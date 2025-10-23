Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chiếc ống nhỏ cứu em bé trong bụng mẹ

  • Thứ năm, 23/10/2025 13:01 (GMT+7)
  • 13:01 23/10/2025

Thai nhi 29 tuần bị tràn dịch màng phổi nặng tưởng không qua khỏi, nhưng nhờ kỹ thuật can thiệp bào thai, bé được cứu sống và chào đời an toàn ở tuần 37.

Khi mang thai ở tuần thứ 29, thai phụ 20 tuổi ở Tuyên Quang được chẩn đoán thai nhi bị tràn dịch màng phổi hai bên, kèm đa ối (có quá nhiều nước ối trong bụng mẹ). Lượng dịch ứ đọng khiến phổi của thai nhi bị chèn ép, có nguy cơ suy hô hấp nặng sau khi sinh.

Gia đình đã đưa thai phụ đến Trung tâm Can thiệp bào thai, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, để kiểm tra và điều trị. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định đặt ống dẫn lưu (shunt - một lỗ hoặc một đoạn nhỏ di chuyển hoặc cho phép chất lỏng di chuyển từ bộ phận này sang bộ phận khác của cơ thể) để dẫn lưu dịch màng phổi cho bệnh nhân, giúp phổi nở ra và không chèn ép tim.

Toàn bộ quy trình diễn ra dưới giám sát liên tục của siêu âm. Các bác sĩ tiến hành luồn kim dẫn đường qua thành bụng của mẹ, xuyên qua buồng ối, tiếp cận thành ngực thai nhi để vào khoang màng phổi của thai nhi, nơi dịch tràn tích tụ hai bên gây xẹp phổi nghiêm trọng.

Dưới sự hướng dẫn của siêu âm, ca can thiệp diễn ra thành công. Dịch trong phổi của em bé được dẫn lưu ra ngoài, lượng nước ối giảm về mức bình thường. Sau thủ thuật, thai phụ được theo dõi sát sao tại bệnh viện.

can thiep bao thai anh 1

Hành trình mang thai vẫn còn nhiều gian nan, có lúc chị phải nhập viện vì dọa sinh non. Nhưng với sự kiên trì của mẹ, sự chăm sóc tận tình của bác sĩ, hai mẹ con đã vượt qua từng ngày đầy lo lắng.

Đến tuần thai thứ 37, bác sĩ chỉ định mổ lấy thai chủ động. Bé trai chào đời khỏe mạnh, nặng 2,9 kg. Sau sinh, bé được rút ống dẫn, phổi giãn nở tốt và chuyển sang Bệnh viện Nhi Trung ương để theo dõi thêm. Hiện sức khỏe của bé hoàn toàn ổn định..

Các bác sĩ cũng khuyến cáo nếu sản phụ mang thai đôi hoặc phát hiện bất thường trong thai kỳ, cần đến cơ sở y tế có chuyên môn để được theo dõi, chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời, đảm bảo một thai kỳ an toàn và khỏe mạnh.

Phương Anh

Ảnh: BVCC

can thiệp bào thai Thai nhi mang thai em bé

