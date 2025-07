Chiêu 'bình cũ rượu mới' của hãng xe Trung Quốc

Dù ra mắt mẫu xe mới, truyền thông phát hiện đây thực tế chỉ là bản đổi tên của chiếc Wey Gaoshan 9.

Sau 8 năm kể từ khi ra mắt chiếc xe đầu tiên FF 91, Faraday Future (FF) vừa giới thiệu mẫu xe thứ hai tại Mỹ, một mẫu MPV mang tên FX Super One, được cho là đã nhận hơn 10.000 đơn đặt hàng.

Xe được bán với 2 tùy chọn bao gồm thuần điện hoàn toàn và phiên bản mở rộng phạm vi (EREV). FF định vị đây là “AI MPV”, phương tiện tích hợp trí tuệ nhân tạo với mô tả là “trí tuệ tự hành trên bánh xe”.

Tuy nhiên, theo CarNewsChina, FX Super One thực chất là phiên bản đổi logo của mẫu Wey Gaoshan 9 do Great Wall Motor sản xuất. Điểm khác biệt chính nằm ở mặt trước l lưới tản nhiệt truyền thống được thay bằng màn hình LED lớn do LeEco phát triển, gọi là Super EAI F.A.C.E.

F.A.C.E là viết tắt của Front AI Communication Ecosystem, còn EAI là hệ thống trí tuệ nhân tạo tích hợp.

Mẫu xe mới của Faraday Future (FF) là bản sao chép của chiếc Wey Gaoshan 9. Ảnh: CarnewsChina.

Sau buổi ra mắt, truyền thông địa phương phát hiện trang web tiếng Trung của FF vẫn mô tả FX Super One là Gaoshan 9, dấu hiệu của việc sao chép nội dung tiếp thị từ Great Wall. Cụm từ “Gaoshan 9” nhanh chóng bị gỡ bỏ sau đó.

Chưa hết, theo Fast Technology, trong một video giới thiệu báo cáo gửi nhà đầu tư, người sáng lập Jia Yueting đứng bên xe nhưng màn hình LED phía trước rõ ràng đã được thêm vào sau bằng kỹ xảo. Bằng chứng là khi ông Yueting đưa tay qua phần đầu xe, hình ảnh bàn tay bị che bởi màn hình ghép.

FF cho biết mẫu MPV này sẽ giao hàng từ cuối năm nay, không chỉ tại Mỹ mà còn ở Trung Quốc và Trung Đông. FX Super One sẽ được lắp ráp tại Mỹ theo linh kiện từ Great Wall cung cấp. Hiện giá bán chưa được công bố, trong khi Wey Gaoshan 9 tại Trung Quốc có giá khởi điểm 353.800 NDT (khoảng 49.360 USD ).