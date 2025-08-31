Chiếc mũi biến dạng sau 21 năm phẫu thuật thẩm mỹ

1/4 phụ nữ trẻ Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ. Trường hợp của nữ diễn viên hài cho thấy rủi ro tiềm ẩn từ phẫu thuật mũi

Chiếc mũi bị co rút buộc Heo Anna phải phẫu thuật lần hai.

Hàn Quốc thường được gọi là “thủ phủ phẫu thuật thẩm mỹ của thế giới”, và số liệu cho thấy các thủ thuật làm đẹp ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt trong giới phụ nữ trẻ. Theo Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Quốc tế (ISAPS), khoảng 25% phụ nữ Hàn Quốc trong độ tuổi 19-29 đã từng trải qua các ca phẫu thuật thẩm mỹ, thuộc nhóm cao nhất toàn cầu.

Tuy nhiên, khi nhu cầu tăng, các chuyên gia cảnh báo rằng những rủi ro - bao gồm tác dụng phụ lâu dài - thường bị bỏ qua, theo The Korea Times.

Nữ diễn viên hài Hàn Quốc Heo Anna mới đây đã thu hút sự chú ý khi tiết lộ rằng cô vừa trải qua phẫu thuật chỉnh sửa mũi, sau 21 năm kể từ ca phẫu thuật đầu tiên.

Trong một video đăng trên mạng xã hội, Heo chia sẻ hình ảnh trước và sau phẫu thuật, cũng như quá trình hồi phục, từ việc tháo nẹp cho đến giảm sưng. Cô cho biết phải phẫu thuật lần hai vì bị co rút mũi - tình trạng mô sẹo cứng lại quanh phần cấy ghép khiến mũi bị biến dạng.

Các chuyên gia cho rằng nâng mũi (rhinoplasty) là một trong những thủ thuật phổ biến nhất ở Hàn Quốc nhưng cũng tiềm ẩn nhiều biến chứng nhất.

Khi đưa chất liệu cấy ghép vào mũi, cơ thể có thể xem đây là dị vật, dẫn đến viêm nhiễm và tích tụ mô sẹo. Do mũi tiếp xúc trực tiếp với vi khuẩn từ bên ngoài, nguy cơ nhiễm trùng cũng cao hơn nhiều so với các loại phẫu thuật khác.

Trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến co rút mũi, khiến sống mũi bị kéo ngược lên, thậm chí gây thủng hoặc lòi chất liệu cấy ghép. Nếu đầu mũi sưng đỏ sau phẫu thuật, bác sĩ khuyến cáo cần đi khám ngay, vì can thiệp sớm có thể ngăn ngừa biến chứng nặng hơn.

Các chuyên gia nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tư vấn kỹ lưỡng và xây dựng phác đồ cá nhân hóa, cảnh báo rằng cách làm “một công thức chung cho tất cả” sẽ làm tăng rủi ro. Với phẫu thuật chỉnh sửa, mô mũi cần ít nhất sáu tháng để hồi phục hoàn toàn trước khi có thể tiến hành ca phẫu thuật tiếp theo một cách an toàn.