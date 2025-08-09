Chiếc xe cơ bắp bị trộm nhiều nhất nước Mỹ

Chevrolet Camaro phiên bản ZL1 có tỷ lệ bị trộm cao gấp 39 lần so với mức trung bình tại Mỹ.

Theo Motor1, Chevrolet Camaro sản xuất trong giai đoạn 2022-2024 là những mẫu xe bị tội phạm trộm cắp ở Mỹ “nhòm ngó” nhiều nhất. Dữ liệu cung cấp bởi Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc Mỹ (IIHS) cho thấy Camaro thế hệ thứ 6 sản xuất trong khoảng thời gian trên có khả năng bị đánh cắp cao gấp 13 lần so với mức trung bình.

Theo IIHS, riêng biến thể ZL1 công suất cao có tỷ lệ bị mất cắp lớn nhất tại Mỹ. Phiên bản này của Chevrolet Camaro có khả năng bị mất trộm cao mất 39 lần so với mức trung bình toàn quốc.

Tiểu bang California ghi nhận nhiều nhất số vụ mất cắp Chevrolet Camaro, tiếp theo là các tiểu bang Tennessee, Mississippi, Maryland và Texas.

“Những chiếc xe cơ bắp thường đứng đầu danh sách này, do bọn trộm bị thu hút bởi những chiếc xe hiệu suất cao”, Matt Moore, COO của IIHS cho biết, giải thích nguyên nhân phiên bản ZL1 bị đánh cắp nhiều hơn so với Camaro bản tiêu chuẩn.

Cơ quan này cho biết tội phạm trộm cắp ở Mỹ có thể lấy được mã khóa của những chiếc Camaro đời mới chỉ bằng cách truy cập cổng OBD-II trên xe. Thông thường, cần phải ở gần thiết bị key fob và dùng thiết bị chuyên dụng để sao chép, nhưng với những chiếc Camaro này, bạn chỉ cần ngồi trong xe.

Chuyên trang Motor1 cho biết tình trạng trộm cắp Camaro có dấu hiệu gia tăng từ năm 2016, thời điểm ra mắt mẫu xe cơ bắp thế hệ thứ 6 sử dụng key fob làm trang bị tiêu chuẩn.

“Chúng tôi đã dự báo những chiếc xe hiệu suất cao, giá trị lớn sẽ là mục tiêu hàng đầu, và Chevrolet Camaro ZL1 đáp ứng cả 2 điều kiện. Điểm bất ngờ là những chiếc Camaro gần 10 năm tuổi vẫn sở hữu tần suất bị trộm cao đến vậy”, Matt Moore nhận định.

Theo Road & Track, Chevrolet hồi tháng 3 đã thừa nhận rủi ro trộm cắp với Camaro thế hệ thứ 6 và sau đó phát hành các bản cập nhật phần mềm nhằm tăng cường khả năng bảo vệ.

Báo cáo của IIHS cho thấy Chevrolet Camaro là mẫu xe thể thao duy nhất nằm trong danh sách 20 xe bị trộm nhiều nhất tại Mỹ. Phần lớn cái tên còn lại là những mẫu bán tải cỡ lớn hay SUV.