Chính quyền ông Trump bị tố 'tống tiền' trường đại học

Một trường đại học công lập ở Mỹ bị chính quyền ông Trump yêu cầu nộp một tỷ USD để khôi phục tài trợ liên bang.

Loạt trường đại học tư thục, công lập bị chính quyền ông Trump bắt nộp tiền. Ảnh: Reuters.

The Guardian đưa tin một lãnh đạo Nhà Trắng tiết lộ chính quyền Tổng thống Trump đang yêu cầu Đại học California, Los Angeles (UCLA) nộp khoản dàn xếp trị giá một tỷ USD để khôi phục nguồn tài trợ liên bang.

Yêu cầu này được đưa ra trong bối cảnh UCLA đang bị đóng băng 584 triệu USD vốn nghiên cứu từ Quỹ Khoa học Quốc gia, Viện Y tế Quốc gia, Bộ Năng lượng và nhiều cơ quan khác.

Theo truyền thông Mỹ, chính quyền ông Trump muốn UCLA trả số tiền này thành nhiều đợt, đồng thời yêu cầu Đại học California chi thêm 172 triệu USD vào quỹ bồi thường cho sinh viên Do Thái và các đối tượng bị ảnh hưởng bởi hành vi phân biệt đối xử.

UCLA là trường công lập đầu tiên bị chính quyền liên bang nhắm tới vì cáo buộc vi phạm quyền dân sự liên quan chủ nghĩa bài Do Thái và chính sách ưu tiên. Trước đó, nhiều trường đại học tư thục cũng bị đóng băng hoặc tạm ngừng tài trợ với lý do tương tự.

Đáng chú ý, mức phạt một tỷ USD của UCLA cao gấp 5 lần số tiền Đại học Columbia chấp thuận trả để dàn xếp các cáo buộc tương tự từ liên bang.

Ông James B. Milliken, Chủ tịch hệ thống Đại học California, cho biết trường đã nhận thông báo và đang xem xét, đồng thời khẳng định khoản phạt một tỷ USD sẽ “tàn phá hoàn toàn” hệ thống giáo dục công lập, từ đó gây tổn hại cho sinh viên và người dân California.

Chủ tịch trường đồng thời nhấn mạnh người dân Mỹ dựa vào công việc thiết yếu của UCLA và hệ thống Đại học California để phát triển công nghệ, liệu pháp y tế cứu sống con người, thúc đẩy kinh tế và bảo vệ an ninh quốc gia.

Phản ứng trước động thái của Nhà Trắng, Thống đốc California Gavin Newsom cáo buộc đây là hành vi “tống tiền” và tuyên bố sẽ không chấp nhận “cuộc tấn công vào tự do học thuật” này. Ông cũng ám chỉ việc một số đại học tư thục như Đại học Columbia và Đại học Brown đã chọn dàn xếp và phải đóng một khoản tiền khổng lồ.

Thượng nghị sĩ Scott Wiener cũng lên án trên mạng xã hội và khẳng định UCLA sẽ không khuất phục trước yêu sách của chính quyền Tổng thống Trump.