Choáng ngợp biển Đồ Sơn

Ông Phạm Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn, cho biết trong 3 ngày nghỉ lễ, các bãi tắm Đồ Sơn tiếp đón khoảng 360.000 lượt khách du lịch. Dự kiến hết kỳ nghỉ lễ, có tổng số khoảng 460.000 lượt khách về Đồ Sơn. Để đảm bảo an toàn cho khách vui chơi, tắm biển, địa phương huy động lực lượng an ninh, bố trí lực lượng giám sát an toàn tại các bãi tắm.