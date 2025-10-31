Chợ Hội An hôm qua ngập tới nóc, nay buôn bán tấp nập trở lại

Bên trong Kinh thành Huế sáng 31/10. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông báo mở cửa đón khách trở lại vào sáng cùng ngày. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo tình hình ngập lụt sâu, diện rộng tại thành phố Đà Nẵng, Huế đang giảm dần. Tuy nhiên, cơ quan cho biết thêm các tỉnh miền Trung vẫn tiếp tục chứng kiến mưa lớn từ tối 31/10, Trong đợt mưa lần này, tâm điểm là khu vực Nghệ An đến Bắc Quảng Trị (Quảng Bình cũ). Ảnh: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.