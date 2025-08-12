Chikungunya gia tăng khắp thế giới

Từ các “điểm nóng” Trung Quốc, Brazil đến những đảo quốc Ấn Độ Dương, bệnh chikungunya đang lan nhanh, trong khi vaccine mới chỉ được triển khai hạn chế ở một số nơi.

Nhân viên y tế ở Trung Quốc phun thuốc diệt muỗi. Ảnh: China Daily.

Năm 2025, chikungunya đã và đang để lại dấu ấn đậm nét trên bản đồ dịch tễ toàn cầu. Chỉ trong vài tháng đầu năm, hơn 240.000 ca mắc và 90 ca không qua khỏi đã được ghi nhận, khiến các cơ quan y tế đồng loạt nâng cảnh báo.

Tốc độ lây lan nhanh, phạm vi trải rộng, cùng tác động nghiêm trọng tới kinh tế và đời sống cộng đồng, khiến dịch bệnh này trở thành một trong những thách thức y tế nóng hiện nay.

Số ca chikungunya tăng nhanh ở nhiều quốc gia. Ảnh: Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Châu Âu.

Trung Quốc nỗ lực kiểm soát dịch

Tại Trung Quốc, dịch chikungunya đang bùng phát mạnh mẽ tại tỉnh Quảng Đông với tâm điểm là thành phố Phật Sơn, nơi đã ghi nhận khoảng 8.000 ca mắc. Từ đây, virus nhanh chóng lan sang Hồng Kông, Ma Cao, tạo nên cụm dịch lớn nhất mà quốc gia này phải đối mặt trong nhiều năm trở lại đây.

Trước diễn biến nghiêm trọng, chính quyền đã triển khai một loạt biện pháp khẩn cấp bao gồm sử dụng drone để phun hóa chất diệt muỗi trên diện rộng, thả cá ăn lăng quăng tại các kênh rạch, tiến hành xét nghiệm quy mô lớn và áp dụng biện pháp cách ly cả tại bệnh viện lẫn tại nhà đối với các ca xác nhận và nghi ngờ.

Hiện Trung Quốc vẫn chưa đưa vaccine vào sử dụng, mà tập trung vào chiến lược “đánh vào nguồn” - kiểm soát quần thể muỗi, loại bỏ ổ bọ gậy, kết hợp giám sát dịch tễ chặt chẽ để khoanh vùng và dập dịch.

Số ca ở Singapore tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái

Singapore đang đối mặt nguy cơ lây truyền bệnh chikungunya, theo cảnh báo của Cơ quan Bệnh truyền nhiễm (CDA) hôm 8/8. Số ca bệnh tại nước này từ đầu năm đến 2/8 đã lên tới 17, gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái và vượt mức 15 ca của cả năm 2024.

Cơ quan Môi trường Quốc gia (NEA) cho biết sẽ tăng cường kiểm soát muỗi khi có ca bệnh, gồm kiểm tra các điểm nghi ngờ sinh sản của muỗi gần nơi ở và nơi làm việc bệnh nhân. Hiện Singapore có khoảng 72.000 bẫy giám sát Aedes đặt tại các khu dân cư.

"Điểm nóng" tại Ấn Độ

Không riêng Trung Quốc, Singapore, phần còn lại của châu Á vẫn chứng kiến diễn biến phức tạp của bệnh chikungunya.

Bệnh nhân đang điều trị bệnh sốt xuất huyết, chikungunya tại Ấn Độ. Ảnh: India Today.

Tính đến đầu tháng 7, hơn 34.000 trường hợp chikungunya đã được báo cáo ở Châu Á từ Ấn Độ, Sri Lanka, Mauritius, Pakistan và Trung Quốc.

Trong đó, Ấn Độ là một trong những “điểm nóng” của khu vực. Năm 2025, quốc gia này ghi nhận tổng cộng 30.876 ca nghi mắc chikungunya, trong đó 1.741 ca được xác nhận.

Maharashtra có số ca xác nhận cao nhất với 592 ca, tiếp đến là Tamil Nadu 242 ca và Karnataka 238 ca.

Hàng chục nghìn ca bệnh được ghi nhận tại Châu Mỹ

Tại châu Mỹ, Brazil là tâm điểm với hơn 185.000 ca mắc và 57 trường hợp không qua khỏi trong nửa đầu năm. Bolivia cũng không nằm ngoài vòng xoáy khi dịch bùng phát mạnh ở tỉnh Santa Cruz, buộc Mỹ phải đưa ra khuyến cáo du lịch cấp độ 2.

Với hơn 4.721 ca tính đến giữa tháng 7, Bộ Y tế Bolivia phối hợp WHO tổ chức các đội y tế lưu động, phát miễn phí thuốc hạ sốt và truyền dịch cho các ca nghi ngờ.

Điểm nóng dịch tễ tại Châu Phi

Theo thống kê của Africa CDC, chỉ trong 7 tháng đầu năm 2025, khu vực Sahel đã báo cáo hơn 1.900 ca chikungunya, tập trung ở Senegal, Burkina Faso, Gambia, Mali, Kenya và Somalia. Châu Phi đang trở thành một trong những điểm nóng đáng lo ngại của dịch chikungunya trong năm 2025.

Công tác kiểm soát dịch bệnh đang diễn ra chặt chẽ. Ảnh: Reuters.

Tại Madagascar, dịch vẫn chưa hạ nhiệt khi các ca mắc mới tiếp tục xuất hiện đến tận giữa năm 2025. Somalia và Kenya cũng nằm trong danh sách cảnh báo của Tổ chức Y tế Thế giới, với nguy cơ dịch lan rộng sang các khu vực lân cận nếu không có biện pháp khống chế kịp thời.

Tình hình đáng lo ngại tại Ấn Độ Dương

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), các đợt bùng phát chikungunya đã được ghi nhận tại Madagascar, Maldives, Mayotte, Mauritius, Réunion và Sri Lanka. Chỉ riêng năm 2025, tính đến giữa tháng 7, La Réunion đã ghi nhận hơn 54.000 ca mắc được xác nhận và ít nhất 12 trường hợp tử vong.

Hai thành phố Étang-Salé và Le Tampon vẫn là tâm điểm dịch bệnh, buộc chính quyền địa phương phải phối hợp với chính phủ Pháp ban bố tình trạng khẩn cấp cấp độ 4 từ tháng 3/2025, trong khi CDC Mỹ cũng phát đi Cảnh báo Y tế Du lịch cấp độ 2 đối với khu vực này.