Chiếc xe hiếm nhất lịch sử của Jaguar sắp xuất hiện

Có vẻ Jaguar đang rất tự tin mẫu xe điện gây tranh cãi của hãng sẽ đem đến thành công nhất định về lợi nhuận.

Jaguar đang bước vào giai đoạn chuyển mình lớn nhất trong lịch sử 90 năm của hãng. Thương hiệu xe sang Anh quốc đã dừng toàn bộ 4 dòng sản phẩm hiện tại để chuyển hẳn lên phân khúc cao cấp hơn, với kế hoạch ra mắt một mẫu sedan điện sang trọng vào năm 2026.

Mẫu xe mới được hứa hẹn sẽ đắt hơn, cao cấp hơn bất kỳ chiếc Jaguar nào trước đây, và cũng hiếm hơn rất nhiều.

“Chúng tôi có kỳ vọng sản lượng rất thực tế. Đây không phải là một phân khúc lớn, nên rõ ràng sẽ không có chuyện bán hàng triệu chiếc. Những chiếc xe này sẽ hiếm và khi bạn bắt gặp, đó sẽ là một khoảnh khắc đặc biệt”, Brandon Baldassari, Giám đốc Jaguar Mỹ, chia sẻ với truyền thông quốc tế.

Mẫu concept được giới thiệu năm 2024 với tên gọi Type 00 mang dáng vẻ ấn tượng với tỷ lệ độc đáo và phong cách thiết kế nguyên khối. Phiên bản thương mại sẽ là sedan 4 cửa, 4 chỗ, nhưng vẫn giữ nhiều chi tiết từ bản ý tưởng.

“Do sản lượng giảm, nên chúng tôi không cần nhiều đại lý như trước. Một số đại lý đã tự nguyện trả lại quyền kinh doanh, vì thị trường của họ không phải là thị trường EV lớn, hoặc đơn giản là họ không tin tưởng vào nó”, Baldassari nói tại sự kiện The Quail.

Chiến lược mới của Jaguar là tập trung vào lợi nhuận trên từng xe thay vì chạy theo sản lượng.

“Sự khan hiếm vừa đủ sẽ giúp Jaguar có một nền tảng kinh doanh lành mạnh”, Baldassari khẳng định.

Ông cũng nhấn mạnh, mạng lưới bán hàng vẫn là các đại lý Jaguar-Land Rover, vốn quen thuộc với nhóm khách hàng mua Range Rover 200.000 USD .

Điều khiến khách hàng trung thành dễ bị sốc chính là mức giá. Jaguar dự đoán giá bán trung bình sẽ tăng gấp đôi, từ 65.000 USD lên khoảng 130.000 USD . Tuy vậy, hãng tin rằng mối liên hệ với Range Rover sẽ giúp tìm được người mua phù hợp.

Câu hỏi đặt ra là liệu Jaguar có đủ sức đứng vững trong phân khúc xe điện hạng sang vốn khốc liệt, nơi thiết kế và công nghệ nội thất đóng vai trò quyết định, trong khi trải nghiệm lái từ các hệ truyền động điện thường khá tương đồng.

Dù vậy, Baldassari tỏ ra tự tin đây là hướng đi đúng cho thương hiệu lâu đời này.