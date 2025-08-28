Chiếc Nissan GT-R cuối cùng xuất xưởng, hành trình huy hoàng khép lại

|
Xuất hiện lần đầu tại triển lãm Tokyo Motor Show 2007, Nissan GT-R (R35) được coi là biểu tượng mới nối tiếp di sản của chiếc Skyline GT-R R34 huyền thoại.
|
Nhưng thay vì gắn bó với dòng Skyline, Nissan đã quyết định tách GT-R thành một mẫu xe độc lập, mở ra chương hoàn toàn mới cho siêu phẩm JDM này.
|
Sau 18 năm với nhiều lần nâng cấp, hồi kết của mẫu xe biểu tượng đến từ Nhật Bản này cũng đã đến. Chiếc Nissan GT-R R35 cuối cùng đã chính thức lăn bánh khỏi nhà máy Nissan Tochigi trong một buổi lễ kỷ niệm đầy cảm xúc.
|
Cụ thể, chiếc Nissan GT-R cuối cùng thuộc phiên bản Premium edition T-Spec với màu sơn tím Midnight Purple. Chiếc xe sở hữu cấu hình nội địa (JDM) và đặt theo yêu cầu của một khách hàng sống tại Nhật Bản.
|
Điểm nổi bật của mẫu xe hiệu năng cao này là khối động cơ VR38 được lắp ráp thủ công. Chỉ có 9 "Takumi" (nghệ nhân) mới có khả năng thực hiện công đoạn này, vốn phải mất đến 6 tiếng để hoàn chỉnh một động cơ.
|
Động cơ V6 twin-turbo 3.8L trên bản Premium edition T-Spec sản sinh công suất 570 mã lực và mô-men xoắn 637 Nm, đi kèm là hộp số ly hợp kép 6 cấp và hệ dẫn động AWD.
|
Trong suốt hành trình 18 năm, Nissan đã sản xuất hơn 48.000 chiếc GT-R R35, trong đó hơn 37% số lượng xe được phân phối riêng tại thị trường Nhật Bản.
|
Dù R35 đã ngừng sản xuất, biểu tượng GT-R huyền thoại vẫn tiếp tục hành trình. Thế hệ kế nhiệm, lấy cảm hứng từ concept Hyper Force, đang được phát triển, nhưng chưa rõ sẽ tiếp tục duy trì động cơ đốt trong hay chuyển sang động cơ điện.
