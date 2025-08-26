Chiến sĩ Mùa hè xanh lan tỏa lối sống bền vững qua hành động nhỏ

Hàng nghìn sinh viên Mùa hè xanh 2025 cùng quỹ Vì tương lai xanh lan tỏa lối sống bền vững, gieo mầm thói quen phân loại rác từ miền núi đến hải đảo.

Hàng nghìn sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh 2025 đã và đang lan tỏa lối sống bền vững qua những hành động cụ thể: Trao tặng thùng rác phân loại, tổ chức tập huấn, dọn dẹp môi trường… Đồng hành chiến dịch là quỹ Vì tương lai xanh (Tập đoàn Vingroup), góp phần mang lại thay đổi thiết thực từ nhận thức đến hành vi của cộng đồng.

Từ mầm xanh hôm nay đến tương lai bền vững

Tại đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), gia đình ông Trần Trí Tráng dần quen với việc phân loại rác tại nguồn - điều vốn rất xa lạ trước đây. “Ngày trước, rác sinh hoạt gom chung rồi chôn lấp. Nay có thùng 3 ngăn, cả nhà tập phân biệt rác hữu cơ, rác tái chế và rác còn lại. Thêm chút công sức nhưng có thể tái sử dụng, môi trường cũng sạch hơn”, ông Tráng chia sẻ.

Do đặc thù địa lý biệt lập, trước đây rác trên đảo chủ yếu được chôn lấp thủ công. “Chai lọ còn bán được, chứ túi nylon hay thức ăn thừa thì đổ chung rồi đốt hoặc chôn”, anh Vũ Minh Thuận, người dân khu dân cư số 2, cho biết.

Khảo sát của Đoàn trường Đại học Văn hóa Hà Nội cho thấy phần lớn rác chưa được phân loại, trong đó nhiều thành phần khó phân hủy như pin, nhựa, dầu mỡ… tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt. Với thông điệp “Phân loại hôm nay - sạch đảo mai sau”, các sinh viên tình nguyện đã mang đến 3 thùng rác phân loại và 10 bộ ủ rác hữu cơ để trao tận tay người dân.

Sinh viên tình nguyện trường Đại học Văn hóa Hà Nội trực tiếp hướng dẫn người dân đảo Bạch Long Vĩ phân loại rác sinh hoạt.

Tại xã Lóng Phiêng (Sơn La), chị Bùi Thị Diệu Linh, Phó bí thư Đoàn trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội), cho biết rác thải sinh hoạt ở địa phương thường bị đốt bừa bãi trong thùng chứa cũ, vừa gây ô nhiễm, vừa tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. “Chúng tôi tổ chức 2 ngày tập huấn, hướng dẫn phân loại và cùng người dân dọn rác quanh trường học. Khi chứng kiến sự thay đổi chỉ sau vài giờ lao động, mọi người bắt đầu thấy rõ giá trị của môi trường sạch”, chị Linh cho biết.

Tại xã Tân Mỹ (Tuyên Quang), 100 thùng rác được trao tặng đã giúp giảm đáng kể tình trạng xả rác bừa bãi. Ông Hoàng Trần Trung, Bí thư Đảng ủy xã, nói: “Trước đây rác bị xử lý manh mún, gây ô nhiễm và mất mỹ quan. Nhờ sự hỗ trợ của quỹ Vì tương lai xanh, mô hình phân loại rác và xử lý rác hữu cơ bằng chế phẩm vi sinh đã phát huy hiệu quả rõ rệt”.

Ý thức cộng đồng cũng chuyển biến tích cực khi nhiều hộ gia đình bắt đầu phân loại rác, đặc biệt lớp trẻ và phụ nữ hưởng ứng rất nhiệt tình. “Quan trọng là tập huấn giúp người dân hiểu và hình thành thói quen mới, biến phân loại rác thành nếp sống thường ngày”, ông Trung nhấn mạnh.

Cầu nối để sức trẻ lan tỏa khắp mọi miền

Chiến dịch Mùa hè xanh 2025, với sự đồng hành của quỹ Vì tương lai xanh, được triển khai tại 33 trường đại học và đơn vị trên cả nước. Không chỉ dừng ở việc trao tặng vật chất, chiến dịch còn gieo “mầm xanh” về ý thức, khơi nguồn những chuyển biến lâu dài.

Anh Vũ Minh Thuận, người đã chứng kiến nhiều đổi thay trên đảo Bạch Long Vĩ, xúc động chia sẻ: “Nhờ chương trình, người dân ý thức rõ ràng hơn, đảo cũng ngày một sạch đẹp. Tôi tin thế hệ mai sau sẽ được sống trong môi trường trong lành hơn”.

Ở Tân Mỹ, mô hình phân loại rác được nhân rộng qua các tổ tự quản và nhóm tuyên truyền tại từng thôn, bản. “Nếu triển khai đều đặn và lâu dài, chắc chắn chất lượng sống sẽ nâng cao, môi trường trong lành hơn, nông sản cũng bền vững hơn”, ông Trung nói.

Nhóm sinh viên tình nguyện của Đoàn thanh niên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng trao tặng thùng rác và hướng dẫn phân loại rác sinh hoạt cho người dân tại thôn A Rớch, xã Sông Kôn, Đà Nẵng.

Từ những chiếc thùng rác nhỏ nơi đảo xa hay bản làng hẻo lánh, những chiến sĩ Mùa hè xanh không chỉ lan tỏa thói quen sống xanh, mà còn âm thầm vun trồng thế hệ biết sống có trách nhiệm với môi trường và cộng đồng. Hành trình ấy có thể bắt đầu từ việc xử lý rác thải, nhưng đích đến là tương lai bền vững - nơi con người và thiên nhiên cùng phát triển hài hòa.

“Quỹ Vì tương lai xanh không chỉ hỗ trợ vật chất, mà còn là cầu nối để sức trẻ lan tỏa khắp mọi miền. Với sự đồng hành của quỹ, chúng tôi đã đặt viên gạch đầu tiên cho hành trình xây dựng lối sống xanh vì cộng đồng, vì tương lai”, anh Trần Chiều Phụng, Phó bí thư Đoàn trường Đại học Văn hóa Hà Nội, khẳng định.