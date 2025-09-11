Chia sẻ của bác sĩ nội trú sau màn chọn chuyên ngành viral khắp MXH

Hà Vũ Hoàng chia sẻ, lý do anh chọn trở thành bác sĩ nội trú hồi sức cấp cứu là vì "thích làm trí óc bận rộn và thần kinh căng thẳng liên tục rồi sau đó ngủ xả hơi hết mình".

Hà Vũ Hoàng chọn chuyên ngành hồi sức cấp cứu tại Match Day 9/9.

Ngày 9/9 hàng năm tại trường Đại học Y Hà Nội được gọi là "Match Day". Trong ngày này, các tân bác sĩ nội trú sẽ có 30 giây vỏn vẹn để lựa chọn chuyên ngành theo đuổi trong 3 năm sắp tới.

Những video hô tên, chọn chuyên ngành của các bác sĩ nội trú được gọi là "tinh hoa của tinh hoa" tại Đại học Y Hà Nội viral khắp mạng xã hội suốt 2 ngày qua. Nhiều người may mắn chọn đúng chuyên ngành yêu thích trong đó có Hà Vũ Hoàng (sinh năm 2001, quê Bắc Kạn, nay là Thái Nguyên). Vũ Hoàng xếp hạng 265 trong gần 1000 bác sĩ tham dự kỳ thi bác sĩ nội trú. Anh may mắn được lựa chọn vào chuyên ngành hồi sức cấp cứu (HSCC) như nguyện vọng ban đầu của mình.

Thích bận rộn và căng thẳng

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Vũ Hoàng cho biết, có nhiều người bày tỏ bất ngờ với lựa chọn của anh. Nhưng việc mong muốn trở thành một bác sĩ nội trú HSCC đã là ước mơ ấp ủ từ khi Hoàng còn là sinh viên năm 3 đại học, khi mới chỉ học các kỹ năng tiền lâm sàng (thực hành trên mô hình).

Bên cạnh đó, những lời động viên, khen ngợi và cả góp ý từ PGS Hoàng Bùi Hải - Phó trưởng Bộ môn Hồi sức cấp cứu - cũng đã truyền cảm hứng giúp Vũ Hoàng nuôi ước mơ theo đuổi chuyên ngành này.

Vũ Hoàng cảm thấy may mắn khi có thể chọn được đúng chuyên ngành yêu thích.

Khi được hỏi tại sao thích trở thành bác sĩ nội trú HSCC, Vũ Hoàng cho biết: "Tôi thích làm trí óc bận rộn và thần kinh căng thẳng liên tục rồi sau đó ngủ xả hơi hết mình, muốn đồng hành với người bệnh trong hành trình vào sinh ra tử. Tôi rất cần cảm giác cuộc sống có nghĩa, và đối với tôi, khả năng khả năng vực dậy một người từ bờ vực sự sống - cái chết của một bác sĩ HSCC là điều nhiều khả năng làm cuộc sống của mình có nghĩa nhất".

Vũ Hoàng tự nhận đó là một lý do "ngô nghê" nhưng luôn kiên định với lựa chọn của mình. Tuần đầu tháng 10, Vũ Hoàng dự kiến nhập học nội trú khóa 50, chuyên ngành HSCC của Đại học Y Hà Nội. Anh cùng các bác sĩ khác sẽ được thầy cô cho làm quen công việc tại cơ sở khám chữa bệnh đào tạo của bộ môn trước thời gian nhập học chính thức.

Rơi nước mắt khi ôn thi bác sĩ nội trú

Vũ Hoàng là người đầu tiên trong gia đình học đại học, cũng là bác sĩ đầu tiên trong nhà. Chị gái anh hiện tại cũng là kỹ thuật viên xét nghiệm y học.

Với Vũ Hoàng, gần 1.000 bác sĩ tham gia kỳ thi bác sĩ nội trú vừa qua đều rất dũng cảm, bởi họ đã dám thử thách bản thân để có cơ hội theo đuổi chuyên ngành yêu thích. Bản thân anh cũng chỉ đơn giản như mọi người, nhưng có lẽ anh may mắn hơn khi sớm được chọn đúng chuyên ngành mình mong muốn một cách thuận lợi.

Vũ Hoàng là người duy nhất trong gia đình học đại học y và trở thành bác sĩ.

"Tôi biết sẽ có vất vả và khó khăn đang chờ đợi phía trước. Nhưng với một bác sĩ trẻ mới ra trường thì hành trình học tập, lập thân, lập nghiệp nhiều gian nan là hành trình mà ai cũng phải trải qua, nói như Giáo sư Hiệu trưởng: Không có nội trú chuyên ngành nào nhàn cả, nhàn có nghĩa là sẽ không thành chuyên gia giỏi. Chính vì vậy, tôi cũng thêm vững tin hơn với lựa chọn của mình", Vũ Hoàng bày tỏ.

Bác sĩ nội trú tin rằng sẽ không bao giờ nuối tiếc, như cách anh chưa một lần nghi ngờ hay chùn bước với lựa chọn theo đuổi ngành Y mình đưa ra từ năm 17 tuổi.

Nhớ lại những ngày tháng ôn thi bác sĩ nội trú, Vũ Hoàng kể đó là giai đoạn thử thách cả về sức khỏe thể chất, sức bền của tinh thần, bên cạnh độ sắc bén của trí tuệ đối với các bác sĩ vừa ra trường. Những người gai góc mạnh mẽ nhất cũng có lúc phải rơi nước mắt vì "càng học, càng ôn, càng phát hiện thêm thiếu sót" trước biển kiến thức quá rộng lớn.

"Tôi vẫn nhớ buổi đêm ngồi trước cuốn sách giải phẫu dày hơn 700 trang, rơi nước mắt vì không nhận ra những nội dung mình vừa mới nghiền ngẫm cách đây mới 1 tuần", Vũ Hoàng kể lại.

Nam bác sĩ nội trú cho biết anh đã sẵn sàng và cũng đặc biệt lưu ý việc cân đối thời gian làm việc, học tập và ăn uống, luyện tập thể dục thể thao để có sức bền bảo vệ sức khỏe của người bệnh.