Chiếc Nissan GT-R cuối cùng xuất xưởng, hành trình huy hoàng khép lại

Sau 18 năm với nhiều lần nâng cấp, hồi kết của mẫu xe biểu tượng đến từ Nhật Bản này cũng đã đến. Chiếc Nissan GT-R R35 cuối cùng đã chính thức lăn bánh khỏi nhà máy Nissan Tochigi trong một buổi lễ kỷ niệm đầy cảm xúc.