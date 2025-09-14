Chính quyền Trump đặt nghi vấn vaccine Covid-19 gây ra tử vong ở trẻ

Trước phản ứng dữ dội về việc thay đổi chính sách tiêm chủng, chính quyền Trump dự kiến báo cáo với CDC rằng vaccine Covid-19 liên quan 25 ca tử vong trẻ em.

Chính quyền Trump đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh sự thay đổi chính sách tiêm vaccine Covid-19. Ảnh: Reuters.

Washington Post mới đây đưa tin các quan chức y tế trong chính quyền Donald Trump dự định sẽ trình bày trước hội đồng cố vấn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ vào tuần tới rằng vaccine Covid-19 có thể liên quan đến 25 ca tử vong ở trẻ em.

Đây được coi là bước đi nhằm chuẩn bị cho việc thu hẹp khả năng tiếp cận vaccine trong thời gian tới.

Nguồn tin cho biết lập luận này chủ yếu dựa trên dữ liệu từ Hệ thống Báo cáo Biến cố Bất lợi sau Tiêm chủng (VAERS) - nơi tiếp nhận các báo cáo tự nguyện về phản ứng sau tiêm nhưng chưa được kiểm chứng.

Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ (HHS) khẳng định Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) và CDC vẫn thường xuyên phân tích VAERS cùng nhiều nguồn giám sát khác, đồng thời nhấn mạnh những tuyên bố hiện nay chỉ là “suy đoán” cho đến khi có dữ liệu công khai.

Tác động của thông tin này ngay lập tức phản ánh lên thị trường: cổ phiếu Moderna giảm 7,4%, Pfizer hạ 4%, BioNTech mất 7,3% và Novavax trượt 3,6%.

Các hãng sản xuất vaccine đồng loạt lên tiếng bảo vệ sản phẩm. Moderna cho biết cơ quan quản lý tại hơn 90 quốc gia chưa phát hiện rủi ro mới ở trẻ em hay phụ nữ mang thai. Pfizer khẳng định vaccine phát triển cùng BioNTech đã được tiêm cho hơn một tỷ người, với “dữ liệu vững chắc cho thấy an toàn”. Novavax cũng nhấn mạnh dữ liệu lâm sàng và thực tế đã được cung cấp đầy đủ cho FDA, CDC và nhiều cơ quan quốc tế.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây trên CNN, Ủy viên FDA Marty Makary thừa nhận có trẻ em tử vong sau tiêm vaccine Covid-19, song khẳng định cơ quan này đang điều tra và sẽ công bố báo cáo trong vài tuần tới.

Động thái trên diễn ra cùng lúc với việc Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr., người nhiều năm chỉ trích vaccine, cắt giảm khuyến nghị tiêm chủng cho trẻ em khỏe mạnh, thanh thiếu niên và phụ nữ mang thai. Vaccine hiện chỉ còn được khuyến khích rộng rãi cho người trên 65 tuổi và giới hạn cho trẻ em, người trẻ có bệnh nền.

Chính sách mới lập tức vấp phải phản ứng từ giới y khoa, trong đó có Học viện Nhi khoa Mỹ, nơi tiếp tục khuyến nghị tiêm phòng cho trẻ em và phụ nữ mang thai. Trước những thay đổi liên bang liên tục, một số bang ở Bờ Tây còn lập liên minh y tế riêng để đưa ra hướng dẫn song song, nhằm tránh tình trạng người dân rơi vào lúng túng.

Bất chấp sức ép từ Quốc hội và cộng đồng y tế, Tổng thống Donald Trump vẫn công khai ủng hộ Kennedy. Vị Bộ trưởng Y tế cũng vừa sa thải toàn bộ 17 thành viên hội đồng cố vấn vaccine của CDC, thay bằng những người do mình lựa chọn. Hội đồng mới dự kiến nhóm họp ngày 18-19/9 để xem xét khuyến nghị tiếp theo.