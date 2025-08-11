Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch Địa điểm du lịch

Chiêu lừa tiền khách thuê Airbnb với chiếc bàn nứt đôi như thật

  • Thứ hai, 11/8/2025 07:28 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Khách thuê Airbnb ở New York (Mỹ) tố chủ nhà dùng AI làm giả ảnh bàn ghế, TV, máy lạnh,... bị hỏng nhằm đòi bồi thường.

Một nữ du học sinh ở London thuê căn hộ tại New York (Mỹ) trong 2 tháng rưỡi. Tuy nhiên, cô quyết định kết thúc kỳ nghỉ sớm vì cảm thấy không an toàn.

Sau khi cô rời đi, chủ nhà tố cô gây thiệt hại hơn 12.000 euro (khoảng 16.000 USD). Trong đơn khiếu nại gửi Airbnb, chủ nhà cung cấp hình ảnh bàn cà phê bị nứt, kèm báo cáo về nệm dính nước tiểu, robot hút bụi, ghế sofa, lò vi sóng, tivi và máy lạnh bị hỏng.

Người phụ nữ bác bỏ những cáo buộc này. Sau khi xem kỹ lại các bức ảnh, cô phát hiện một số chi tiết bất thường, nghi chủ nhà dùng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra hình ảnh đồ vật hỏng.

Airbnd sau đó đã đánh giá lại và kết luận khách chỉ chịu trách nhiệm khoảng 7.000 USD. Cô tiếp tục bác bỏ tất cả các cáo buộc.

"Tôi đã thông báo rằng tôi có nhân chứng đi cùng lúc trả phòng, sẵn sàng làm chứng rằng căn hộ được bàn giao sạch sẽ, nguyên vẹn. Tôi cũng chỉ ra những khác biệt rõ rệt trong ảnh bàn gỗ mà chủ nhà cung cấp, cho thấy hình ảnh đã bị chỉnh sửa", cô nói.

AI lam gia anh anh 1

Khu căn hộ ở Mahattan, Mỹ. Ảnh: Steven Pisano/Flickr.

Trong ảnh do The Guardian thu thập, 2 bức chụp bàn gỗ có vết nứt trông khác nhau. "Những khác biệt này không thể xuất hiện trong ảnh chưa qua chỉnh sửa của cùng một vật thể. Nếu xem xét kỹ, chúng phải khiến người đánh giá ngay lập tức nghi ngờ và bác bỏ cáo buộc", cô chia sẻ.

Sau khi The Guardian đăng tải, Airbnb thông báo sẽ hoàn lại cho cô khoảng 650 USD. Khi cô tuyên bố sẽ không bao giờ thuê Airbnb nữa, nền tảng này đề nghị trả 1/5 chi phí đặt phòng. Cô tiếp tục từ chối và cuối cùng được hoàn toàn bộ số tiền thuê, đồng thời đánh giá tiêu cực từ chủ nhà cũng bị gỡ bỏ.

"Điều tôi lo lắng là những khách thuê khác trong tương lai có thể trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo tương tự, nhưng không có khả năng hoặc thời gian để đấu tranh, hay đơn giản là đành trả tiền vì sợ bị làm khó", cô nói.

AI lam gia anh anh 2

Nữ du khách chỉ ra sự khác biệt giữa hai bức ảnh chụp bàn cà phê.

Airbnb sau đó xin lỗi khách và cho biết sẽ tiến hành rà soát nội bộ về cách xử lý vụ việc. "Trải nghiệm này không đạt tiêu chuẩn dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi đã liên hệ để xin lỗi và đảm bảo khách không bị thiệt hại", đại diện Airbnb nói.

Chủ nhà đã bị cảnh cáo vì vi phạm điều khoản bảo vệ tài sản và sẽ bị loại khỏi nền tảng nếu tái phạm.

Là một trong những quốc gia lớn nhất thế giới, Mỹ sở hữu vô số điểm đến thú vị, đầy sự khác biệt. Tri thức - Znews giới thiệu đến độc giả loạt sách về đất nước rất được quan tâm này.

> Xem thêm: Tủ sách du lịch Mỹ

Thành phố nơi tổ chức concert Anh trai 'say hi' ở Mỹ bị chê mất chất

Las Vegas, địa điểm diễn ra concert Anh trai "say hi", chứng kiến mức độ sụt giảm lượng khách đáng kể bởi chi phí đắt đỏ.

10:21 27/7/2025

26 kỳ quan của Mỹ ra sao khi ông Trump rút khỏi UNESCO?

Mỹ đang tự tước tiếng nói của mình cũng như sự công nhận di sản của quốc gia tại UNESCO, chuyên gia nhận định.

16:12 23/7/2025

Hoàng Linh

AI làm giả ảnh Sự cố Airbnb thuê căn hộ sự cố du lịch du lịch Mỹ

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý