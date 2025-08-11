Chikungunya là bệnh gì?

Chikungunya là bệnh do muỗi vằn truyền, có triệu chứng giống sốt xuất huyết nên dễ bị chẩn đoán nhầm, hiện chưa có vaccine và phương pháp điều trị đặc hiệu.

Nhân viên y tế ở Trung Quốc phun thuốc diệt muỗi. Ảnh: China Daily.

Chikungunya (CF: Chikungunya Fever) là bệnh nhiễm virus Chikungunya do muỗi Aedes, thường gọi là muỗi vằn, truyền sang người. Bệnh từng gây ra nhiều đợt dịch lớn tại châu Phi và châu Á. Tại Việt Nam, ca mắc Chikungunya đã được ghi nhận từ năm 1975.

Theo bác sĩ Lê Hồng Nga, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), hiện bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu hay vaccine phòng ngừa. Các biểu hiện lâm sàng của Chikungunya rất giống sốt xuất huyết Dengue, khiến việc chẩn đoán ở vùng lưu hành sốt xuất huyết trở nên khó khăn.

Tên gọi Chikungunya bắt nguồn từ tiếng địa phương “makonde”, nghĩa là “uốn cong người lên và về phía trước”, mô tả dáng bệnh nhân ở thể nặng. Dù hiếm khiến người mắc bệnh không qua khỏi, bệnh có thể kéo dài và làm giảm chất lượng sống của người mắc.

Muỗi vằn là tác nhân truyền bệnh Chikungunya, đây cũng là loài lây lan sốt xuất huyết Dengue và virus Zika. Vì vậy, các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết hiện nay đồng thời giúp ngăn ngừa Chikungunya.

HCDC khuyến cáo mỗi người dân, gia đình và cơ quan cần thường xuyên vệ sinh môi trường sống, loại bỏ nơi muỗi sinh sản, đậy kín dụng cụ chứa nước, thả cá diệt lăng quăng. Đồng thời, người dân sử dụng các biện pháp chống muỗi đốt như xịt, bôi thuốc xua muỗi, mặc quần áo dài tay và ngủ mùng cả ban ngày.

Khi người bệnh có các triệu chứng như sốt cao đột ngột, nhức đầu, đau cơ, đau khớp, chán ăn, buồn nôn hoặc nôn, nên đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn và điều trị kịp thời.