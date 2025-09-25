Chiếm đoạt tiền tỷ từ việc lừa làm sổ đỏ, lấy lại xe G63 bị thu giữ

Bị cáo Mai Quốc Dân lĩnh mức án 15 năm tù với cáo buộc chiếm đoạt tiền tỷ từ việc đưa thông tin gian dối có thể làm sổ đỏ, lấy lại ôtô không có giấy tờ hợp lệ từ cơ quan chức năng.

Ngày 24/9, TAND TP Hà Nội tuyên án vắng mặt bị cáo Mai Quốc Dân (SN 1980, ở tỉnh Khánh Hòa) mức án 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hồ sơ vụ án xác định Dân không có nghề nghiệp ổn định, từng có tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Năm 2019, vợ chồng ông N.V.T (SN 1968) và bà L.H.Y (SN 1971) thông qua mối quan hệ xã hội đã tìm đến bị cáo Dân nhờ giúp chuyển đổi mục đích sử dụng đất của 8 thửa đất ở khu bãi biển Dốc Lết, tỉnh Khánh Hòa. Các thửa đất trên chưa được cấp sổ đỏ hoặc có sổ nhưng mục đích sử dụng chỉ là đất trồng cây lâu năm.

Sau khi được ông T. nhờ vả, bị cáo Dân khẳng định có thể "giúp đỡ", đồng thời gian dối việc mình có quan hệ với các lãnh đạo ban, ngành của tỉnh Khánh Hòa và Văn phòng Chính phủ.

Ảnh minh họa.

Tin tưởng Dân, từ tháng 4/2019-8/2019, vợ chồng ông T. nhiều lần chuyển cho bị cáo hơn 3 tỷ đồng và 12.000 USD nhờ "chạy" sổ đỏ, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và mua thêm đất.

Nhận được tiền, bị cáo chi tiêu cá nhân, không làm như cam kết. Khi bị ông T. đòi tiền, tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo mới trả nạn nhân 1,2 tỷ đồng .

Ngoài vợ chồng ông T., bị cáo Dân còn lừa đảo anh N. T. S. (SN 1990, trú tại TP Hà Nội).

Cáo buộc cho rằng, tháng 5/2019, anh S. gửi chiếc Mercedes-Benz G63 màu đen, biển kiểm soát nước ngoài tại một gara trên đường Xuân Thủy, thì bị Tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội kiểm tra, thu giữ vì liên quan đến vụ việc đơn vị đang thụ lý. Làm việc với công an, anh S. không xuất trình được đăng ký xe, cũng không chứng minh được nguồn gốc phương tiện.

Thông qua quan hệ xã hội, anh S. gặp Dân và được bị cáo cam đoan “trong 3 giây có thể xử lý xong việc”, mức chi phí 10.000 USD . Sau khi nhận tiền, Dân không lấy lại được xe, chiếm đoạt luôn khoản tiền.

Theo cơ quan truy tố, hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội đã hoàn tất thủ tục, sung công quỹ nhà nước chiếc Mercedes-Benz G63 theo quy định.

Tại cơ quan điều tra, Dân khai đã đưa 2,6 tỷ đồng và 1.000 USD cho một người đàn ông tự nhận làm việc tại Văn phòng Chính phủ để giải quyết việc cho vợ chồng ông T., số tiền còn lại bị cáo tiêu xài cá nhân. Tuy nhiên, người đàn ông mà Dân nhắc đến khẳng định không làm việc tại Văn phòng Chính phủ, cũng không nhận tiền.

Ngoài lời khai của Mai Quốc Dân, không có tài liệu nào khác chứng minh việc giao nhận tiền nên cơ quan công an không xử lý.