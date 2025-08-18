Cho trẻ học về tiền từ lớp 1

Việc không được trang bị kiến thức tài chính từ sớm khiến trẻ tiêu xài không kiểm soát, dễ bị dụ dỗ tiêu dùng, chưa biết tiết kiệm hay từ chối khi bị rủ rê vay nợ.

Bộ sách Giáo dục tài chính từ lớp 1 đến lớp 12. Ảnh: Ngọc Bích.

"Trong lĩnh vực sách giáo dục kỹ năng sống cho trẻ, chưa có bộ sách nào về giáo dục tài chính. Đây là kiến thức quan trọng, cần thiết nhưng xưa giờ, chúng ta thường né tránh giáo dục trẻ".

Đó là chia sẻ của ông Trần Quang Vinh, Phó tổng biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Theo khảo sát của Standard & Poor's, chỉ 24% người trưởng thành Việt Nam được coi là có hiểu biết về tài chính, xếp thứ 118 trên tổng số 144 quốc gia được khảo sát.

Việc không được trang bị kiến thức tài chính từ sớm kéo theo nhiều hệ lụy đáng lo ngại. Trẻ tiêu xài không kiểm soát, dễ bị dụ dỗ tiêu dùng quá mức qua quảng cáo, chưa biết tiết kiệm hay từ chối khi bị rủ rê vay nợ.

Nghiêm trọng hơn, trẻ em và thanh thiếu niên còn là đối tượng dễ bị tổn thương trước các hình thức lừa đảo tài chính tinh vi trên nền tảng số.

Tuy nhiên, trước thực tế này, giáo dục tài chính cho trẻ em ở Việt Nam chưa được quan tâm đúng mức và đang đối mặt với khó khăn.

Theo ThS Lê Thị Thúy Sen (Tổng biên tập Thời báo Ngân hàng), khó khăn lớn nhất là sự thiếu hụt tài liệu và học. Hầu hết tài liệu hiện có chủ yếu là tài liệu nhập ngoại.

Các tài liệu hiện hành thường bị phân tán và thiếu tính hệ thống. Ví dụ, chưa có một bộ sách liên tục từ lớp 1 đến lớp 12. Một số nơi chỉ có sách cho bậc tiểu học, hoặc có những cuốn sách tổng hợp nhưng không chuyên biệt.

"Các tài liệu hiện tại cũng chưa có tính phân loại và chuyên biệt hóa phù hợp với từng lứa tuổi và tâm sinh lý của học sinh", bà Sen nhận định.

Đó là lý do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xuất bản bộ sách Giáo dục tài chính, ThS Lê Thị Thúy Sen là tác giả.

Bộ sách được thiết kế hệ thống cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Nội dung phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông 2018; mang tính hội nhập nhưng được thiết kế dành riêng cho người Việt, dễ nhớ và dễ hiểu thông qua các câu ca dao, tục ngữ thân thuộc.

"Điều này giúp kiến thức trở nên thân quen hơn, đặc biệt khi người Việt Nam thường ngại nói chuyện tiền bạc với trẻ em", bà Sen chia sẻ.

Theo bà, bộ sách không dạy làm giàu mà chỉ đơn thuần truyền tải những kiến thức, kỹ năng khoa học về tài chính, tiền tệ và tác động của các yếu tố kinh tế tiền tệ đến hoạt động tài chính của mỗi cá nhân, giúp mọi người quản lý tài chính cá nhân tốt hơn.

ThS Lê Thị Thúy Sen chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Ngọc Bích.

Theo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, bộ sách Giáo dục tài chính phù hợp đưa vào các trường phổ thông, giảng dạy trong chương trình buổi 2.

Trước đó, Bộ GD&ĐT đã có hướng dẫn trường học dạy chính khóa vào buổi 1, còn buổi 2 tập trung vào các hoạt động về văn hóa, nghệ thuật, STEM, STEAM, văn hóa đọc, kỹ năng sống, năng lực số, trí tuệ nhân tạo, ngoại ngữ, thể thao...

Ông Trần Quang Vinh cho biết tính sư phạm là một trong những yêu cầu hàng đầu mà bộ sách Giáo dục tài chính phải tuân thủ khi đưa vào nhà trường.

Trong đó, họa sĩ và đội ngũ thực hiện phải lựa chọn hình ảnh sao cho đảm bảo các tiêu chuẩn cơ bản của sách giáo khoa. Nội dung, hình ảnh phải thể hiện sự đa dạng về vùng miền, bình đẳng giới và có sự xuất hiện của người yếu thế, người khuyết tật.

"Ngoài ra, bộ sách cũng phải đảm bảo tính hệ thống từ lớp 1 đến lớp 12, cấp độ kiến thức nâng dần qua từng bậc học", ông Vinh cho biết.