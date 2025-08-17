Chia sẻ của hiệu trưởng bị tuyên 7 năm tù vì 'tham ô' 10,7 triệu đồng

Sau khi được tại ngoại, thầy hiệu trưởng ở Cà Mau đã có những chia sẻ xúc động. Ông mong được xem xét sai phạm theo hướng vi phạm tài chính.

Sau một ngày trở về gia đình khi được tại ngoại, thầy Trần Văn Tâm, cựu hiệu trưởng trường THCS Tam Giang Tây (xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau) vẫn chưa hết bồi hồi, xúc động. Ông Tâm cho biết ông về đến nhà tại xã Phan Ngọc Hiển vào khoảng 23h hôm qua, sau tròn một năm bị tạm giam.

"Giây phút được thông báo tại ngoại để gom đồ ra ngoài tôi rất xúc động. Tôi biết ơn vợ và người thân hơn 1 năm qua đã chịu nhiều vất vả ngược xuôi vì vụ việc của mình", ông Tâm xúc động nói và cho hay chỉ trong đêm, ông đã nhận hàng chục cuộc gọi từ người thân, học trò, đồng nghiệp để động viên.

Nói về mong muốn sắp tới, ông Tâm chỉ mong tòa, cơ quan chức năng xem xét vụ việc một cách thấu tình đạt lý, để ông sớm trở về phụ giúp gia đình. Hy vọng rằng hành vi của ông sẽ không bị hình sự hóa mà xem xét dưới góc độ vi phạm về nguyên tắc tài chính.

"Tôi thừa nhận mình sai về nguyên tắc tài chính khi chưa công khai đầy đủ, sử dụng hóa đơn không hợp lý, nhưng không gây thiệt hại cho trường, không trục lợi cá nhân, sản phẩm làm ra chất lượng. Nếu có cơ hội và được địa phương ghi nhận công sức hơn 30 năm trong nghề, tôi hy vọng vẫn được cống hiến cho ngành giáo dục", ông Tâm nói.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin ngày 16/8, Viện KSND khu vực 5 - Cà Mau có quyết định thay thế biện pháp tạm giam bằng biện pháp cho tại ngoại đối với ông Trần Văn Tâm (bị cáo buộc tham ô hơn 10,7 triệu đồng và tuyên 7 năm tù ở cấp sơ thẩm, toà phúc thẩm đã huỷ án điều tra lại).

Theo quyết định, Viện KSND khu vực 5 xét thấy, ông Tâm đã nộp khắc phục hậu quả số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt, có nhân thân tốt, địa chỉ rõ ràng, gia đình có đơn xin bảo lãnh, không cần thiết phải áp dụng biện pháp tạm giam bị can.

Trước đó, ngày 6/5, TAND tỉnh Cà Mau mở phiên phúc thẩm và tuyên 7 năm tù vì tham ô hơn 10,7 triệu đồng đối với ông Trần Văn Tâm để điều tra lại. HĐXX cấp phúc thẩm nhận định quá trình điều tra, truy tố, xét xử, cấp sơ thẩm không ghi lời khai, không đưa người đại diện theo pháp luật của trường vào tham gia tố tụng để xác định thiệt hại thực tế là "vi phạm tố tụng". Chứng cứ tại hồ sơ cho thấy bị cáo Tâm có mua vật tư và thuê người cùng bị cáo tự làm các sản phẩm cho trường (ghế, kệ tivi, kệ đồ). Như vậy, việc mua vật tư về tự làm sau đó có dôi dư và tận dụng để làm thêm các sản phẩm khác cho trường trong thực tiễn cũng có thể xảy ra. Tuy nhiên, cấp sơ thẩm chỉ căn cứ vào việc bị cáo thừa nhận có sử dụng vật tư đã thanh toán để làm các sản phẩm mới, sử dụng hoá đơn không có hàng hoá thành phẩm thật kèm theo để thanh toán, từ đó quy kết bị cáo là chưa đảm bảo đủ cơ sở vững chắc và chưa có tính thuyết phục. Do đó, HĐXX cấp phúc thẩm nhận thấy cần phải định giá toàn bộ sản phẩm của bị cáo đã làm, so sánh với số tiền nhà trường đã chi (thanh toán vật tư, công thợ hàn). Như vậy mới có đủ chứng cứ vững chắc để kết luận thiệt hại.