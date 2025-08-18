Chiêu 'bia kèm lạc' của Volkswagen tại châu Âu

Nếu người dùng đã thấy mệt mỏi với những gói thuê bao xem phim, việc mua xe Volkswagen tại châu Âu sẽ còn khiến bạn khó chịu hơn.

Tại Anh, mẫu ID.3 Pure bản tiêu chuẩn, được công bố có 168 mã lực trên website của Volkswagen (VW), thực tế chỉ có 148 mã lực, trừ khi khách hàng chịu trả thêm tiền.

Nói cách khác, hãng đang tính phí để “trả lại” sức mạnh vốn đã có sẵn trên xe.

Điều khó hiểu là mức nâng cấp này rất nhỏ. Hãng chỉ thêm 20 mã lực và 44 Nm đơn vị mô-men xoắn, đến mức Volkswagen còn khẳng định nó hoàn toàn không ảnh hưởng đến quãng đường đi được sau mỗi lần sạc.

Người lái tại Anh có thể trả khoảng 22,5 USD mỗi tháng, tức gần gấp ba lần phí Netflix cơ bản, hoặc 225 USD mỗi năm. Nếu không muốn “cống nạp” hàng tháng, khách có thể chọn trả một lần “trọn đời” với giá 878 USD . Hiện chưa rõ khoản này gắn với chiếc xe hay tài khoản người dùng, nhưng dù thế nào cũng là số tiền không nhỏ cho một mức tăng hiệu năng khiêm tốn.

Theo AutoExpress, việc bổ sung công suất này không ảnh hưởng tới phí bảo hiểm, bởi ID.3 vốn đã được nhà máy công bố với mức 168 mã lực, dù xe của bạn thực chất yếu hơn 20 mã lực khi chưa “mở khóa”.

Chủ xe ID.3 phải chi thêm 22,5 USD /tháng nếu muốn chiếc xe đạt sức mạnh theo đúng quảng cáo của hãng. Ảnh: Carscoops.

Câu hỏi đặt ra là liệu chủ xe có tìm cách hack hệ thống để lấy lại sức mạnh mà không trả phí? Và nếu làm vậy, Volkswagen có sẽ hủy bảo hành hay không?

Hãng xe Đức so sánh việc này với cách bán động cơ trước đây là cùng một dung tích nhưng nhiều mức hiệu chỉnh, giá tiền khác nhau.

“Việc cung cấp thêm công suất không có gì mới… Thông thường những phiên bản này sẽ nằm ở phân khúc cao hơn, với nhiều trang bị hơn và giá bán cao hơn. Giờ đây, nếu khách hàng muốn một trải nghiệm lái thể thao hơn, họ có thêm lựa chọn ngay trong vòng đời xe, thay vì phải quyết định từ đầu bằng một mức giá mua ban đầu cao hơn. Xe được giới thiệu trên hệ thống với công suất 201 mã lực, và tùy chọn này được nêu rất rõ cho khách hàng", VW giải thích với tờ AutoExpress.

Volkswagen ID.3 không phải hãng duy nhất chơi trò thuê bao tăng sức mạnh kỳ quặc này,

BMW, Mercedes và Tesla cũng có những “nâng cấp phần mềm” tương tự, nhưng thường mang lại giá trị tốt hơn về hiệu năng. Ford bán thêm 135 Nm mô-men xoắn với giá 995 USD , Polestar mở thêm 68 mã lực với 1.195 USD , còn Mercedes thậm chí cung cấp thêm 60-110 mã lực với 1.200 USD .

So sánh ra, ngay cả những gói “độ máy” chính hãng cho xe xăng cũng mang lại nhiều sức mạnh hơn số tiền mà Volkswagen đòi cho 20 mã lực “mất tích” này.