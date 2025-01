Chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng để đánh bạc qua mạng

Hồ Hồng Hải Hồ (SN 1988, ngụ tỉnh Đồng Tháp) lợi dụng sự tin tưởng của nhiều người trong việc trực tiếp mua bán gạo, nhận tiền, đã chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng mang đi đánh bạc qua mạng.

Ngày 2/1, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hồ Hồng Hải Hồ (SN 1988, ngụ phường Tân Hòa, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 3/2024, Hồ lợi dụng sự tin tưởng của nhiều người trong việc giao cho trực tiếp mua bán gạo và nhận tiền. Hồ bán gạo và nhận được số tiền trên 3 tỷ đồng rồi sử dụng để chơi đánh bạc qua mạng và thua hết.

Bị can Hồ Hồng Hải Hồ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp thông báo ai là bị hại của bị can Hồ Hồng Hải Hồ, liên hệ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, địa chỉ 246, đường Lê Đại Hành, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh hoặc điều tra viên Dương Đăng Khoa để được hướng dẫn giải quyết.