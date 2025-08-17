Cho tại ngoại đối với hiệu trưởng bị tố tham ô 10,7 triệu đồng

Sau hơn một năm, ông Trần Văn Tâm, Hiệu trưởng trường THCS Tam Giang Tây, được bảo lãnh tại ngoại để chờ xét xử vụ án "tham ô tài sản".

Ông Trần Văn Tâm (trái) đã được bảo lãnh tại ngoại vào tối 16/8. Ảnh: TTCP.

Ngày 16/8, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5 (tỉnh Cà Mau) cho biết Viện trưởng Nguyễn Thanh Sang vừa ban hành quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn đối với bị can Trần Văn Tâm (trú tại xã Phan Ngọc Hiển, Cà Mau) trong vụ án "tham ô tài sản" theo Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Ông Trần Văn Tâm được tại ngoại vào 19h ngày 16/8, sau một năm một ngày bị tạm giam. Trở về với gia đình, thầy giáo buồn vui lẫn lộn vì vẫn còn nỗi lo vụ án chưa kết thúc. Ông cũng bày tỏ sau khi vụ án khép lại, nếu có thể, ông vẫn muốn tiếp tục phục vụ sự nghiệp giáo dục ở quê nhà cho đến ngày nghỉ hưu.

Luật sư Quách Trọng Phú, người bào chữa cho ông Tâm, cho biết quyết định bảo lãnh tại ngoại thể hiện sự xem xét khách quan của cơ quan tiến hành tố tụng. Việc này vừa bảo đảm quá trình điều tra, vừa bảo đảm nguyên tắc tôn trọng và bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân đối với bị can, bị cáo trong quá trình giải quyết vụ án.

Ông Trần Văn Tâm đã có 32 năm công tác trong ngành giáo dục. Từ tháng 7/2022, ông được bổ nhiệm làm hiệu trưởng trường THCS Tam Giang Tây (huyện Ngọc Hiển cũ, nay là xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau).

Trong thời gian công tác, nhận thấy học liệu, cơ sở vật chất thiếu thốn, ông Tâm chủ động mua vật liệu, tự tay làm vật dụng cho trường như kệ hồ sơ, kệ tivi... để phục vụ cho công tác dạy và học.

Do không có hóa đơn đầu vào, ông Tâm đã mua hóa đơn từ doanh nghiệp khác để hợp thức hóa thủ tục thanh toán. Tổng số tiền theo cơ quan điều tra là hơn 10,7 triệu đồng. Số tiền này bị cho là chiếm đoạt, dù các vật dụng đều đã đưa vào sử dụng thực tế trong nhà trường.

Theo bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Ngọc Hiển (cũ), ông Trần Văn Tâm bị tuyên phạt 7 năm tù, cấm đảm nhiệm chức vụ trong 2 năm và phải nộp lại số tiền 10,7 triệu đồng.

Khi bị tuyên án, ông Tâm kêu oan, khẳng định không có ý chiếm đoạt mà chỉ sai nguyên tắc tài chính và đã nộp lại tiền.

Đến phiên tòa phúc thẩm, ông Tâm tiếp tục thừa nhận sai phạm về mặt thủ tục và phủ nhận động cơ tư lợi. Ông nói rằng số tiền "thừa" được sử dụng cho các khoản công như chi phí tiếp khách, đi công tác, trả tiền mạng trường học... chưa kịp báo lại tập thể.

Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau nhận định bản án sơ thẩm đã bỏ qua nhiều yếu tố then chốt như không định giá tài sản ông Tâm làm ra, không mời đại diện nhà trường tham gia tố tụng, chưa xác minh thiệt hại thực tế, chưa đánh giá đúng mục đích sử dụng khoản tiền bị cho là chiếm đoạt. Từ đó, tòa tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra lại.