Chợ Hội An hôm qua ngập tới nóc, nay buôn bán tấp nập trở lại

|
Sáng 31/10, mực nước lũ tại khu vực phố cổ Hội An đã có dấu hiệu rút đáng kể. Một số tuyến phố đã khô ráo hoàn toàn. Người dân trở lại guồng sinh hoạt thường nhật. Tại chợ Hội An, hoạt động trao đổi mua bán hàng hóa diễn ra tấp nập. Hình ảnh chụp khoảng 8h30 ngày 31/10. Ảnh: Người Hội An.
|
Đông đúc xe cộ trước chợ Hội An sáng 31/10. Trước đó, khu vực này là một trong số điểm ngập nặng nhất phố cổ. Mực nước lên đến 2 m. Ảnh: Người Hội An.
|
Nước rút nhanh vào sáng nay để lại cảnh ngổn ngang rác thải trên đường. Hình ảnh chụp sau lưng chợ Hội An sáng 31/10. Ảnh: Người Hội An.
|
Trong khi đó, tình trạng ngập vẫn diễn ra tại một số tuyến phố vùng trũng. Đường Nguyễn Phúc Chu nước xuống dưới đầu gối, song người dân đi lại bằng thuyền để vận chuyển nhu yếu phẩm. Ảnh: Người Hội An.
|
Ông Phạm Văn Minh (50 tuổi, người dân địa phương) thở phào khi thấy nước xuống nhanh. Ông cho biết khu vực ông đang đứng là đường Nguyễn Thái Học. Mực nước quá đầu vào thời điểm đỉnh lũ hôm qua (30/10). Ảnh: Người Hội An.
Khung cảnh người dân, chủ cửa hàng, nhân viên quay trở lại dọn lũ sáng 31/10, sau khi sơ tán tránh lũ lịch sử. Ảnh: Người Hội An.
|
Trong khi đó, người dân Huế đã quay trở lại nhịp sống thường ngày từ chiều 30/10. Trong ảnh là cảnh đông đúc tại đường Chi Lăng được chụp vào khoảng 16h chiều 30/10. Ảnh: Minh Quân.
Cảnh ngập vẫn còn diễn ra tại một số tuyến đường trung tâm như Đinh Tiên Hoàng, Đoàn Thị Điểm... Hình ảnh được chụp vào chiều 30/10. Ảnh: Minh Quân.
|
Một gia đình thong thả đi bộ ngắm quang cảnh sau khi nước rút trên đường Bạch Đằng chiều 30/10. Ảnh: Minh Quân.
|
Bộ đội, công ty môi trường đô thị tiến hành dọn rác trên sông Hương. Hình ảnh được chụp tại cầu đi bộ gỗ lim sáng 31/10. Ảnh: Quốc Anh.
|
Nước cũng đã thuyên giảm tại một số điểm di tích trên địa bàn thành phố. Hình ảnh chụp tại Nghênh Lương đình chiều 30/10. Ảnh: Minh Quân.
|
Bên trong Kinh thành Huế sáng 31/10. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông báo mở cửa đón khách trở lại vào sáng cùng ngày. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo tình hình ngập lụt sâu, diện rộng tại thành phố Đà Nẵng, Huế đang giảm dần. Tuy nhiên, cơ quan cho biết thêm các tỉnh miền Trung vẫn tiếp tục chứng kiến mưa lớn từ tối 31/10, Trong đợt mưa lần này, tâm điểm là khu vực Nghệ An đến Bắc Quảng Trị (Quảng Bình cũ). Ảnh: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.
Cẩm nang 'sống sót' nơi công sở
Trong MENTOR - Từ sinh viên chất đến nhân sự chiến, tác giả Lê Công Minh chia sẻ trải nghiệm vượt qua và học hỏi từ thất bại: Từ nam sinh thi trượt đại học đến giám đốc truyền thông kỹ thuật số, nhân viên Big 4 kiểm toán, sáng lập trung tâm tiếng Anh… Đây là nơi những bạn trẻ "lênh đênh" chốn công sở dễ tìm thấy mình và học hỏi để vươn lên trên con đường sự nghiệp.