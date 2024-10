Cho nữ phiên dịch kiêm giúp việc ở cùng nhà, ông chủ bị lừa tiền

Ngày 9/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Lại Thu Hà (42 tuổi, trú xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ việc, vào tháng 6/2024, ông Chen J. (37 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) đến Đà Nẵng làm việc và đã thuê Lại Thu Hà làm phiên dịch.

Trước đó, ông Chen J. đã nhờ Hà tìm và thuê nhà ở Đà Nẵng để lưu trú. Hà sau đó đã liên hệ với bà Đào Ngọc T. (33 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) để thuê căn hộ trong khu đô thị Phú Gia (số 144 Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng). Do không thông thạo tiếng Việt, ông Chen J. đã để Hà thay mặt ký hợp đồng. Đồng thời, cho Hà về ở chung nhà để làm giúp việc kiêm luôn phiên dịch cho mình.

Đối tượng Lại Thu Hà tại cơ quan Công an.

Thời gian đầu, ông Chen J. đều trực tiếp trả tiền thuê nhà cho bà T. Tuy nhiên, đến cuối tháng 8/2024, do vay mượn tiền bên ngoài khoảng 200 triệu đồng, Hà nảy sinh ý định lấy tiền thuê nhà để trả nợ. Hà đã thuyết phục ông Chen J. đưa tiền thuê nhà cho mình để thanh toán cho bà T.

Tin tưởng, trong ngày 4 và 5/9/2024, ông Chen J. đã đưa cho Hà 40 triệu đồng tiền mặt. Tuy nhiên, Hà dùng số tiền này trả nợ thay vì thanh toán tiền nhà. Để tránh bị đòi tiền thuê nhà, Lại Thu Hà đưa ra lý do ông Chen J. bận đi công tác hoặc đang gặp khó khăn chưa thu xếp được tiền thuê nhà cho bà T.

Đồng thời, Hà đã đưa ra lý do Công an kiểm tra để lấy hộ chiếu của ông Chen J. đưa cho bà T. để làm tin, tránh việc tìm đòi tiền thuê nhà.

Chưa dừng lại, ngày 12/9 vì bí tiền trả nợ, Hà đã chiếm đoạt máy tính xách tay hiệu Macbook của ông Chen J. mang đến tiệm cầm đồ thế chấp vay 1,8 triệu đồng.

Đến ngày 13/9, ông Chen cần lấy lại hộ chiếu, thì Hà nói dối Công an đang giữ và phạt 2 người số tiền 10 triệu đồng.

Ngày 14/9, ông Chen J. tiếp tục đưa cho Hà số tiền trên để “đóng phạt”. Hà dùng số tiền này đến gặp bà T. đóng tiền thuê nhà, đồng thời thông báo việc khách muốn kết thúc thuê nhà vào ngày 30/9 và sẽ thanh toán nốt số tiền còn lại vào ngày trả nhà.

Đến ngày 27/9, bà T. đến gặp để thu tiền thì ông Chen J. mới phát hiện ra sự việc, nên trình báo cơ quan Công an.

Hiện vụ việc được tiếp tục điều tra làm rõ.

