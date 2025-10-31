Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chợ Hội An hôm qua ngập tới nóc, nay buôn bán tấp nập trở lại

  • Thứ sáu, 31/10/2025 12:11 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Người dân Huế, Hội An tất bật dọn dẹp nhà cửa, quét bùn sau khi nước rút. Chợ Hội An từng ngập đến 2 m, nay tấp nập buôn bán trở lại.

4 ngày Huế chìm trong biển nước Thước phim được quay vào sáng 30/10 - thời điểm Huế đón ánh nắng đầu tiên sau 4 ngày - của anh Lê Đình Hoàng thu hút sự chú ý. Hiện tại, sáng 31/10, tình trạng ngập đã thuyên giảm đáng kể. Người dân quay trở lại cuộc sống thường nhật. Các điểm di tích đã mở cửa đón khách.
cap nhat lu hue anh 1

Sáng 31/10, mực nước lũ tại khu vực phố cổ Hội An đã có dấu hiệu rút đáng kể. Một số tuyến phố đã khô ráo hoàn toàn. Người dân trở lại guồng sinh hoạt thường nhật. Tại chợ Hội An, hoạt động trao đổi mua bán hàng hóa diễn ra tấp nập. Hình ảnh chụp khoảng 8h30 ngày 31/10. Ảnh: Người Hội An.

cap nhat lu hue anh 2

Đông đúc xe cộ trước chợ Hội An sáng 31/10. Trước đó, khu vực này là một trong số điểm ngập nặng nhất phố cổ. Mực nước lên đến 2 m. Ảnh: Người Hội An.

cap nhat lu hue anh 3

Nước rút nhanh vào sáng nay để lại cảnh ngổn ngang rác thải trên đường. Hình ảnh chụp sau lưng chợ Hội An sáng 31/10. Ảnh: Người Hội An.

cap nhat lu hue anh 4

Trong khi đó, tình trạng ngập vẫn diễn ra tại một số tuyến phố vùng trũng. Đường Nguyễn Phúc Chu nước xuống dưới đầu gối, song người dân đi lại bằng thuyền để vận chuyển nhu yếu phẩm. Ảnh: Người Hội An.

cap nhat lu hue anh 5

Ông Phạm Văn Minh (50 tuổi, người dân địa phương) thở phào khi thấy nước xuống nhanh. Ông cho biết khu vực ông đang đứng là đường Nguyễn Thái Học. Mực nước quá đầu vào thời điểm đỉnh lũ hôm qua (30/10). Ảnh: Người Hội An.

cap nhat lu hue anh 6cap nhat lu hue anh 7cap nhat lu hue anh 8cap nhat lu hue anh 9

Khung cảnh người dân, chủ cửa hàng, nhân viên quay trở lại dọn lũ sáng 31/10, sau khi sơ tán tránh lũ lịch sử. Ảnh: Người Hội An.

cap nhat lu hue anh 10

Trong khi đó, người dân Huế đã quay trở lại nhịp sống thường ngày từ chiều 30/10. Trong ảnh là cảnh đông đúc tại đường Chi Lăng được chụp vào khoảng 16h chiều 30/10. Ảnh: Minh Quân.

cap nhat lu hue anh 11cap nhat lu hue anh 12cap nhat lu hue anh 13cap nhat lu hue anh 14

Cảnh ngập vẫn còn diễn ra tại một số tuyến đường trung tâm như Đinh Tiên Hoàng, Đoàn Thị Điểm... Hình ảnh được chụp vào chiều 30/10. Ảnh: Minh Quân.

cap nhat lu hue anh 15

Một gia đình thong thả đi bộ ngắm quang cảnh sau khi nước rút trên đường Bạch Đằng chiều 30/10. Ảnh: Minh Quân.

cap nhat lu hue anh 16

Bộ đội, công ty môi trường đô thị tiến hành dọn rác trên sông Hương. Hình ảnh được chụp tại cầu đi bộ gỗ lim sáng 31/10. Ảnh: Quốc Anh.

cap nhat lu hue anh 17

Nước cũng đã thuyên giảm tại một số điểm di tích trên địa bàn thành phố. Hình ảnh chụp tại Nghênh Lương đình chiều 30/10. Ảnh: Minh Quân.

cap nhat lu hue anh 18

Bên trong Kinh thành Huế sáng 31/10. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông báo mở cửa đón khách trở lại vào sáng cùng ngày. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo tình hình ngập lụt sâu, diện rộng tại thành phố Đà Nẵng, Huế đang giảm dần. Tuy nhiên, cơ quan cho biết thêm các tỉnh miền Trung vẫn tiếp tục chứng kiến mưa lớn từ tối 31/10, Trong đợt mưa lần này, tâm điểm là khu vực Nghệ An đến Bắc Quảng Trị (Quảng Bình cũ). Ảnh: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

cập nhật lũ huế huế rút nước nhanh Hội An nước rút lũ lịch sử

