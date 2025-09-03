Chiến sĩ xúc động tạm biệt A80 khiến nhiều người lưu luyến

|
Kết thúc hành trình A80 vào sáng 2/9, nhiều chiến sĩ xao xuyến, xúc động khi phải tạm biệt nhưng ngày diễu binh "đi trong lòng nhân dân". Trên trang cá nhân, chiến sĩ Nguyễn Hữu Cường (thuộc khối diễu binh Danh dự 3 Quân chủng) chia sẻ bức ảnh chụp chung với Thượng úy Lê Hoàng Hiệp (khối Tác chiến điện tử) trong ngày cuối A80. "2 anh em cùng quê gặp nhau bao nhiêu ngày cuối cùng cũng có ảnh", chiến sĩ sinh năm 1998 bày tỏ. Sự xuất hiện của hai gương mặt nổi tiếng trong hàng ngũ diễu binh đã thu hút 136.000 lượt yêu thích cùng hàng nghìn bình luận chúc mừng các chiến sĩ đã hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: Nguyễn Hữu Cường/Facebook.
Tối 2/9, Khuất Quang Đạt, chiến sĩ thuộc khối Sĩ quan Phòng không - Không quân, đăng loạt hình kỷ niệm, bày tỏ tự hào khi 3 lần góp mặt tại các lễ diễu binh lớn của đất nước. Trước A80, anh từng vinh dự góp mặt trong sự kiện diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (A70) và 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (A50). Ảnh: Khuất Quang Đạt/Facebook.
"Một mùa hè đáng nhớ", Trung úy Ngô Lâm Phương - khối trưởng khối Nữ Sĩ quan Quân y - chia sẻ cảm xúc khi hành trình A80 kết thúc. Dưới phần bình luận, nhiều fan của nữ chiến sĩ đã chia sẻ hình ảnh "cực ngầu" của cô khi diễu binh qua các tuyến phố ở Hà Nội, kèm theo là lời khen ngợi và chúc mừng. Ảnh: Ngô Lâm Phương/Facebook.
Ngô Lâm Phương nổi đình đám trên mạng xã hội từ khi tham gia diễu binh A50. Phong thái đĩnh đạc, tự tin cùng ngoại hình xinh đẹp của nữ khối trưởng thu hút mọi ánh nhìn. Lâm Phương được nhiều người ưu ái gọi là "hoa hậu diễu binh". Ảnh: Phương Lâm.
Sáng 3/9, trên trang cá nhân, Nguyễn Thu Quỳnh - chiến sĩ thuộc khối Nữ Sĩ quan Quân y - cũng chia sẻ bức hình tạm biệt hành trình A80 với nhiều cảm xúc. Thu Quỳnh là một trong những chiến sĩ tham gia diễu binh từ diễu binh kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (A50), cũng ở khối Nữ Quân y. Ảnh: Nguyễn Thu Quỳnh/Facebook.
Thu Quỳnh hiện công tác Đại đội Thông tin - Bộ tham mưu - Binh chủng Tăng - Thiết giáp. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Thu Quỳnh cho biết sinh ra trong gia đình có truyền thống làm trong ngành quân đội, cả bố, anh trai và chị dâu đều là quân nhân, nên Quỳnh cũng hy vọng được phục vụ trong quân ngũ, dù theo học ngành khác. Ảnh: Nguyễn Thu Quỳnh/Facebook.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80, Trung úy Trần Tất Long (thường gọi là Long Trần, 24 tuổi), thuộc khối Sĩ quan Phòng không - Không quân, cũng chia sẻ cảm xúc bồi hồi. "Kết thúc nhiệm vụ A80. Cảm ơn tình cảm của bà con nhân dân rất rất nhiều. Mãi nhớ mùa hè 2025", anh bày tỏ. Ảnh: Long Trần/Facebook.
Tham gia diễu binh từ A50 đến A80, nhóm chiến sĩ Long Trần, Nguyễn Hữu Cường hay Đào Văn Bình trở thành những gương mặt được nhiều dân mạng biết đến và yêu quý. Ngoài thời gian tập luyện vất vả, các chiến sĩ cũng chia sẻ các khoảnh khắc vui nhộn cùng đồng đội, giao lưu với nhân dân. Ảnh: Long Trần/Facebook.
