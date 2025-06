Chính phủ Mỹ mở đường cho xe không vô lăng

Chính phủ Mỹ đang dọn đường cho xe tự lái không vô lăng, không người điều khiển trở thành hiện thực bằng cách rút gọn thủ tục phê duyệt và nới lỏng quy định an toàn.

Viễn cảnh những chiếc xe tự lái không cần vô lăng, gương chiếu hậu hay bàn đạp phanh đang tiến gần hơn bao giờ hết. Chính phủ Mỹ vừa công bố các thay đổi quan trọng nhằm đẩy nhanh tiến trình phê duyệt các phương tiện tự hành, mở đường cho việc thương mại hóa loại xe này trong tương lai gần.

Sự thay đổi từ NHTSA sẽ mang đến bước đột phá mới trong công nghệ xe tự lái tại Mỹ, vốn bị cản trở bởi những quy định chồng chéo và quy trình phê duyệt nhiêu khê.

Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA) đang đơn giản hóa quy trình miễn trừ theo Điều khoản 555 – một động thái được kỳ vọng sẽ tháo gỡ nút thắt lớn nhất trong việc phát triển và đưa xe tự hành ra thị trường. Việc cắt giảm thủ tục hành chính sẽ giúp rút ngắn thời gian và tạo điều kiện cho các công ty sớm triển khai sản phẩm.

Trong quá khứ, nhiều công ty đã phải từ bỏ các dự án xe tự hành do những rào cản về thủ tục hành chính và quá trình xét duyệt kéo dài. Một ví dụ điển hình là mẫu xe Cruise Origin của General Motors – một chiếc xe không vô lăng, không gương chiếu hậu và cũng không cần người lái – đã bị "chôn chân" do thời gian chờ đợi phê duyệt quá lâu, bất chấp việc GM từng đệ trình đơn xin miễn trừ cho 6 tiêu chuẩn an toàn từ tháng 2/2022.

Nhiều dự án giao thông thông minh như chiếc GM Cruise Origin hay Tesla Cybercab sẽ có cơ hội lăn bánh trên đường phố, mở ra một chương mới cho ngành công nghiệp ôtô toàn cầu.

Bộ trưởng Giao thông Hoa Kỳ, ông Sean Duffy, thẳng thắn thừa nhận: "Quy trình miễn trừ theo Điều khoản 555 bị chỉ trích là kéo dài nhiều năm, khiến các nhà phát triển không thể bắt kịp tốc độ phát triển của công nghệ". Nhận thấy quy trình hiện tại không phù hợp với các phương tiện tích hợp hệ thống lái tự động (ADS), NHTSA đã công bố kế hoạch cải tổ toàn diện nhằm rút ngắn thời gian xét duyệt và cập nhật cách tiếp cận linh hoạt hơn với các loại xe không truyền thống.

Các hướng dẫn xin miễn trừ sẽ được làm rõ hơn, đồng thời quá trình đánh giá cũng được điều chỉnh để phù hợp với những đặc điểm kỹ thuật và vận hành đặc thù của xe tự hành. Tuy nhiên, các hãng xe vẫn cần chứng minh rằng sản phẩm của họ có mức độ an toàn tương đương với xe truyền thống, và việc miễn trừ là vì lợi ích cộng đồng.

Tuy nhiên, các hãng xe phải chứng minh những sản phẩm mới đáp ứng những tiêu chuẩn an toàn nhất định trong quá trình hiện đại hóa các quy định đã lỗi thời của chính quyền trước.

Với quy định mới, các nhà sản xuất có thể đưa ra thị trường tối đa 2.500 phương tiện mỗi năm mà không cần tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn truyền thống – bao gồm cả xe không vô lăng hay không gương chiếu hậu. Dù vậy, giới chức vẫn nhấn mạnh rằng đây chỉ là bước chuyển tiếp, trong khi các tiêu chuẩn an toàn cho xe tự lái đang được "hiện đại hóa" để phù hợp với tương lai.

Ông Peter Simshauser – Cố vấn pháp lý trưởng của NHTSA – cho biết: "Những thay đổi này sẽ thúc đẩy đổi mới bằng cách hỗ trợ triển khai thương mại các phương tiện tự động được thiết kế có mục đích rõ ràng, đồng thời vẫn đáp ứng được yêu cầu an toàn". Quyền miễn trừ sẽ đóng vai trò trọng yếu trong quá trình chuyển mình sang kỷ nguyên xe không người lái – nơi vô lăng có thể sớm trở thành quá khứ.

Viễn cảnh các phương tiện giao thông tự lái không vô lăng sẽ sớm thành hiện thực trong tương lai gần khi nhiều "ông lớn" đã thể hiện sự quan tâm đến loại xe này như Ford, GM hay Tesla.

Chính quyền Tổng thống Trump đang thể hiện lập trường mạnh mẽ và thực dụng trong việc tháo gỡ các rào cản cho ngành công nghiệp ôtô Mỹ. Thay vì ép buộc chuyển đổi sang xe điện một cách cứng nhắc và tốn kém, chính quyền đã chọn cách để thị trường tự điều chỉnh, bảo vệ sự lựa chọn của người tiêu dùng và giảm gánh nặng cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các chính sách mới như đơn giản hóa quy trình cấp phép cho xe bay eVTOL và xe tự lái không vô lăng cho thấy quyết tâm thúc đẩy đổi mới, mở ra kỷ nguyên mới cho giao thông thông minh mà không bị bó buộc bởi khuôn khổ lỗi thời.