Chiếc bán tải Ford 'có 1 không 2' toàn thế giới

Dù được dùng khung gầm F-150, chiếc xe "kỳ quái" này lại có thiết kế hầm hố hơn, nặng hơn và trang bị động cơ V8 mạnh mẽ.

Xuất hiện gần đây trong một tập video của YouTuber Raiti’s Rides, mẫu xe này mang tên USSV Hamba, được tạo ra bởi US Specialty Vehicles. Đây công ty từng đứng sau nhiều chiếc xe góp mặt trong loạt phim Fast and Furious.

USSV Hamba chỉ tồn tại duy nhất một chiếc. Ba năm trước, nó được bán tại một phiên đấu giá Barrett-Jackson, và nay lại xuất hiện tại đại lý Jacobs Mitsubishi ở Florida. Trước đó, xe từng được rao bán trên eBay với giá 79.000 USD nhưng không tìm được chủ mới. So với những sản phẩm đến từ Rezvani hay Dartz, Hamba khiến các mẫu xe kia trở nên sang trọng hơn hẳn.

Ngoại hình độc đáo và gây tranh cãi của USSV Hamba. Ảnh: USSV.

Dùng chung khung gầm Ford F-150, nhưng Hamba chỉ là một chiếc hai cửa nhỏ gọn với bộ thân vỏ thiết kế riêng, lấy cảm hứng từ máy bay chiến đấu và xe bọc thép. Ngoại hình gây tranh cãi với viền cửa sổ cỡ lớn, đèn hậu lạ mắt, trong khi trọng lượng thậm chí còn nặng hơn F-150 tiêu chuẩn.

Khoang lái phần lớn giữ nguyên chất F-150, nhưng US Specialty Vehicles đã bọc lại ghế bằng da đỏ, ốp cửa phối da đen chỉ đỏ, trần và ốp cửa phủ Alcantara. Xe còn có màn hình Alpine, vô-lăng bọc lại, song lạ lùng là hộc trung tâm phía trước đã bị loại bỏ. Với cấu hình hai cửa, hàng ghế sau gần như không gian tối thiểu.

Nội thấy của xe được làm mới, bọc da đỏ theo phong cách cổ điển. Ảnh: USSV.

Điểm sáng của Hamba nằm ở động cơ. Xe được trang bị cỗ máy V8 hút khí tự nhiên 5.0L từ Ford Mustang, công suất 420 mã lực và mô-men xoắn 570 Nm, đi kèm hộp số tự động 10 cấp. Với cân nặng đồ sộ, xe khó tăng tốc nhanh nhưng âm thanh lại rất phấn khích.

Từ một “ngôi sao” tại đấu giá đến showroom nhỏ ở Florida, USSV Hamba vẫn là món hàng hiếm. Pha trộn giữa kiểu dáng dị biệt, nền tảng quen thuộc và sự chế tác thủ công, chiếc xe này chắc chắn không dành cho số đông nhưng khó tìm thấy thứ gì tương tự trên đường.