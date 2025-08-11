Chiêu lừa tiền khách thuê Airbnb với chiếc bàn nứt đôi như thật

Khách thuê Airbnb ở New York (Mỹ) tố chủ nhà dùng AI làm giả ảnh bàn ghế, TV, máy lạnh,... bị hỏng nhằm đòi bồi thường.

Một nữ du học sinh ở London thuê căn hộ tại New York (Mỹ) trong 2 tháng rưỡi. Tuy nhiên, cô quyết định kết thúc kỳ nghỉ sớm vì cảm thấy không an toàn.

Sau khi cô rời đi, chủ nhà tố cô gây thiệt hại hơn 12.000 euro (khoảng 16.000 USD ). Trong đơn khiếu nại gửi Airbnb, chủ nhà cung cấp hình ảnh bàn cà phê bị nứt, kèm báo cáo về nệm dính nước tiểu, robot hút bụi, ghế sofa, lò vi sóng, tivi và máy lạnh bị hỏng.

Người phụ nữ bác bỏ những cáo buộc này. Sau khi xem kỹ lại các bức ảnh, cô phát hiện một số chi tiết bất thường, nghi chủ nhà dùng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra hình ảnh đồ vật hỏng.

Airbnd sau đó đã đánh giá lại và kết luận khách chỉ chịu trách nhiệm khoảng 7.000 USD . Cô tiếp tục bác bỏ tất cả các cáo buộc.

"Tôi đã thông báo rằng tôi có nhân chứng đi cùng lúc trả phòng, sẵn sàng làm chứng rằng căn hộ được bàn giao sạch sẽ, nguyên vẹn. Tôi cũng chỉ ra những khác biệt rõ rệt trong ảnh bàn gỗ mà chủ nhà cung cấp, cho thấy hình ảnh đã bị chỉnh sửa", cô nói.

Khu căn hộ ở Mahattan, Mỹ. Ảnh: Steven Pisano/Flickr.

Trong ảnh do The Guardian thu thập, 2 bức chụp bàn gỗ có vết nứt trông khác nhau. "Những khác biệt này không thể xuất hiện trong ảnh chưa qua chỉnh sửa của cùng một vật thể. Nếu xem xét kỹ, chúng phải khiến người đánh giá ngay lập tức nghi ngờ và bác bỏ cáo buộc", cô chia sẻ.

Sau khi The Guardian đăng tải, Airbnb thông báo sẽ hoàn lại cho cô khoảng 650 USD . Khi cô tuyên bố sẽ không bao giờ thuê Airbnb nữa, nền tảng này đề nghị trả 1/5 chi phí đặt phòng. Cô tiếp tục từ chối và cuối cùng được hoàn toàn bộ số tiền thuê, đồng thời đánh giá tiêu cực từ chủ nhà cũng bị gỡ bỏ.

"Điều tôi lo lắng là những khách thuê khác trong tương lai có thể trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo tương tự, nhưng không có khả năng hoặc thời gian để đấu tranh, hay đơn giản là đành trả tiền vì sợ bị làm khó", cô nói.

Nữ du khách chỉ ra sự khác biệt giữa hai bức ảnh chụp bàn cà phê.

Airbnb sau đó xin lỗi khách và cho biết sẽ tiến hành rà soát nội bộ về cách xử lý vụ việc. "Trải nghiệm này không đạt tiêu chuẩn dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi đã liên hệ để xin lỗi và đảm bảo khách không bị thiệt hại", đại diện Airbnb nói.

Chủ nhà đã bị cảnh cáo vì vi phạm điều khoản bảo vệ tài sản và sẽ bị loại khỏi nền tảng nếu tái phạm.