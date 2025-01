Chiêu bài 'việc nhẹ lương cao', TP.HCM nhận 199 đơn đề nghị giải cứu

Công an TP.HCM phát đi cảnh báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo, buôn bán người Việt Nam sang Campuchia làm việc với chiêu bài "việc nhẹ lương cao" để thực hiện các hoạt động phi pháp.

Gần đây, nhiều trường hợp người dân ở khắp các tỉnh, thành, trong đó có TP.HCM bị lôi kéo, dụ dỗ sang Campuchia làm việc nhẹ, hưởng lương cao. Tuy nhiên, sau đó những người này bị bán lại cho các cơ sở để giam giữ, ép buộc lao động khổ sai hoặc làm các công việc liên quan hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Nếu nạn nhân muốn trở về phải liên hệ với gia đình để chuyển khoản tiền chuộc rất lớn. Trường hợp gia đình, người thân không có tiền chuộc, nạn nhân sẽ bị đánh đập, bán cho những “công ty” khác để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Công an TP.HCM cho biết thống kê của Sở Ngoại vụ TP.HCM, tính đến hết tháng 11/2024, cơ quan này đã tiếp nhận 199 đơn đề nghị hỗ trợ giải cứu công dân Việt Nam ở nước ngoài của các cơ quan chức năng, trong đó có 43 trường hợp có hộ khẩu TP.HCM.

2 cô gái này vừa bị Công an TP.HCM bắt giữ vì hoạt động mua bán người sang Campuchia. Mỗi người đưa sang, bán vào các công ty họ được hưởng 300 USD . Ảnh: Công an cung cấp.

Cụ thể, trong ngày 11-12/12/2024, cơ quan chức năng Việt Nam tiếp nhận 410 người bị phía Campuchia tạm giữ do nhập cảnh trái phép, sai mục đích. Theo đó, khi kiểm tra khu vực Venus, cơ quan chức năng Campuchia phát hiện số người này đang làm việc cho các công ty, trung tâm lừa đảo do người Trung Quốc cầm đầu.

Mới đây, đầu tháng 1/2025, Công an TP.HCM thông tin đã khởi tố 4 vụ án, với 22 bị can về tội “mua bán người”.

Các vụ án trên là do Công an TP.HCM mở rộng điều tra từ những nạn nhân do phía Campuchia bàn giao do nhập cảnh trái phép, lao động trái phép…. Từ đó, Cơ quan CSĐT đã truy bắt các đối tượng dụ dỗ những người khác bằng chiêu “việc nhẹ, lương cao” hoặc lợi dụng việc nạn nhân nợ tiền, không có khả năng chi trả; các đối tượng còn có hành vi đánh đập, đe dọa, ép buộc nạn nhân phải xuất cảnh trái phép sang Campuchia, “bán” cho đại lý. Số đối tượng này thu lợi khoảng 300 USD khi bán một người thành công qua Campuchia.

Các nạn nhân bị cưỡng ép làm việc tại các casino trá hình, công ty hoạt động lừa đảo qua mạng…

Công an TP.HCM khởi tố, bắt giữ một đối tượng trong đường dây mua bán người sang Campuchia. Ảnh: Công an cung cấp.

Phương thức thủ đoạn và cách phòng ngừa

Công an TP.HCM nhận diện phương thức, thủ đoạn của các đối tượng buôn bán người dưới chiêu thức dụ dỗ việc nhẹ lương cao.

Đó là chúng dùng mạng xã hội để đăng các bài quảng cáo, tuyển lựa lao động hoặc tiếp cận lôi kéo, rủ rê công dân Việt Nam có nhu cầu xuất cảnh ra nước ngoài tìm kiếm việc với mức lương, thưởng hấp dẫn lên đến hàng nghìn đô la một tháng.

Công việc được mô tả nhẹ nhàng, không cần kỹ năng, trình độ, cam kết “việc nhẹ, lương cao” trong đó có các casino, Khi nạn nhân “dính bẫy”, các đối tượng sẽ tổ chức cho số người này xuất cảnh trái phép ra nước ngoài, chủ yếu sang Campuchia ở khu vực cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh).

Nạn nhân bị giam giữ trong các công ty và bị ép buộc dùng mọi thủ đoạn để lừa đảo trực tuyến. Nếu nạn nhân chống đối sẽ bị nhốt, bỏ đói, đánh đập.

Nếu nạn nhân muốn trở về Việt Nam, các đối tượng yêu cầu phải liên hệ với gia đình để nộp tiền chuộc lên đến hàng trăm triệu đồng. Khi gia đình chuyển tiền, chúng không thả người mà bán nạn nhân cho các công ty lừa đảo khác để tiếp tục thu lợi bất chính.

Lực lượng công an làm việc với nạn nhân bị mua - bán sang Campuchia. Ảnh: Công an cung cấp.

Từ hoạt động làm rõ về chiêu thức trên, Công an TP.HCM đưa ra những khuyến cáo.

Đối với người dân khi có nhu cầu tìm kiếm việc làm hay xuất khẩu lao động ở nước ngoài cần tìm hiểu kỹ thông tin và liên hệ với các trung tâm giới thiệu việc làm hợp pháp, uy tín để được hướng dẫn cụ thể tránh mắc bẫy của các đối tượng lừa đảo. Khi tìm việc làm trên mạng, người dân cần cảnh giác với các trang web có dấu hiệu lừa đảo.

Đối với gia đình các nạn nhân: nếu nhận được điện thoại yêu cầu chuyển tiền để chuộc người thân về nước, cần bình tĩnh tìm hiểu thông tin người thân xuất cảnh thời gian nào, theo đường gì, đối tượng nào lôi kéo, hiện đang ở “trung tâm” nào… sau đó trình báo cho cơ quan công an địa phương để được hỗ trợ kịp thời.

Đối với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể địa phương: cần tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức của người dân; đồng thời tiếp cận, hỗ trợ các hộ dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, có nhu cầu xuất cảnh tìm việc làm ở nước ngoài để cung cấp thông tin, giới thiệu các trung tâm giới thiệu việc làm, hỗ trợ lao động có uy tín tại địa phương.

Riêng Công an TP.HCM sẽ kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực cung cấp thông tin có giá trị giúp cơ quan công an điều tra, khám phá, xử lý các đối tượng lừa đảo; mọi trường hợp bao che, chứa chấp, không tố giác tội phạm nếu bị phát hiện tùy tính chất mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.