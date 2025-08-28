Chim cổ rắn quý hiếm kéo đến săn mồi ở hồ TP.HCM

Loài chim nằm trong danh mục nguy cấp của sách đỏ Việt Nam xuất hiện ở hồ Bán Nguyệt thuộc khu đô thị Phú Mỹ Hưng (TP.HCM). Chúng bay đến đậu trên cây, sau đó lượn xuống lòng hồ săn cá.

Hình ảnh chim cổ rắn lông đen săn cá tại hồ Bán Nguyệt vào cuối tháng 8. Ảnh: Trần Nguyễn Minh Quân.

Đầu tháng 6, Trần Nguyễn Minh Quân (sống tại phường Tân Mỹ, TP.HCM) nhìn thấy 2 con chim cổ rắn ở khu vực hồ Bán Nguyệt, thuộc khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7 cũ) trong một lần đến hóng gió, ngắm cảnh thiên nhiên và các loài chim, cò đậu trên cây.

Đến cuối tháng 8, khi quay trở lại đây chụp ảnh, anh phát hiện 4 con chim cổ rắn.

Chúng bay đến, tắm nắng trên cành cao. Một lúc sau, tất cả sà xuống mặt nước và lặn dần để bắt cá. Khi kẹp chặt con cá, chúng thường ngoi đầu lên mặt nước, sau đó bay đến một nơi ổn định mới ăn.

Chim cổ rắn có thể sống 9 năm ở tự nhiên. Ảnh: Trần Nguyễn Minh Quân.

"Giữa lòng hồ Bán Nguyệt có một hòn đảo nhỏ, cây cối um tùm, đặc trưng của những vùng đất sình lầy nên trở thành nơi kiếm ăn, trú ngụ của nhiều loài chim, cò. Lần này, chim cổ rắn ở lại khá lâu, có thể do môi trường sống phù hợp", Minh Quân nói với Tri Thức - Znews.

Việc loài chim quý xuất hiện liên tục tại TP.HCM - nơi vốn nhộn nhịp và hiện đại - là điều bất ngờ với nhiều người. Người dân khu vực lân cận và nhiếp ảnh gia đổ xô đến hồ Bán Nguyệt để quan sát và "săn" ảnh chim cổ rắn trong những ngày qua.

Nhiều người dân và nhiếp ảnh gia đến hồ Bán Nguyệt quan sát chim cổ rắn vào chiều ngày 26/8. Ảnh: Vũ Loan.

Theo ông Nguyễn Công Bằng, hạt phó Hạt kiểm lâm Củ Chi thuộc Chi cục Kiểm lâm TP.HCM, chim cổ rắn xuất hiện tại hồ Bán Nguyệt thuộc nhóm IB trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm và có nguy cơ bị tuyệt chủng nghiêm trọng theo quy định tại thông tư số 27/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Tên khoa học của loài chim này là Anhinga melanogaster, thuộc họ Anhingidae.

Với nhóm động vật này, pháp luật Việt Nam nghiêm cấm hoàn toàn các hành vi săn bắt, giết, nuôi nhốt, tàng trữ, vận chuyển hoặc buôn bán vì mục đích thương mại, trừ các trường hợp được cấp phép đặc biệt cho mục đích bảo tồn, nghiên cứu khoa học hoặc các hoạt động phi thương mại.

"Loài này thuộc chim di cư, thường xuất hiện ở khu ngập nước Láng Sen (Tây Ninh), Đồng Tháp và rừng Nam Cát Tiên (Đồng Nai). Những con chim này có thể bay từ miền Tây lên săn mồi, gặp điều kiện thích hợp nên đã trú ngụ lại lâu", vị hạt phó cho biết.

Chim cổ rắn là một loài chim nước của vùng nhiệt đới Nam Á và Đông Nam Á. Chúng có cổ dài và thon như rắn, mỏ thẳng và nhọn. Trước đó, vào tháng 7/2024, khu du lịch Bửu Long (Đồng Nai) cũng phát hiện hơn 100 con chim cổ rắn đang làm tổ trên một cây xanh giữa hồ nước trong khuôn viên.