m2 ở vùng ven phía tây thành phố. Tổ ấm được hoàn thiện đầu năm nay với chi phí vài chục tỷ đồng.

Với chị Xuân, thứ đắt hơn cả tiền bạc là công sức và tình yêu đặt vào từng chi tiết, bởi chính chị là người tạo nên ngôi nhà này.

Năm 2013, vợ chồng chị Xuân mua căn nhà đầu tiên ở trung tâm Hà Nội bằng tiền tích cóp. Dù ở nhà phố, cả hai đều đam mê làm vườn và mong được sống trong không gian rộng rãi, nhiều cây xanh, tránh xa khói bụi.

Đầu năm 2024, khi tìm được mảnh đất rộng 800 m2 tại Thạch Thất, vợ chồng chị Xuân quyết định xây nhà để nghỉ dưỡng. Căn nhà tiện nghi hiện đại, có khu vườn rộng, hồ cá và khoảng sân lớn để các con thoải mái vui chơi.

“Toàn bộ ý tưởng kiến trúc và bố trí công năng do tôi trực tiếp lên ý tưởng cho bản vẽ, chỉnh từng chi tiết với đội ngũ thi công”, chị Xuân nói với Tri Thức - Znews.

Vợ chồng chị Xuân và 4 con trong căn nhà thứ hai, tránh xa sự xô bồ ở trung tâm thành phố.

Tự tay chọn từng viên gạch

Chồng chị Xuân từng làm kỹ sư cho công ty của Nhật Bản. Sau khi từ nước ngoài về, anh quyết định đầu tư ở lĩnh vực bất động sản vì quan niệm “muốn có nhà đất thì phải hiểu và dấn thân vào ngành này”.

Theo chị Xuân, khó khăn lớn nhất khi xây nhà là thời điểm đó, chị đang mang thai con út. Việc đi lại, giám sát công trình và xử lý các hạng mục trở nên hạn chế. Dù vậy, chị vẫn tự đảm nhận vai trò giám sát thi công và kết nối các nhà thầu.

“Không có kiến trúc sư nào theo công trình từ đầu đến cuối, tôi trực tiếp làm việc với từng đội, từ phần thô đến hoàn thiện”, chị nói.

Công trình không có tổng thầu hay giám sát cố định. Mỗi hạng mục, chị Xuân đều trực tiếp trao đổi với thợ, kiểm tra vật liệu và điều chỉnh bản vẽ tại chỗ. Có ngày, chị phải làm việc liên tục để thống nhất từ kích thước cửa, mạch điện đến chi tiết nội thất. Áp lực lớn, nhưng chị cho rằng đây là giai đoạn giúp bản thân hiểu sâu nhất về ngôi nhà.

Việc tự tay chọn từng viên gạch, chất liệu gỗ hay phong cách từng ô cửa khiến chị gắn bó hơn với công trình. “Mỗi góc nhà đều nhắc lại một giai đoạn thi công. Khi hiểu rõ quá trình hình thành, tôi trân trọng không gian ấy hơn”, bà mẹ 4 con chia sẻ.

Căn nhà của chị Xuân được thiết kế theo phong cách Bắc Âu.

Căn nhà nghỉ dưỡng của chị Xuân được thiết kế theo phong cách Bắc Âu, phù hợp với quần thể “làng Châu Âu” nơi gia đình sinh sống. Chị ưu tiên không gian mở, nhiều cây xanh và ánh sáng tự nhiên, đồng thời đảm bảo công năng sử dụng cho cả nhà 6 người.

Vật liệu chủ đạo là gỗ sồi, đá tự nhiên và kính. Các mảng cửa kính lớn được bố trí để lấy sáng, mở tầm nhìn ra vườn. Theo chị, đó là bức tranh thiên nhiên sống động nhất mà không cần thêm bất kỳ chi tiết trang trí nào. Cầu thang xoắn ốc 3 tầng cùng dàn đèn chùm được lấy cảm hứng từ những giọt mưa ánh sáng nước, là điểm nhấn trong kiến trúc tổng thể.

Công trình sử dụng nhiều loại đá tự nhiên ở các khu vực khác nhau. Phần khiến chị tốn nhiều thời gian nhất là chọn đá ốp bể bơi, vì loại vật liệu này ảnh hưởng đến màu nước. Sau nhiều lần thử, chị chọn đá trắng cắt ô vuông nhỏ để phản chiếu ánh sáng, tạo màu nước xanh tự nhiên.

“Thợ thi công vất vả, nhưng khi nhìn thấy kết quả, tôi biết lựa chọn đó là đúng”, chị kể.

Chị Xuân tự tay chăm chút cho từng góc nhỏ trong nhà.

Tổ ấm thứ hai

Hiện gia đình chị Xuân vẫn sống tại trung tâm Hà Nội do con út còn nhỏ, chỉ về căn nhà ngoại ô vào cuối tuần. Khi vắng, nhà được cho người nước ngoài thuê ngắn hạn. Chị chọn khách kỹ lưỡng vì muốn ngôi nhà luôn được giữ gìn và yêu thương, cẩn thận như cách mình vẫn nâng niu từng góc nhỏ nhất.

Theo chị Xuân, bài học lớn nhất khi làm nhà hay bất kỳ việc gì đó là phải tận tâm. Trước khi xây, chị dành thời gian tìm hiểu phong cách Bắc Âu, xem bản vẽ, đọc sách kiến trúc để hình dung rõ không gian sống mong muốn.

“Tôi chọn từng viên gạch, từng cây, từng món đồ nội thất. Mỗi thứ đều gắn với một câu chuyện riêng”, chị nói.

Không gian xanh ngắt, thoáng đãng trong ngôi nhà của chị Xuân.

Với gia đình có 4 con nhỏ, ngôi nhà được thiết kế để mọi người đều có khoảng không gian riêng và phù hợp với mong muốn của từng người. Chồng chị Xuân có góc thưởng trà, chị có thư viện nhỏ, các con có nơi vẽ tranh, xem phim và vui chơi trong vườn.

Mỗi lần ghé căn nhà này, chị Xuân vẫn dành thời gian dọn dẹp, chăm vườn, cắt tỉa hoa hồng. Khu vườn có tới hơn 50 giống hồng ngoại bung nở quanh năm.

“Tôi dự định có thêm một không gian mới trong tương lai, đơn giản, tĩnh lặng và phù hợp hơn cho thiền trà, đọc sách và được hòa mình với thiên nhiên thực sự”, chị nói.

Chị Xuân chưa có ý định dừng ở 2 căn nhà.