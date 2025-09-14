Chi vài trăm triệu để ở cữ 5 sao 'xịn' như Ngô Thanh Vân

Nhiều mẹ bỉm sẵn sàng bỏ ra vài trăm triệu đồng để tận hưởng các dịch vụ chăm sóc như “bà hoàng” sau sinh.

Sau khi sinh con đầu lòng, nữ diễn viên Ngô Thanh Vân chọn một trung tâm dịch vụ 5 sao tại TP.HCM phục vụ cho 1 tháng ở cữ. “Đả nữ” chi khoảng 94-340 triệu đồng để thuê hộ lý, y tá đến tận nhà chăm sóc sức khỏe cho bản thân và con gái.

"Trung tâm mang đến cho mình nhiều đồ phục vụ sức khỏe, canh ngon lắm, bổ máu, bổ sữa, uống thêm trà thải độc giúp ra dịch với máu còn sót lại trong tử cung. Bên cạnh đó hỗ trợ ba Huy thay tã, chăm em, tư vấn nên làm gì cho đúng", Ngô Thanh Vân nói.

Huy Trần, chồng nữ diễn viên, cũng khẳng định: "Lần đầu làm bố mẹ sẽ căng thẳng nếu không có dịch vụ ở cữ giúp đỡ. Mọi thứ đảm bảo vệ sinh tuyệt đối. Hơn nữa, các cô ở trung tâm ở cữ rất tinh tế, nhẹ nhàng, kiên nhẫn".

Ngô Thanh Vân, Quỳnh Lương chi tiền để có sự hỗ trợ từ trung tâm ở cữ.

Trước đó, diễn viên Quỳnh Lương cũng từng chia sẻ khoảng thời gian nghỉ dưỡng tại trung tâm ở cữ 5 sao. Bà mẹ 2 con cho biết các bữa ăn tại trung tâm ở cữ đều do chuyên gia lên thực đơn và đầu bếp 5 sao nấu. Cô cũng không phải chăm sóc em bé quá nhiều mà có nhân viên hỗ trợ.

Theo tìm hiểu, giá các gói dịch vụ tại trung tâm ở cữ này dao động từ 131 triệu đến hơn 525 triệu đồng, được thiết kế‏‏ ‏‏cá nhân hóa, đáp ứng nhu cầu riêng của từng mẹ muốn nghỉ dưỡng sau sinh.

Không chỉ người nổi tiếng, ngày nay, với mong muốn tận hưởng những tháng đầu sau sinh nở một cách an nhàn và bớt áp lực, nhiều mẹ bỉm sữa sẵn sàng chi hàng chục triệu đến hàng trăm triệu đồng cho các gói ở cữ tại bệnh viện hoặc trung tâm. Dù nhiều người xung quanh cho rằng lãng phí, họ vẫn thấy đó là khoản đầu tư xứng đáng.

"Đắt xắt ra miếng"

Đó là nhận định của chị Phương Trần (sống tại Hà Nội) sau khi trải nghiệm dịch vụ ở cữ tại một trung tâm hạng sang. Chị ở căn phòng khoảng 45 m2, có đầy đủ giường, tủ đồ, bàn trang điểm, nôi cho em bé, nhà vệ sinh gọn gàng, sạch sẽ, được dọn 2 lần/ngày.

“Tôi tưởng mình đang ở khách sạn 5 sao chứ không phải viện”, chị nói.

Hàng ngày, đầu bếp sẽ đưa chị Phương 2-3 thực đơn để chị lựa chọn. Mỗi ngày chị được ăn 2 bữa chính, 1 bữa sáng, 1 bữa phụ. Các món đều do đầu bếp có chuyên môn thực hiện.

Em bé được các hộ lý, y tá chăm sóc 24/24 theo phương pháp EASY, mẹ chỉ cần hút sữa. Thời gian rảnh, chị Phương nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân.

“Tôi mua gói thai sản từ tuần thứ 12, cả thăm khám đến tận lúc sinh nên chi phí mổ với bé chăm sóc đặc biệt ở 21 ngày là 220 triệu đồng, còn gói ở cữ 1 tháng là 60 triệu đồng (mua gói lẻ)", mẹ bỉm tiết lộ.

Chị Phương và em bé được chăm sóc A-Z sau sinh.

Chị Anh Thư (sống tại TP.HCM) chi 105 triệu đồng cho 1 tháng "ở cữ sung sướng" trong căn phòng hạng cao cấp và rộng nhất với giá 3,5 triệu đồng/ngày.

Mỗi ngày, mẹ bỉm được phục vụ 6 bữa ăn (3 chính, 3 phụ) với thực đơn đa dạng, được tư vấn riêng biệt cho phụ nữ mới sinh, không phải kiêng khem khắt khe. Hàng ngày, nhân viên đến dọn phòng, giặt giũ quần áo sạch sẽ, châm chân, xông hơi giúp mẹ bỉm thoải mái hơn.

Trung tâm trang bị đầy đủ thiết bị như hâm sữa, pha sữa, hấp và sấy đồ cho trẻ. Em bé nhà chị Thư được tắm nắng bổ sung canxi, vitamin D3, massage, vận động, nghe nhạc và xem tranh. Ngoài ra, cả mẹ và con được bác sĩ thăm khám, tầm soát định kỳ mỗi tuần một lần.

"Tôi ưng nhất là dịch vụ gội đầu, xoa bóp cổ vai gáy 1-4 lần/ngày không khác gì đi spa", chị Thư cho biết.

Các bữa ăn của chị Thư khi ở cữ lúc nào cũng ngon miệng, sạch sẽ.

Khoản đầu tư xứng đáng

Với nhiều người, khoản đầu tư ở cữ được cho là xa xỉ, nhưng chị Anh Thư (TP.HCM) khẳng định trải nghiệm dịch vụ cao cấp là lựa chọn đúng đắn và xứng đáng. Chị chia sẻ sau sinh, nhiều người mẹ dễ rơi vào trạng thái trầm cảm vì khó tránh khỏi thức đêm, kiệt sức.

"Tôi không muốn rơi vào trạng thái kiệt quệ sức lực khi chăm con. Tôi nỗ lực kiếm tiền và dành một khoản để được chăm sóc chu đáo khi ở cữ", chị bộc bạch.

Một số người còn nói với chị Thư rằng số tiền vài chục triệu đến vài trăm triệu có thể dùng để đầu tư vào các khoản khác.

“Đồng nghiệp tôi bảo 105 triệu đồng ở cữ quy ra được 300 bịch bỉm, 200 hộp sữa loại cao cấp, 500 bộ quần áo cho con. Thế nhưng, quan điểm của tôi số tiền này mua được sự thảnh thơi, tinh thần thoải mái trong giai đoạn được xem là khủng hoảng nhất của một mẹ bỉm”, người mẹ thẳng thắn chia sẻ.

Cả chị Phương (trái) và chị Thư đều hài lòng khi trải nghiệm dịch vụ ở cữ tại trung tâm 5 sao.

Hiện nay, các bệnh viện công ở Việt Nam chưa phổ biến dịch vụ chăm sóc hậu sản trọn gói, nên nhiều phụ nữ sau sinh lựa chọn sử dụng các gói dịch vụ tại bệnh viện tư nhân. Các trung tâm chăm sóc ở cữ cao cấp cũng ngày càng phát triển rộng khắp trên nhiều tỉnh, thành, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày một tăng của các bà mẹ trẻ.

Theo khảo sát, các gói dịch vụ chăm sóc hậu sản này thường kéo dài từ 10 ngày đến vài tháng, với chi phí dao động từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng/tháng. Ưu điểm nổi bật của những dịch vụ này là cơ sở vật chất sang trọng, chế độ dinh dưỡng chuyên biệt, liệu pháp massage thư giãn và chăm sóc bé theo các phương pháp khoa học hiện đại.

Mức chi cho dịch vụ chăm sóc hậu sản của mỗi gia đình có thể khác nhau, nhưng điểm chung là khoản đầu tư này không hề nhỏ, đòi hỏi gia đình phải có nguồn tài chính vững chắc hoặc đã chuẩn bị từ trước để đảm bảo chất lượng chăm sóc tốt nhất dành cho cả mẹ và bé sau sinh.

Chị Phương Trần (Hà Nội) cho biết bản thân đã từng trải nghiệm ở cữ kiểu truyền thống với thực đơn đơn điệu, không thoải mái trong điều kiện thời tiết mùa hè oi bức và chăm sóc trẻ thiếu khoa học.

Lần ở cữ này tại trung tâm, em bé nhà chị được rèn theo phương pháp EASY với giờ giấc sinh hoạt khoa học, giúp bé và mẹ đều thoải mái hơn.

Mặc dù có nhiều lo ngại về việc giảm sự gắn kết mẹ - con khi có nhân viên chăm sóc bé suốt đêm, chị khẳng định sức khỏe mẹ mới là yếu tố tiên quyết để chăm con tốt, miễn có tài chính đảm bảo thì không cần lo lắng.

“Tôi cho rằng muốn ở cữ an nhàn đòi hỏi sự chuẩn bị tài chính vững vàng, nên tiết kiệm từ sớm và ưu tiên sức khỏe trong chi tiêu. Với tôi, đây là khoản đầu tư thiết yếu cho sức khỏe mẹ và bé trong giai đoạn vàng hậu sản”, chị khẳng định.