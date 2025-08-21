Chính quyền ông Trump 'giáng đòn' lên hàng nghìn du học sinh

Bộ Ngoại giao Mỹ đã hủy hơn 6.000 visa du học, trong bối cảnh chính quyền ông Trump đẩy mạnh biện pháp kiểm soát đối với những sinh viên quốc tế bị cáo buộc vi phạm pháp luật.

Chính quyền ông Trump liên tục hủy visa của những du học sinh vi phạm pháp luật. Ảnh: Reuters.

Một lãnh đạo Bộ Ngoại giao cho biết phần lớn trường hợp bị hủy visa là do ở lại sau khi visa hết hạn hoặc vi phạm pháp luật, ví dụ như tấn công, lái xe khi say rượu, trộm cắp và “ủng hộ khủng bố”.

Khoảng 4.000 thị thực trong số này bị hủy vì hành vi vi phạm pháp luật, trong khi 200-300 trường hợp liên quan cáo buộc khủng bố theo Đạo luật Di trú và Nhập tịch.

Một trường hợp gây chú ý là Rumeysa Ozturk, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Tufts. Người này bị hủy thị thực và bị bắt giữ vào tháng 3, sau đó bị đưa vào trại giam của Cơ quan Di trú và Hải quan Mỹ. Đến tháng 5, một thẩm phán đã ra lệnh trả tự do cho cô, theo CNN.

Trong chỉ đạo gửi các cơ quan ngoại giao vào tháng 6, Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu thẩm tra hồ sơ xin visa du học kỹ hơn, đặc biệt với những người bị coi là có “thái độ thù địch” đối với công dân, văn hóa, chính phủ, thể chế hoặc các nguyên tắc sáng lập của Mỹ. Theo đó, ứng viên phải công khai tài khoản mạng xã hội để phục vụ thẩm tra.

Theo Bộ Ngoại giao, khoảng 400.000 thị thực du học (F1) đã được cấp trong năm 2024. Tuy nhiên, số lượng cấp mới năm 2025 được dự báo sẽ giảm mạnh sau khi chính quyền ông Trump yêu cầu hoãn lịch hẹn phỏng vấn visa và siết chặt quy trình xét duyệt.

Hiệp hội Các nhà giáo dục quốc tế NAFSA và JB International dự báo lượng du học sinh mới có thể giảm 30-40%, kéo tổng số tuyển sinh giảm 15% vào mùa thu này. Điều này có thể khiến kinh tế địa phương mất 7 tỷ USD chi tiêu và thiếu hụt 60.000 việc làm.

NAFSA cảnh báo thêm rằng nếu việc cấp thị thực không phục hồi đáng kể trong tháng 7 và 8, số lượng sinh viên đến Mỹ mùa thu này có thể giảm tới 150.000 người.