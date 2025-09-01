Các chính sách giáo dục có hiệu lực từ tháng 9/2025 liên quan đến đại học quốc gia, quy định mới về phòng học bộ môn, dạy và học bằng tiếng nước ngoài...

Học sinh TP.HCM trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Phương Lâm.

Từ tháng 9/2025, nhiều quy định mới về giáo dục có hiệu lực. Giáo viên, học sinh và các nhà trường cần nắm vững để thực hiện đúng theo quy định.

Bộ GD&ĐT quản lý hai đại học quốc gia từ ngày 1/9

Chính phủ ban hành nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đại học quốc gia.

Theo đó, đại học quốc gia là cơ sở giáo dục đại học công lập do Bộ GD&ĐT quản lý, có tư cách pháp nhân, có tài khoản riêng và sử dụng con dấu có hình quốc huy.

Chức năng của đại học quốc gia là đào tạo các trình độ giáo dục đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao; có một số lĩnh vực đào tạo dẫn đầu trong nước và được xếp hạng cao trên thế giới.

Đại học quốc gia chịu sự quản lý nhà nước của Bộ GD&ĐT, Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, ngành khác và UBND các cấp nơi đại học quốc gia đặt trụ sở theo quy định của pháp luật.

Đây vẫn là đơn vị dự toán cấp I, được Thủ tướng giao ngân sách, thay vì nhận kinh phí thông qua một cấp trung gian như các đại học khác thuộc bộ.

Về nhân sự, đại học quốc gia thực hiện quy trình, báo cáo Bộ GD&ĐT để trình Thủ tướng bổ nhiệm, miễn nhiệm chủ tịch hội đồng, giám đốc, phó giám đốc theo quy định...

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9, thay thế nghị định số 186.

Người dạy ngoại ngữ phải có năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 4

Nghị định số 222/2025 của Chính phủ quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong cơ sở giáo dục, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/9.

Đáng chú ý, Chính phủ quy định chi tiết yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực ngoại ngữ đối với người dạy.

Theo đó, người dạy phải đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định đối với từng cấp học, trình độ đào tạo.

Về năng lực ngoại ngữ, giáo viên dạy cấp tiểu học, cấp THCS phải có năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 4 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương; giáo viên dạy cấp THPT phải có năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 5.

Người dạy các trình độ của giáo dục nghề nghiệp phải có năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 5. Giảng viên giảng dạy các trình độ giáo dục đại học phải có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu giảng dạy của chương trình đào tạo, tối thiểu bậc 5.

Nghị định cũng quy định người được đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ toàn thời gian ở nước ngoài với ngoại ngữ là ngôn ngữ giảng dạy và có văn bằng tốt nghiệp được công nhận theo quy định hoặc có bằng tốt nghiệp cử nhân ngoại ngữ, sư phạm ngoại ngữ tại Việt Nam được miễn yêu cầu về năng lực ngoại ngữ.

Quy định mới về phòng học bộ môn

Từ ngày 2/9, Thông tư 14/2025 sửa đổi quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông sẽ có hiệu lực.

Theo thông tư sửa đổi, số lượng phòng học bộ môn căn cứ quy mô số lớp và điều kiện thực tế của cơ sở giáo dục phổ thông, bảo đảm quy định về tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học do bộ trưởng GD&ĐT ban hành.

Trước đó, theo quy định cũ, số lượng phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông được thực hiện theo quy định về tiêu chuẩn cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông.

Về quy cách phòng học bộ môn của trường tiểu học, thông tư sửa đổi hướng tới tăng diện tích phòng học một số bộ môn. Đối với phòng học bộ môn Tin học, Ngoại ngữ diện tích làm việc tối thiểu cho một học sinh là 1,50 m2 và mỗi phòng có diện tích không nhỏ hơn 50 m2.

Đối với phòng học bộ môn Khoa học - Công nghệ, Âm nhạc, Mỹ thuật, diện tích làm việc tối thiểu cho một học sinh là 1,85 m2 và mỗi phòng có diện tích không nhỏ hơn 60 m2 (tăng 10 m2 so với thông tư cũ).