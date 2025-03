Chiêu trò của Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Vinink Land

Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Vinink Land, Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Ninh.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và quyết định khởi tố bị can đối với Dương Văn Ninh (SN 1982), Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vinink Land và Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Ninh; can tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, năm 2011, Dương Văn Ninh thành lập Công ty TNHH MTV đầu tư thương mại và dịch vụ Hoàng Ninh, đăng ký hoạt động trên lĩnh vực dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch, với vốn điều lệ 1,6 tỷ đồng .

Khi thành lập, Ninh nhờ một số cá nhân đều ở huyện Lạng Giang, Bắc Giang đứng tên cổ đông sáng lập của công ty. Sau đó, Ninh hợp thức, làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần sáng lập cho 2 người thân của anh ta.

Bị can Dương Văn Ninh.

Từ thời điểm năm 2011 đến nay, Ninh đã thực hiện nhiều lần đăng ký thay đổi thành lập doanh nghiệp, nâng vốn điều lệ… khống của công ty từ 1,6 tỷ đồng lên 699 tỷ đồng . Trên thực tế, sau khi được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp, Ninh và những người liên quan đều không nộp tiền góp vốn vào tài khoản công ty như vốn điều lệ đã đăng ký.

Tiếp đó, ngày 20/6/2018, Ninh đăng ký thành lập thêm Công ty Cổ phần Vinink Land với vốn điều lệ 180 tỷ đồng . Tương tự như việc thành lập Công ty Hoàng Ninh, Ninh chỉ làm thủ tục đăng ký trên giấy tờ, thực chất không góp vốn vào công ty.

Năm 2018, với mục đích huy động vốn của khách hàng, Ninh đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tham quan, giới thiệu các khách hàng về việc Công ty Hoàng Ninh sở hữu Dự án Khu du lịch sinh thái Thiên Thanh Nhớ (địa chỉ tại Bản Nà Bó 1, xã Mường Sang, Mộc Châu, Sơn La) và Dự án kinh doanh vận tải bằng ôtô Limosine 10 chỗ ngồi mới 100%.

Theo quảng cáo, Công ty cổ phần tập đoàn Hoàng Ninh sẽ đầu tư mua 30 xe để kinh doanh vận tải khách từ Bắc Giang, Bắc Ninh, TP Hà Nội đi Mộc Châu - Sơn La và ngược lại.

Ninh cũng đưa ra "định hướng phát triển" và "tiềm năng thu lợi nhuận" của các dự án trên; mỗi nhà đầu tư khi góp vốn vào Công ty Hoàng Ninh dưới hình thức ký kết hợp đồng góp vốn về việc "mua cổ phần công ty" trong thời gian 12 tháng kể từ ngày góp vốn, hàng tháng sẽ được hưởng lợi nhuận 15-25% trên tổng số tiền góp vốn đầu tư.

Tin tưởng vào những lời giới thiệu của Ninh, tháng 10/2018, bà Phạm (SN 1958, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã ký kết hợp đồng, chuyển góp vốn vào Công ty Hoàng Ninh hơn 170 triệu đồng. Tháng 11/2018, bà Lê (SN 1961, trú tại quận Hoàng Mai) đã ký kết hợp đồng, chuyển góp vốn vào Công ty Hoàng Ninh gần 1,6 tỷ đồng .

Sau khi chuyển tiền, đến tháng 3/2019, bà Phạm được Ninh chi trả một phần lợi nhuận là 8,5 triệu đồng; bà Lê được trả hơn 280 triệu đồng.

Cuối năm 2018, đầu năm 2019, Dương Văn Ninh tiếp tục tổ chức nhiều cuộc nhiều buổi hội thảo, tour du lịch để quảng bá hình ảnh, giới thiệu cho các nhà đầu tư về việc Công ty Vinink Land có dự án bất động sản và chuỗi hệ sinh thái hoàn thiện Vininkland, ngay bên cạnh thửa đất của dự án Thiên Thanh Nhớ.

Từ đó, Ninh kêu gọi các nhà đầu tư chuyển tiền góp vốn vào Công ty Vinink Land, cam kết sau 3 tháng sẽ có lợi nhuận, thậm chí sẽ chia lô, tách thửa, sang tên "sổ hồng" cho nhà đầu tư mỗi người một lô đất.

Do đã đầu tư vào Công ty Hoàng Ninh, được Ninh chi trả một phần lợi nhuận, tin tưởng vào các thông tin giới thiệu quảng bá của Ninh, tháng 1/2019, bà Lê đã tiếp tục đầu tư, góp vốn vào Công ty Vinink Land tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng .

Tháng 3/2019, hết thời hạn đầu tư, bà Lê không nhận được tiền lợi nhuận và cũng không được Ninh chuyển nhượng, chia tách sổ cho lô đất nào như Ninh đã cam kết. Khi tìm gặp Ninh, yêu cầu Ninh trả lại tiền thì bà Lê nhận được… hứa hẹn, cam kết sẽ trả đất của dự án. Nhưng cuối cùng, Ninh đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền của bà Lê sử dụng vào mục đích cá nhân hết, không khắc phục trả tiền cũng như không trả đất…

Sự việc được bà Lê tố giác đến Cơ quan điều tra. Tại cơ quan Công an, Dương Văn Ninh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, thừa nhận công ty Vinink Land không thực hiện dự án bất động sản và chuỗi hệ sinh thái. Tất cả mới chỉ… nằm trong ý tưởng.

Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan Công an xác định trong khoảng thời gian từ tháng 8/2018 đến tháng 2/2019, với thủ đoạn như trên, Dương Văn Ninh đã huy động vốn của nhiều người bị hại với tổng số tiền lên đến nhiều tỷ đồng. Trong đó, các bị hại góp vốn nhiều nhất vào Công ty Hoàng Ninh, lên đến khoảng hơn 9,6 tỷ đồng .

Để đảm bảo việc giải quyết vụ án được triệt để, đề nghị các cá nhân đã giao tài sản, chuyển tiền để tham gia ký hợp đồng góp vốn với Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Ninh và Công ty cổ phần Vinink Land, đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội trình báo, cung cấp các tài liệu liên quan để được giải quyết theo luật định. Địa chỉ 54 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; liên hệ điều tra viên Đặng Thị Hồng Hạnh.