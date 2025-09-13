Chiếc Hyundai Ioniq 5 từng chở Giáo hoàng Francis được trưng bày

|
Là người có chức vị cao nhất Giáo hội Công giáo Rôma, Giáo hoàng thường có nhiều chuyến công du quốc tế để thuyết giảng, chăm sóc mục vụ cho tín hữu, đối thoại liên tôn...
Tại mỗi điểm đến, Giáo hoàng sẽ được đưa đón bằng một mẫu xe đặc biệt, vốn được gọi là chuyên xa Giáo hoàng - Popemobile. Trong chuyến thăm Singapore vào năm 2024, ông đã sử dụng mẫu xe điện Hyundai Ioniq 5.
Mới đây, chiếc Popemobile đặc biệt này đang được trưng bày tại Trung tâm Phát triển Hyundai tại Singapore (HMGICS), mở cửa tự do cho công chúng đến chiêm ngưỡng.
Chiếc xe này thuộc phiên bản Hyundai Ioniq 5 Prestige với màu sơn trắng Optic White và từng mang biển số SCV 1, vốn là viết tắt của cụm từ "Status Civitatis Vatican".
Đây cũng là mẫu xe điện duy nhất được lắp ráp tại Singapore. Chiếc xe của Giáo hoàng là phiên bản 1 động cơ và dẫn động cầu sau, đi kèm tùy chọn bộ pin 58 hoặc 77 kWh.
Sau khi Giáo hoàng Francis qua đời, người kế nhiệm của ông là Giáo hoàng Leo XIV đã đăng quang tại Quảng trường Thánh Peter vào tháng 5/2025. Ông xuất hiện với mẫu popemobile Mercedes-Benz G 580 EQ, sở hữu thiết kế khoang sau mở Landaulet.
