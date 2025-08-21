Chikungunya và sốt xuất huyết, bệnh nào nguy hiểm hơn?

Gần đây, nhiều nước lân cận ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết và Chikungunya gia tăng. Thưa bác sĩ, hai bệnh này khác nhau thế nào về mức độ nguy hiểm và biến chứng?

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó chủ tịch Liên chi hội Truyền nhiễm TP.HCM

Sốt xuất huyết Dengue là bệnh truyền nhiễm do virus Dengue gây ra, lây truyền qua muỗi vằn Aedes aegypti. Người bệnh thường khởi phát với sốt cao đột ngột, đau đầu, đau hốc mắt...

Đáng lo ngại, bệnh có thể tiến triển thành xuất huyết, giảm tiểu cầu, sốc giảm thể tích và tổn thương đa cơ quan. Điểm nguy hiểm nhất là giai đoạn từ ngày thứ 2 đến ngày thứ 5, khi người bệnh tưởng như đã hạ sốt nhưng biến chứng vẫn có thể xảy ra đột ngột và nặng nề.

Chikungunya cũng lây lan qua muỗi vằn với các biểu hiện khá giống sốt xuất huyết như sốt, phát ban, đau nhức cơ thể. Tuy nhiên, triệu chứng đặc trưng nhất của bệnh là đau khớp, đôi khi kéo dài nhiều tuần hoặc nhiều tháng. Phần lớn ca bệnh có thể tự hồi phục, biến chứng nghiêm trọng chỉ gặp ở một số đối tượng đặc biệt như người lớn tuổi hoặc có bệnh nền.

Thực tế, cả sốt xuất huyết Dengue và Chikungunya đều không phải bệnh mới. Nhưng khi đặt cạnh nhau, gánh nặng mà sốt xuất huyết Dengue gây ra được ghi nhận lớn hơn rất nhiều tại những quốc gia có lưu hành cả hai.

Dù cùng do muỗi vằn truyền bệnh, sốt xuất huyết Dengue có tỷ lệ biến chứng nặng cao hơn, tỷ lệ tử vong cao hơn, thậm chí xảy ra ở cả người khỏe mạnh. Trong khi đó, Chikungunya phần nhiều chỉ gây đau khớp và hiếm khi trở thành mối đe dọa tính mạng. Song, việc dự phòng cả hai bệnh vẫn cần phải được lưu ý và thực hiện một cách sát sao.