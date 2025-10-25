Chim biết nói Eporo - bạn đồng hành AI mới của chủ xe Nissan

Giữa thời đại trí tuệ nhân tạo lên ngôi, Nissan chọn cách tiếp cận đầy cảm xúc với một chú chim ảo có hình hài thật cùng một bản đồ định vị với mô hình xe hơi thu nhỏ.

Trong bối cảnh các hãng xe đua nhau tích hợp trí tuệ nhân tạo, Nissan vừa trình làng một hệ thống đặc biệt mang tên Eporo - một trợ lý AI có hình dạng chú chim kết hợp giữa cấu trúc vật lý và kỹ thuật số.

Eporo - chú chim AI đặc biệt của Nissan

Eporo được giới thiệu là một trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh, hoạt động tương tự như một "bạn đồng hành kỹ thuật số". Hệ thống này có thể đề xuất điểm đến, cung cấp thông tin về khu vực xung quanh, cập nhật thời tiết và thậm chí trò chuyện tự nhiên với người dùng bằng ngôn ngữ đời thường.

Người lái chỉ cần đặt một mô hình chú chim nhỏ lên bảng taplo và ngay lập tức ứng dụng trên điện thoại thông minh sẽ khởi động, làm nhân vật ảo Eporo xuất hiện trên màn hình.

Điểm độc đáo của Eporo nằm ở cách kích hoạt: người lái chỉ cần đặt một mô hình chú chim nhỏ lên bảng taplo và ngay lập tức ứng dụng trên điện thoại thông minh sẽ khởi động, làm nhân vật ảo Eporo xuất hiện trên màn hình. Màn hình điện thoại đóng vai trò như "tấm gương", nơi người dùng thấy Eporo mở mắt, mấp máy miệng và phản ứng sinh động với từng câu lệnh.

Cách kết hợp giữa vật thể thật (mô hình) và ảnh ảo (avatar trên điện thoại) được Nissan cho biết nhằm tạo cảm giác thân mật và hiện diện vật lý cho nhân vật AI - điều mà các trợ lý giọng nói truyền thống như Alexa hay Siri chưa làm được.

Eporo không phải xuất hiện gần đây khi trí tuệ nhân tạo được nhiều người chú ý. Nissan đã phát triển robot hình chim Eporo từ những năm 2009 để thử nghiệm các đặc tính của động vật và áp dụng lên các phương tiện giao thông.

Ngoài phiên bản Eporo hình chim, Nissan còn phát triển các biến thể như Samurai Eporo và Uncle Eporo, mỗi nhân vật có tính cách và phong cách nói chuyện riêng. Người dùng thậm chí có thể tạo nhân vật hoàn toàn mới từ ảnh cá nhân thông qua ứng dụng, mở ra khả năng tùy biến vô hạn.

Tương lai của xe hơi: cân bằng cảm xúc và công nghệ

Tại Japan Mobility Show 2025, Nissan còn mang đến một ý tưởng đầy hoài niệm mang tên Diorama Navi - hệ thống định vị 3 chiều được lắp ở phía sau xe tự lái. Diorama Navi mô phỏng một thị trấn thu nhỏ, nơi những chiếc xe tí hon sáng đèn và di chuyển theo thời gian thực, thể hiện vị trí của xe trên bản đồ thực tế.

Diorama Navi được đặt ở khoang sau, bao gồm một màn hình với giao diện cổ điển, một khu vực điều khiển theo phong cách retro và một "bản đồ" mô phỏng thực tế các khu vực mà chiếc xe di chuyển.

Toàn bộ mô hình hoạt động như một bản đồ sống động kết hợp công nghệ và nghệ thuật thủ công. Không dừng lại ở đó, Nissan còn trang bị hệ thống âm thanh cổ điển với nút vặn và nút bấm vật lý, được thiết kế để gợi lại "niềm vui thao tác" mà người dùng ngày nay ít khi trải nghiệm trong kỷ nguyên màn hình cảm ứng.

"Bản đồ" của Diorama Navi là một sa bàn thu nhỏ mô phỏng chính xác khu vực Yokohama, và sẽ có AI thuyết minh thông tin từng vị trí mà chiếc xe đang di chuyển qua.

Với Eporo và Diorama Navi, Nissan không chỉ chạy theo xu hướng AI hay tự lái, mà còn tìm cách khơi dậy yếu tố cảm xúc và sự kết nối cá nhân giữa con người và máy móc. Trong khi các hãng khác hướng tới "trí tuệ nhân tạo toàn năng", Nissan lại chọn cách mang AI trở nên thân thiện, có linh hồn và gợi cảm giác gần gũi - giống như một người bạn đồng hành thật sự trên mọi hành trình.