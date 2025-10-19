Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chiếc két sắt đựng 80 cuốn sổ đỏ của Ngân 98 có gì đặc biệt?

Sau khi hình ảnh két sắt của vợ chồng Ngân 98 được công bố, thông tin và độ bảo mật của chiếc hộp khóa nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Chiếc két sắt được cơ quan chức năng tìm thấy trong căn biệt thự của Ngân 98. Ảnh: Báo Công an Nhân dân.

Sự việc Võ Thị Ngọc Ngân (hay Ngân 98) bị tạm giam về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm thu hút đông đảo sự chú ý và đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. Trước đó, ngày 13-14/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khám xét căn hộ 300 m2 tại phường Cát Lái, TP.HCM của Ngân 98.

Trong quá trình làm việc, lực lượng công an phát hiện một chiếc két sắt cỡ lớn và thu giữ 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD, 4 sổ tiết kiệm ngân hàng và một số vật chứng khác có liên quan. Bên cạnh số tài sản "khủng" được tìm thấy, tình tiết Lương Bằng Quang (chồng Ngân 98) khai không nhớ mật khẩu tạo sự quan tâm về chiếc hộp khóa này.

Sau khi hình ảnh được tiết lộ, giới bán lẻ, chuyên gia mở khóa lập tức chia sẻ thông tin về thiết bị chống trộm. Két sắt thuộc dòng Philips SBX701. Mức giá dao động 29-70 triệu đồng, tùy kích thước và chức năng. Mẫu này có khoảng 5 loại khác nhau, trong đó chiếc đắt nhất là Philips SBX701-8B0, nặng nhất với 150 kg.

ket sat ngan 98 anh 1

Mẫu SBX701. Ảnh: Philips.

Theo thông tin từ trang web chính thức của đơn vị sản xuất, sản phẩm được đúc từ thép đúc kim loại chất lượng cao.

Khác với loại thông thường, mẫu SBX701 sở hữu tính năng mở khóa không cần chìa và 2 hệ thống mở khóa độc lập. Hệ thống chính hỗ trợ mở khóa bằng vân tay và mã PIN cùng lúc. Trong trường hợp khẩn cấp, chế độ dự phòng được kích hoạt và chỉ hỗ trợ mã PIN. Đơn vị sản xuất áp dụng công nghệ vân tay FPC Thụy Điển, tích hợp ba loại cảm biến (điện dung, nhiệt độ, áp suất) và chỉ nhận diện vân tay từ người sống.

Phần chốt cửa được đúc nguyên khối bằng thép không gỉ, dày 32 mm nhằm chống cạy phá ở 4 cạnh. Sau khi két được khóa, tay cầm tách rời khỏi bánh răng và chuyển sang trạng thái tự do giúp loại bỏ nguy cơ cạy mở từ bên ngoài.

Nội thất bên trong được thiết kế tinh gọn, màu cam chủ đạo tạo sự sang trọng. Đặc biệt, dù được thiết kế chắc chắn với độ bảo mật thông minh, két sắt được trang bị thêm một ngăn ẩn ở dưới đáy để chứa đồ giá trị cao.

Chiếc két sắt sở hữu độ bảo mật gần như tuyệt đối thử thách tay nghề của thợ sửa khóa. Một số người thử bẻ khóa chiếc két sắt sau khi sự việc của Ngân 98 được lan truyền. Trên kênh TikTok của Hồng Lai (34 tuổi, ngụ tại TP.HCM), đoạn video ghi lại cảnh anh mất 2 tiếng đồng hồ để mở chiếc tương tự thu về 2,3 triệu lượt xem.

Theo lời của người này, thợ sửa khóa chuyên nghiệp cần camera siêu nhỏ và kỹ thuật đặc biệt để mở khóa và phải nắm vững cơ chế của chúng.

"Về cơ chế vận hành, sau khi hệ thống nhận diện vân tay hoặc mật khẩu thành công, mô-tơ trục trong két sắt sẽ tự động khởi động, mở khóa ngàm và đưa các chốt trung gian về trạng thái mở. Khi đó, người dùng chỉ cần xoay tay nắm theo chiều kim đồng hồ để rút ba chốt chính vào bên trong, giúp cửa két được mở hoàn toàn", Hồng Lai giải thích.

ket sat ngan 98 anh 2ket sat ngan 98 anh 3

Thiết bị Hồng Lai dùng để mở khóa chiếc két sắt tương tự Ngân 98. Ảnh: anhthokhoamaymay/TikTok.


Vi Lê

