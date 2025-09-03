Chiến sĩ xúc động tạm biệt A80 khiến nhiều người lưu luyến

Kết thúc hành trình A80 vào sáng 2/9, nhiều chiến sĩ xao xuyến, xúc động khi phải tạm biệt nhưng ngày diễu binh "đi trong lòng nhân dân". Trên trang cá nhân, chiến sĩ Nguyễn Hữu Cường (thuộc khối diễu binh Danh dự 3 Quân chủng) chia sẻ bức ảnh chụp chung với Thượng úy Lê Hoàng Hiệp (khối Tác chiến điện tử) trong ngày cuối A80. "2 anh em cùng quê gặp nhau bao nhiêu ngày cuối cùng cũng có ảnh", chiến sĩ sinh năm 1998 bày tỏ. Sự xuất hiện của hai gương mặt nổi tiếng trong hàng ngũ diễu binh đã thu hút 136.000 lượt yêu thích cùng hàng nghìn bình luận chúc mừng các chiến sĩ đã hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: Nguyễn Hữu Cường/Facebook.