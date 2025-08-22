Cho người lạ ngủ nhờ, mượn 'view triệu đô' xem diễu binh 2/9

Hòa chung không khí tưng bừng của ngày hội dân tộc, nhiều người dân Hà Nội sẵn sàng cho người lạ "mượn view", ngủ nhờ để theo dõi lễ diễu binh, diễu hành 2/9.

Ngày 21/8, không khí tại thủ đô Hà Nội rộn ràng, náo nhiệt với hoạt động tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 1 chào mừng đại lễ 2/9. Nhiều người ở các tỉnh, thành cũng đổ về thủ đô để được hòa mình vào ngày hội của dân tộc. Mong muốn có vị trí đẹp xem diễu binh, không ít người sẵn sàng xếp hàng từ đêm hôm trước.

Trong dịp này, nhiều người dân Hà Nội bày tỏ sẵn sàng cho người lạ mượn nhà, ngủ nhờ để xem diễu binh.

Chị Phương Lan cho người lạ "mượn" nhà để chờ xem diễu binh 2/9.

Chị Quản Thị Phương Lan (32 tuổi), nhà ở khu vực số 69B Thụy Khuê, chia sẻ trên hội nhóm "concert quốc gia": "Nhà mình gần Bách Thảo, cách Lăng Bác 1,5 km. Nhà có 3 tầng không ở đến, không có giường chiếu gì đâu nhưng cho mọi người ai đi xem duyệt binh có thể tá túc và gửi xe. Ai cần thì liên hệ mình. Mình chia sẻ với mọi người thôi không lợi nhuận gì, ưu tiên các gia đình có con nhỏ".

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Lan cho hay chị nảy ra ý định này khi thấy mọi người thực sự có nhu cầu xem diễu binh quá nhiều.

"Nhà tôi có 7 tầng nhưng 3 tầng dưới không dùng đến. Tôi thấy dịp này nhiều người ở tỉnh xa tới thủ đô xem diễu binh nhưng vì cấm đường hay có con nhỏ nên đi lại khó khăn. Tôi cũng muốn chia sẻ những gì mình có thể để giúp đỡ mọi người, có thể là để xe, cất đồ hoặc ở qua đêm đều được", chị bày tỏ.

Sau khi chị Lan đăng bài được khoảng 1 tiếng, có hơn 10 người đã gọi điện, nhắn tin ngỏ ý muốn mượn nhà chị để tá túc xem diễu binh dịp 2/9 tới.

"Nhiều gia đình từ Nam Định, Phú Thọ gọi điện cho tôi. Tôi nói rõ với mọi người điều kiện nhà mình nhưng họ vui vẻ lắm và vẫn muốn nhờ. Dự tính nhà tôi cũng phải chứa được khoảng 30 người ngủ nhờ nếu mọi người sẵn sàng trải chiếu ngủ chung với nhau", chị chia sẻ, cho biết thêm sẵn sàng chuẩn bị nước uống, hoặc nấu mì cho mọi người ăn nếu cần.

Khi được hỏi có sợ cho người lạ vào nhà không, chị Lan đáp cũng "hơi ngại nhưng nghĩ những ngày này ai cũng có tâm lý như mình thôi".

Nhà chị Thu Hồng có view đẹp xem các khối diễu binh, diễu hành đi qua nên nhiều người ngỏ ý muốn đến coi nhờ.

Cũng chung suy nghĩ muốn nhiều người được xem diễu binh, diễu hành thoải mái, chị Lê Thu Hồng (37 tuổi), sống tại số nhà 69 đường Nguyễn Thái Học, cho hay từ sáng 21/8, trước buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 1, nhà chị luôn rộn ràng bạn bè và cả những người lạ ngỏ ý muốn xem diễu binh nhờ vì "view quá đẹp".

"Nhà tôi có 3 tầng nhưng dành tầng 1 kinh doanh, ở tầng 2 và 3. Vì vị trí đẹp và nhà có cửa kính nên mọi người muốn nhờ view xem diễu binh. Tính tới tối 21/8, nhà tôi cũng có khoảng 20 người đến, cả quen, cả lạ", chị cho biết.

Để đến nhà chị Hồng, mọi người có thể đi bộ vào từ ngõ Yên Thế và phố Thanh Miến nên khá tiện. Chị cũng sẵn sàng chuẩn bị đồ ăn, nước uống và nơi đi vệ sinh sạch sẽ cho mọi người tới "mượn view".

Chị Cherry Phạm xúc động trước lòng tốt của chủ nhà trên đường Nguyễn Thái Học khi tặng nước và cho mọi người đi vệ sinh nhờ.

Đi xem diễu binh, diễu hành, chị Cherry Phạm cũng chia sẻ, lan tỏa những hình ảnh đẹp của chủ cửa hàng mà mình chứng kiến trên đường Nguyễn Thái Học chiều tối 21/8.

"Cô chủ tiệm tranh tại số 139N Nguyễn Thái Học thật tốt bụng khi mang những bức tranh in lỗi ra trải cho bà con ngồi, phục vụ nước uống và cho mọi người đi nhờ vệ sinh. Trân quý và tự hào lắm luôn", Cherry Phạm chia sẻ.

Trước đó, nhiều nhà dân cũng cho biết, sẵn sàng mở cửa để cho người đi xem diễu binh, diễu hành "dùng nhờ" nhà vệ sinh vào dịp đặc biệt này.

Sau buổi tổng hợp luyện lần thứ nhất cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, buổi tổng hợp luyện lần 2 sẽ diễn ra vào 20h ngày 24/8; sơ duyệt vào 20h ngày 27/8; tổng duyệt vào 6h30 ngày 30/8.

Sáng 2/9, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình cùng một số tuyến phố trung tâm từ 6h30.